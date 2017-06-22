ОНФ: Жилье для переселенцев в Дальнем не смогло пройти проверку госэкспертизы

Региональное отделение Общероссийского народного фронта в Сахалинской области провело совместное заседание с министерством строительства региона по поводу исполнения программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Мониторинг программы осуществляется в рамках контроля за исполнением «майского указа» главы государства, сообщили ТИА «Острова» в организации.

Как сообщает отделение ОНФ, многоквартирные дома целого микрорайона строились без прохождения государственной экспертизы. Жалобы жителей носили системный характер - влажность в подвале, плохая звукоизоляция, отсутствие благоустройства, проблемы с газовыми котлами.

Ранее общественники обращали внимание на проблемы жителей, часть замечаний была устранена, однако в целом ситуацию следует признать неудовлетворительной. В связи с этим региональное отделение ОНФ настояло на проведении государственной экспертизы проекта нескольких многоквартирных домов.

Государственная строительная экспертиза указала общественникам, что затрудняется сделать вывод о соответствии домов сейсмическим воздействиям. Помимо этого, специалисты обратили внимание на несоответствие армирования плит строительным нормам, неверное решение проектировщика по системам дымоудаления. Кроме того, в проектной документации отсутствовал раздел по обеспечению пожарной безопасности. В целом государственная экспертиза признала проектную документацию несоответствующей требованиям технических регламентов.

- Если бы перед строительством проект домов был направлен на государственную экспертизу, то по нему нельзя было строить, - отметил руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Качество повседневной жизни» Николай Сорокин. - Однако дома уже возведены. Стоит обратить особое внимание на то, что проекты всех домов в Дальнем не проходили государственную экспертизу. Причем решение построить именно трехэтажные дома принимало управление капитального строительства в своих технических заданиях. То есть муниципалитет сам избегал государственной экспертизы.

На совещании был также поднят вопрос о возможных хищениях при строительстве - общественники заказали экспертизу проверки сметной стоимости. В свою очередь представители минстроя области рассказали, что параллельно проводят свою экспертизу, однако уже сейчас становится очевидно, что внесенные в проект изменения конструктивных решений привели к его удешевлению. В то же время муниципальные чиновники не изменили стоимость проекта.

- Решение чиновников не менять сумму контракта при очевидном удешевлении проекта вызывает серьезные вопросы, - заметил сопредседатель регионального штаба ОНФ Константин Тюкавин. - Все материалы мы передадим в прокуратуру Сахалинской области. Мы надеемся, что вопрос возьмут на особый контроль.

Ранее эксперты ОНФ неоднократно заявляли о фактах неэффективных трат бюджетных денег на покупку некачественных малоэтажных домов по программам расселения аварийного жилья.