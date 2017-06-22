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Новости
09:26   Глава Сахалина посоветовал муниципалитетам не тянуть с программами по формированию комфортной городской среды
                 Реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в Сахалинской области набирает обороты. В мероприятиях по благоустройству территорий задействованы три района - Невельский, Корсаковский и Южно-Сахалинск. Об этом ТИА «Острова» сообщили в правительстве региона.

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                 Вопрос о передаче военных земель в Сахалинской области будет подниматься на уровне министра обороны России. Об этом рассказал глава региона жителям Хомутово-1, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе правительства.

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                 Южносахалинка с ограниченными возможностями здоровья получила особенный подарок. Мечту Надежды Шаховской, проживающей в городском доме-интернате, помогли осуществить органы социальной защиты, сообщили ТИА «Острова» в министерстве соцзащиты Сахалинской области.

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                 В управлении Роспотребнадзора по Сахалинской области подвели итоги экологического конкурса детских рисунков и поделок «Чистые острова - здоровые дети». Как сообщили ТИА «Острова» в ведомстве, всего в конкурсе в трех возрастных группах участвовали 84 автора.

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                 В Сахалинском государственном университете прошла встреча с представителями Цукубского университета. Университет Цукубы - это один из ведущих вузов Японии, история которого насчитывает более 140 лет, сообщили ТИА «Острова» в островном вузе.

Впервые в Южно-Сахалинске прошел Кубок региона по легкой атлетике 
                 В Южно-Сахалинске впервые в истории состоялся Кубок островного региона по легкой атлетике. В состязаниях приняли участие около 200 спортсменов из Корсакова, Холмска, Анивы, Макарова и областного центра. Об этом ТИА «Острова» рассказал в министерстве спорта Сахалинской области.

Четыре сахалинских семьи победили в конкурсе «Семья года» 
                 В Сахалинской области завершился региональный этап всероссийского конкурса «Семья года». В результате отбора определены четверо победителей в разных номинациях, сообщили ТИА «Острова» в региональном министерстве социальной защиты населения.

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                 Следственным отделом по Долинску следственного управления Следственного комитета РФ по Сахалинской области разыскивается Федотов Сергей Владимирович, 27.05.1975 года рождения. Мужчина пропал 25 июля 2015 года и до сих пор о нем ничего не известно, сообщили ТИА «Острова» в сахалинском следственном управлении.

Жители Холмска рассказали главе города, как им живется 
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22 июня 2017 г., 09:26

Глава Сахалина посоветовал муниципалитетам не тянуть с программами по формированию комфортной городской среды

Реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в Сахалинской области набирает обороты. В мероприятиях по благоустройству территорий задействованы три района - Невельский, Корсаковский и Южно-Сахалинск. Об этом ТИА «Острова» сообщили в правительстве региона.

О ходе выполнения работ и о планах на перспективу шла речь на совещании межведомственной комиссии при губернаторе Олеге Кожемяко.

Приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды» утвержден советом при президенте Российской Федерации и направлен на выполнение задач по повышению комфортности и качества жизни в регионах. Сахалинская область вошла в число российских субъектов, где данный проект был запущен.

- На острове он стартовал в трех муниципалитетах. Уже разработан весь комплекс мероприятий по благоустройству как дворовых территорий, так и общественно значимых городских пространств. При этом, все работы ведутся по инициативе собственников жилья. Контроль за реализацией проекта тоже остается за гражданами, - подчеркнул куратор проекта, министр жилищно-коммунального хозяйства области Дмитрий Зайцев.

Как рассказал членам межведомственной комиссии глава Невельского городского округа Владимир Пак, на сегодняшний день в рамках проекта в городе идут работы по благоустройству шести дворов. Заключен контракт на выполнение реконструкции набережной «70 лет Октября». 

В 2017 году планируется благоустроить 5 общественных территорий и 13 дворов в Корсаковском, Невельском районе и Южно-Сахалинске. Следующий этап в реализации проекта охватит пятилетний период с 2018 года. К этому времени во всех муниципальных округах будут утверждены свои программы по формированию комфортной городской среды. Подводя итоги совещания, губернатор области рекомендовал муниципалитетам не тянуть с разработкой данных документов. 

- Это должен быть пошаговый ежегодный план комплексного благоустройства. В него должны быть включены все территории региона, нуждающиеся в благоустройстве. В перечне работ - ремонт дворовых проездов и тротуаров, установка скамеек, урн для мусора, устройство автомобильных парковок и озеленение территорий. А те три муниципалитета, работа в которых уже началась, должны закончить ее к осени этого года. Чтобы жители смогли до наступления зимы успеть оценить всю красоту и комфорт преображённых дворов и улиц, -  подчеркнул губернатор области Олег Кожемяко. 

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Автор: Острова


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09:26   Глава Сахалина посоветовал муниципалитетам не тянуть с программами по формированию комфортной городской среды
                 Реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в Сахалинской области набирает обороты. В мероприятиях по благоустройству территорий задействованы три района - Невельский, Корсаковский и Южно-Сахалинск. Об этом ТИА «Острова» сообщили в правительстве региона.

09:18   В Сахалинской области проживает 1 472 ветерана Великой Отечественной войны 
                 22 июня - День памяти и скорби, 76-я годовщина начала Великой Отечественной войны. Как сообщили ТИА «Острова» в отделении Пенсионного фонда РФ по Сахалинской области, в регионе проживает 1 472 ветерана ВОВ. Это те, кто воевал на фронтах в 1941-1945 годах, а также блокадники, несовершеннолетние узники фашистских концлагерей, труженики тыла.

09:12   ОНФ: Жилье для переселенцев в Дальнем не смогло пройти проверку госэкспертизы 
                 Региональное отделение Общероссийского народного фронта в Сахалинской области провело совместное заседание с министерством строительства региона по поводу исполнения программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Мониторинг программы осуществляется в рамках контроля за исполнением «майского указа» главы государства, сообщили ТИА «Острова» в организации.

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                 Вопрос о передаче военных земель в Сахалинской области будет подниматься на уровне министра обороны России. Об этом рассказал глава региона жителям Хомутово-1, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе правительства.

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                 В управлении Роспотребнадзора по Сахалинской области подвели итоги экологического конкурса детских рисунков и поделок «Чистые острова - здоровые дети». Как сообщили ТИА «Острова» в ведомстве, всего в конкурсе в трех возрастных группах участвовали 84 автора.

Японский университет Цукубы и СахГУ налаживают контакт 
                 В Сахалинском государственном университете прошла встреча с представителями Цукубского университета. Университет Цукубы - это один из ведущих вузов Японии, история которого насчитывает более 140 лет, сообщили ТИА «Острова» в островном вузе.

Впервые в Южно-Сахалинске прошел Кубок региона по легкой атлетике 
                 В Южно-Сахалинске впервые в истории состоялся Кубок островного региона по легкой атлетике. В состязаниях приняли участие около 200 спортсменов из Корсакова, Холмска, Анивы, Макарова и областного центра. Об этом ТИА «Острова» рассказал в министерстве спорта Сахалинской области.

Четыре сахалинских семьи победили в конкурсе «Семья года» 
                 В Сахалинской области завершился региональный этап всероссийского конкурса «Семья года». В результате отбора определены четверо победителей в разных номинациях, сообщили ТИА «Острова» в региональном министерстве социальной защиты населения.

Следователи просят сахалинцев помочь в розыске без вести пропавшего мужчины 
                 Следственным отделом по Долинску следственного управления Следственного комитета РФ по Сахалинской области разыскивается Федотов Сергей Владимирович, 27.05.1975 года рождения. Мужчина пропал 25 июля 2015 года и до сих пор о нем ничего не известно, сообщили ТИА «Острова» в сахалинском следственном управлении.

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                 21 июня глава Холмска встретился с горожанами, проживающими в разных районах. Темой встреч стало множество наболевших вопросов, которые обсуждали еще в мае, а также планы на перспективу.

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                 Сахалинский международный театральный центр имени А.П.Чехова приглашает зрителей принять участие в голосовании на лучшую роль 86-го театрального сезона, сообщили ТИА «Острова» в культурном учреждении.

Южносахалинцы смогут увидеть сотни работ японских художников 
                 25 июня в Сахалинском областном художественном музее откроется выставка «Декоративно-прикладное искусство мастеров Хоккайдо». Об этом ТИА «Острова» сообщили в культурном учреждении.

Преподаватели Технического нефтегазового института СахГУ освоили передовые навыки индустрии 
                 В Сахалинском государственном университете прошел тренинг для преподавателей Технического нефтегазового института по работе со специализированным программным обеспечением Petrel и ECLIPSE. Об этом ТИА «Острова» сообщили в вузе.

Сахалинцы могут делиться фактами коррупции с кадастровой палатой
                 Сахалинская кадастровая палата предлагает островитянам сообщать о фактах коррупции. В Центральном аппарате Федеральной кадастровой палаты Росреестра установлен общий телефон доверия с длительной записью и сохранением копий разговоров.

Сахалинские «тигрята» провели свои Олимпийские игры 
                 В южно-сахалинском спортивно-оздоровительном лагере «Тигр» прошли I Олимпийские игры для отдыхающих. Ребятам от 7 до 13 лет предстояло состязаться в 5 видах спорта: армрестлинге, бадминтоне, мини-волейболе, дартсе и перетягивании каната, рассказали ТИА «Острова» в правительстве Сахалинской области.

В Охинском районе сохраняется высокая пожарная опасность
                 Сахалинское управление Росгидромета прогнозирует высокую пожароопасность лесов на территории Охинского района 22 июня. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МЧС России по Сахалинской области.

22 июня сахалинские полицейские почтут память погибших в годы ВОВ
                 Сотрудники сахалинской полиции примут участие в общероссийской акции «Завтра была война», сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области.

Чиновник из Анивы ответит в суде за махинации
                 В Сахалинской области завершено расследование в отношении бывшего руководителя отдела капитального строительства администрации Анивского городского округа. Экс-чиновника обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области.

Почти одни плюсы: итоги социально-экономического развития Сахалина за пять месяцев
                 В Сахалинской области подведены итоги социально-экономического развития Сахалинской области с января по май 2017 года. Как сообщили ТИА «Острова» в правительстве региона, объем валового регионального продукта составил 346,4 миллиарда рублей, или 103,2% по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

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