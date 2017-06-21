21 июня 2017 г., 18:23

Островитянке с ограниченными возможностями по поручению губернатора подарили велосипед

Южносахалинка с ограниченными возможностями здоровья получила особенный подарок. Мечту Надежды Шаховской, проживающей в городском доме-интернате, помогли осуществить органы социальной защиты, сообщили ТИА «Острова» в министерстве соцзащиты Сахалинской области.

К очередному дню рождения женщине приготовили сюрприз - вместе с традиционными для таких случаев цветами был подарен велосипед. Надежда Шаховская - инвалид с детства, в Южно-Сахалинском доме-интернате для престарелых и людей с ограниченными физическими возможностями проживает уже много лет. Надежда активно и с большим удовольствием участвует в различных мероприятиях, которые проводит учреждение.

Несколько дней назад, к примеру, когда область праздновала День России, вместе с несколькими десятками других любителей спорта совершила велопрогулку по улицам Южно-Сахалинска - для этого, правда, пришлось заимствовать железного коня - собственного у Надежды никогда не было.

О своей давней мечте - иметь личный велосипед - сахалинка рассказала губернатору, который во время велопарада ехал рядом. Последовало поручение и 16 июня, в день рождения, женщина получила важный для нее подарок. Сейчас она активно использует новинку для велопрогулок и намерена в ближайшее время участвовать в различных спортивно-массовых мероприятиях в городе.