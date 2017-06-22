22 июня 2017 г., 09:26

Глава Сахалина посоветовал муниципалитетам не тянуть с программами по формированию комфортной городской среды

Реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в Сахалинской области набирает обороты. В мероприятиях по благоустройству территорий задействованы три района - Невельский, Корсаковский и Южно-Сахалинск. Об этом ТИА «Острова» сообщили в правительстве региона.

О ходе выполнения работ и о планах на перспективу шла речь на совещании межведомственной комиссии при губернаторе Олеге Кожемяко.

Приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды» утвержден советом при президенте Российской Федерации и направлен на выполнение задач по повышению комфортности и качества жизни в регионах. Сахалинская область вошла в число российских субъектов, где данный проект был запущен.

- На острове он стартовал в трех муниципалитетах. Уже разработан весь комплекс мероприятий по благоустройству как дворовых территорий, так и общественно значимых городских пространств. При этом, все работы ведутся по инициативе собственников жилья. Контроль за реализацией проекта тоже остается за гражданами, - подчеркнул куратор проекта, министр жилищно-коммунального хозяйства области Дмитрий Зайцев.

Как рассказал членам межведомственной комиссии глава Невельского городского округа Владимир Пак, на сегодняшний день в рамках проекта в городе идут работы по благоустройству шести дворов. Заключен контракт на выполнение реконструкции набережной «70 лет Октября».

В 2017 году планируется благоустроить 5 общественных территорий и 13 дворов в Корсаковском, Невельском районе и Южно-Сахалинске. Следующий этап в реализации проекта охватит пятилетний период с 2018 года. К этому времени во всех муниципальных округах будут утверждены свои программы по формированию комфортной городской среды. Подводя итоги совещания, губернатор области рекомендовал муниципалитетам не тянуть с разработкой данных документов.

- Это должен быть пошаговый ежегодный план комплексного благоустройства. В него должны быть включены все территории региона, нуждающиеся в благоустройстве. В перечне работ - ремонт дворовых проездов и тротуаров, установка скамеек, урн для мусора, устройство автомобильных парковок и озеленение территорий. А те три муниципалитета, работа в которых уже началась, должны закончить ее к осени этого года. Чтобы жители смогли до наступления зимы успеть оценить всю красоту и комфорт преображённых дворов и улиц, - подчеркнул губернатор области Олег Кожемяко.