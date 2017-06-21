21 июня 2017 г., 18:04

84 юных сахалинца боролись за победу в конкурсе «Чистые острова - здоровые дети»

В управлении Роспотребнадзора по Сахалинской области подвели итоги экологического конкурса детских рисунков и поделок «Чистые острова - здоровые дети». Как сообщили ТИА «Острова» в ведомстве, всего в конкурсе в трех возрастных группах участвовали 84 автора.

Сахалинцы прислали 88 рисунков и поделок, все они были опубликованы на сайте ведомства.

По итогам голосования членов жюри определились победители конкурса. В оценке рисунков принял участие профессиональный художник, преподаватель Сахалинского колледжа искусств, член Союза художников РФ Александр Дё.

В возрастной группе до 6 лет участвовал 21 автор с 20 работами (9 рисунков, 5 поделок, 2 аппликации и пластилинографика - 4 работы). В двух поделках авторами были по два человека, один автор представил два произведения.

Первое место в возрастной группе до 6 лет заняла Варвара Репетенкова (4 года) из Южно-Сахалинска (Новая деревня) с пластилинографикой «Сделай шаг к чистоте первым». На втором месте в возрастной группе до 6 лет Ангелина Попшой (5 лет) из села Некрасовка Охинского района с аппликацией «Это всё моё родное».

Третье место в возрастной группе до 6 лет у Макаровой Елизаветы (5 лет) из села Некрасовка Охинского района с пластилинографикой «Мы с тобою сохраним рыбу-остров Сахалин».

В возрастной группе 7-11 лет участвовали 54 автора с 57 работами (52 рисунка, 4 поделки, 1 аппликация). Один из авторов представил 4 произведения.

Первое место в возрастной группе 7-11 лет занял Никита Щеблыкин (10 лет) из Южно-Сахалинска с поделкой «Береги свою планету».

На втором месте в возрастной группе 7-11 лет Данила Старчун (9 лет) из Южно-Сахалинска с рисунком «Экология острова в твоих руках».

Третье место в возрастной группе до 7-11 лет у Александры Пинчук (10 лет) из Охи с рисунком «Нет нефтесбросам в водоемы острова».

В возрастной группе 12-17 лет участвовали 9 авторов с 11 работами (9 рисунков, 1 поделка, 1 аппликация). Два автора представили по 2 произведения.

Первое место в возрастной группе 12-17 лет заняла Настя Тян (15 лет) из Южно-Сахалинска с рисунком «Сохраним жизнь растениям - они наше будущее».

На втором месте в возрастной группе 12-17 лет Андрей Селюк (12 лет) из Южно-Сахалинска с поделкой «Джунгли» (террариум в лампочке).

Третье место в возрастной группе 12-17 лет у Кати Горшениной (13 лет) из города Оха с аппликацией «Здоровым быть здорово».

По итогам интернет-голосования наибольшее число голосов посетителей сайта управления получила Репетенко Варвара (4 года) из Южно-Сахалинска (Новая деревня).

О времени проведения церемонии награждения победителей и открытия выставки конкурсных работ будет сообщено дополнительно.