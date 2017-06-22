В Сахалинской области проживает 1 472 ветерана Великой Отечественной войны

22 июня - День памяти и скорби, 76-я годовщина начала Великой Отечественной войны. Как сообщили ТИА «Острова» в отделении Пенсионного фонда РФ по Сахалинской области, в регионе проживает 1 472 ветерана ВОВ. Это те, кто воевал на фронтах в 1941-1945 годах, а также блокадники, несовершеннолетние узники фашистских концлагерей, труженики тыла.

- Семьдесят шесть лет назад началась Великая Отечественная война. С течением времени всё меньше остаётся тех, кто прошёл через страшные и тяжёлые военные годы, а потом поднимал страну из руин, возвращая её к жизни. Защита и поддержка ветеранов войны - наша повседневная прямая обязанность, поэтому и пенсионное обеспечение ветеранов Великой Отечественной войны стоит на особом счету, - отмечают в ведомстве.

Доход ветерана (в зависимости от категории) исчисляется несколькими составляющими: пенсия, ежемесячные денежные выплаты, дополнительное ежемесячное материальное обеспечение, набор социальных услуг.

Ветераны Великой Отечественной войны в соответствии с действующим законодательством получают две пенсии - страховую по старости и пенсию по государственному пенсионному обеспечению. Их получателями являются инвалиды и участники Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, имеющие инвалидность. Средний размер двух пенсий у инвалидов Великой Отечественной войны, участников Великой Отечественной войны, жителей блокадного Ленинграда составляет 44 тысячи 711 рублей.

В дополнение к пенсионному обеспечению этим гражданам выплачивается ежемесячная денежная выплата (ЕДВ). С 1 февраля 2017 года размер ЕДВ, с учетом стоимости набора социальных услуг в натуральном виде, для инвалидов и участников Великой Отечественной войны, ставших инвалидами, составляет 4 005 рублей, для участников Великой Отечественной войны - 2 741 рубль, для жителей блокадного Ленинграда - 1 731 рубль.

Ветераны также получают дополнительное ежемесячное материальное обеспечение из расчета одна тысяча рублей в месяц для инвалидов, участников войны и несовершеннолетних узников концлагерей. По пятьсот рублей ежемесячно получают блокадники, вдовы погибших в войну военнослужащих и вдовы умерших инвалидов Великой Отечественной войны, а также военнослужащие, служившие в годы войны в тылу.