22 июня 2017 г., 09:33

Запрет на выезд из России заставил сахалинца оплатить долги

Житель Южно-Сахалинска оплатил многотысячную задолженность лишь из-за риска сорвать запланированную поездку за границу, сообщили ТИА «Острова» в управлении ФССП по Сахалинской области. В отношении горожанина были возбуждены 4 исполнительных производства о взыскании различных платежей на 260 тысяч рублей.

Между тем, сахалинец, зная о необходимости погашения задолженности, не торопился с оплатой.

В целях проверки имущественного положения должника судебный пристав-исполнитель сделал запросы в регистрирующие органы и кредитные организации. Согласно ответам он установил, что официально гражданин не трудоустроен, денежные средства на его расчетных счетах отсутствуют. При выходе сотрудников ведомства по адресу неплательщика застать дома его не удалось, но ему было оставлено извещение о необходимости явки на прием.

Явившись в отдел судебных приставов, мужчина заявил, что не имеет возможности исполнить требования исполнительных документов, так как нигде не работает. Тогда представитель закона подверг аресту и изъятию выявленный в ходе беседы с должником мобильный телефон, а также вручил ему копию постановления о временном ограничении на выезд за пределы Российской Федерации.

В итоге, именно невозможность покинуть территорию страны послужила стимулом для неплательщика погасить задолженность. В связи с возникшей необходимостью отправиться за рубеж мужчина в кратчайшие сроки изыскал необходимую сумму, явился в отдел судебных приставов и оплатил долги, а также исполнительский сбор в полном объеме.

В сезон отпусков УФССП России по Сахалинской области призывает граждан погасить все имеющиеся долги, и напоминает, что использование интернет-сервиса «Банк данных исполнительных производств» позволяет всегда быть в курсе своих финансовых обязательств, а их своевременное исполнение помогает избежать неприятностей, которые способны сорвать запланированную поездку.