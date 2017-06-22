Власти Корсакова: имена злостных неплательщиков узнают все соседи

В Корсакове ужесточат меры борьбы с должниками по услугам ЖКХ. Имена злостных неплательщиков узнают все соседи - к такому решению пришли сегодня на совещании в администрации муниципального образования, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе.

Списки должников за услуги ЖКХ от имени судебных приставов будут развешаны во всех подъездах многоквартирных домов Корсаковского городского округа.

Вопросы ужесточения мер борьбы с должниками по услугам ЖКХ обсудили руководитель отдела судебных приставов по Корсаковскому району Екатерина Сафонова, представители управляющих и ресурсоснабжающих компаний, МУП «РКЦ» и департамента городского хозяйства.

Так, за 6 месяцев 2017 года в работе у приставов находилось 2 501 исполнительное производство на общую сумму 37 913 000 рублей. Остаток на сегодняшний день составляет 1 297 исполнительных производств на сумму 17 922 000 рублей. Однако это цифры, по которым уже заведены исполнительные производства, фактическая же сумма долгов жителей перед коммунальщиками превышает 60 миллионов рублей.

Как отмечают в администрации, активная совместная работа по возврату долгов между коммунальщиками и приставами ведется давно. Один из последних примеров - в результате совместных рейдов с МУП «Тепло», МУП «Водоканал», МУП «Наш дом», ООО «УК Городской двор» были произведены 8 арестов имущества. Однако недоработки в этом направлении по-прежнему остаются и связаны они, прежде всего, с несвоевременной сверкой данных о предоставляемых должникам рассрочках или продаже его имущества. В ближайшее время для более эффективной работы в этом направлении будет проведена сверка всех данных должников. Кроме того, в администрации округа планируется создать специальную комиссию, которая будет правомочна решать вопросы выселения злостных неплательщиков, в частности, проживающих по договорам социального найма.