Власти Корсакова: имена злостных неплательщиков узнают все соседи

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Ранним утром 22 июня в Сахалинском областном краеведческом музее прошла акция «На рассвете» в память о начале Великой Отечественной войны. Как сообщили ТИА «Острова» в культурном учреждении, такое мероприятие в нем состоялось в третий раз.
С 26 июня по 10 июля управление Роспотребнадзора по Сахалинской области по горячей линии проконсультирует островитян по вопросам оказания туристических услуг и инфекционным угрозам за рубежом, сообщили ТИА «Острова» в ведомстве.
5 июля руководитель Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Сахалинской области проведет личный прием граждан в приемной президента РФ. Об этом ТИА «Острова» сообщили в Сахалинстате.
Глава Сахалинской области Олег Кожемяко выступил с обращением в связи с Днем памяти и скорби, сообщили ТИА «Острова» в областном правительстве.
В Корсакове ужесточат меры борьбы с должниками по услугам ЖКХ. Имена злостных неплательщиков узнают все соседи - такому решению пришли сегодня на совещании в администрации муниципального образования, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе.
Житель Южно-Сахалинска оплатил многотысячную задолженность лишь из-за риска сорвать запланированную поездку за границу, сообщили ТИА «Острова» в управлении ФССП по Сахалинской области. В отношении горожанина были возбуждены 4 исполнительных производства о взыскании различных платежей на 260 тысяч рублей.
Реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в Сахалинской области набирает обороты. В мероприятиях по благоустройству территорий задействованы три района - Невельский, Корсаковский и Южно-Сахалинск. Об этом ТИА «Острова» сообщили в правительстве региона.
22 июня - День памяти и скорби, 76-я годовщина начала Великой Отечественной войны. Как сообщили ТИА «Острова» в отделении Пенсионного фонда РФ по Сахалинской области, в регионе проживает 1 472 ветерана ВОВ. Это те, кто воевал на фронтах в 1941-1945 годах, а также блокадники, несовершеннолетние узники фашистских концлагерей, труженики тыла.
Региональное отделение Общероссийского народного фронта в Сахалинской области провело совместное заседание с министерством строительства региона по поводу исполнения программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Мониторинг программы осуществляется в рамках контроля за исполнением «майского указа» главы государства, сообщили ТИА «Острова» в организации.
Сахалинские власти добиваются передачи жилья и котельной Хомутово на баланс Южно-Сахалинска
Вопрос о передаче военных земель в Сахалинской области будет подниматься на уровне министра обороны России. Об этом рассказал глава региона жителям Хомутово-1, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе правительства.
Южносахалинка с ограниченными возможностями здоровья получила особенный подарок. Мечту Надежды Шаховской, проживающей в городском доме-интернате, помогли осуществить органы социальной защиты, сообщили ТИА «Острова» в министерстве соцзащиты Сахалинской области.
В управлении Роспотребнадзора по Сахалинской области подвели итоги экологического конкурса детских рисунков и поделок «Чистые острова - здоровые дети». Как сообщили ТИА «Острова» в ведомстве, всего в конкурсе в трех возрастных группах участвовали 84 автора.
В Сахалинском государственном университете прошла встреча с представителями Цукубского университета. Университет Цукубы - это один из ведущих вузов Японии, история которого насчитывает более 140 лет, сообщили ТИА «Острова» в островном вузе.
В Южно-Сахалинске впервые в истории состоялся Кубок островного региона по легкой атлетике. В состязаниях приняли участие около 200 спортсменов из Корсакова, Холмска, Анивы, Макарова и областного центра. Об этом ТИА «Острова» рассказал в министерстве спорта Сахалинской области.
В Сахалинской области завершился региональный этап всероссийского конкурса «Семья года». В результате отбора определены четверо победителей в разных номинациях, сообщили ТИА «Острова» в региональном министерстве социальной защиты населения.
Следственным отделом по Долинску следственного управления Следственного комитета РФ по Сахалинской области разыскивается Федотов Сергей Владимирович, 27.05.1975 года рождения. Мужчина пропал 25 июля 2015 года и до сих пор о нем ничего не известно, сообщили ТИА «Острова» в сахалинском следственном управлении.
21 июня глава Холмска встретился с горожанами, проживающими в разных районах. Темой встреч стало множество наболевших вопросов, которые обсуждали еще в мае, а также планы на перспективу.
Сахалинский международный театральный центр имени А.П.Чехова приглашает зрителей принять участие в голосовании на лучшую роль 86-го театрального сезона, сообщили ТИА «Острова» в культурном учреждении.
25 июня в Сахалинском областном художественном музее откроется выставка «Декоративно-прикладное искусство мастеров Хоккайдо». Об этом ТИА «Острова» сообщили в культурном учреждении.
В Сахалинском государственном университете прошел тренинг для преподавателей Технического нефтегазового института по работе со специализированным программным обеспечением Petrel и ECLIPSE. Об этом ТИА «Острова» сообщили в вузе.
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В Корсакове ужесточат меры борьбы с должниками по услугам ЖКХ. Имена злостных неплательщиков узнают все соседи - к такому решению пришли сегодня на совещании в администрации муниципального образования, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе.
Списки должников за услуги ЖКХ от имени судебных приставов будут развешаны во всех подъездах многоквартирных домов Корсаковского городского округа.
Вопросы ужесточения мер борьбы с должниками по услугам ЖКХ обсудили руководитель отдела судебных приставов по Корсаковскому району Екатерина Сафонова, представители управляющих и ресурсоснабжающих компаний, МУП «РКЦ» и департамента городского хозяйства.
Так, за 6 месяцев 2017 года в работе у приставов находилось 2 501 исполнительное производство на общую сумму 37 913 000 рублей. Остаток на сегодняшний день составляет 1 297 исполнительных производств на сумму 17 922 000 рублей. Однако это цифры, по которым уже заведены исполнительные производства, фактическая же сумма долгов жителей перед коммунальщиками превышает 60 миллионов рублей.
Как отмечают в администрации, активная совместная работа по возврату долгов между коммунальщиками и приставами ведется давно. Один из последних примеров - в результате совместных рейдов с МУП «Тепло», МУП «Водоканал», МУП «Наш дом», ООО «УК Городской двор» были произведены 8 арестов имущества. Однако недоработки в этом направлении по-прежнему остаются и связаны они, прежде всего, с несвоевременной сверкой данных о предоставляемых должникам рассрочках или продаже его имущества. В ближайшее время для более эффективной работы в этом направлении будет проведена сверка всех данных должников. Кроме того, в администрации округа планируется создать специальную комиссию, которая будет правомочна решать вопросы выселения злостных неплательщиков, в частности, проживающих по договорам социального найма.
Ранним утром 22 июня в Сахалинском областном краеведческом музее прошла акция «На рассвете» в память о начале Великой Отечественной войны. Как сообщили ТИА «Острова» в культурном учреждении, такое мероприятие в нем состоялось в третий раз.
С 26 июня по 10 июля управление Роспотребнадзора по Сахалинской области по горячей линии проконсультирует островитян по вопросам оказания туристических услуг и инфекционным угрозам за рубежом, сообщили ТИА «Острова» в ведомстве.
5 июля руководитель Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Сахалинской области проведет личный прием граждан в приемной президента РФ. Об этом ТИА «Острова» сообщили в Сахалинстате.
Глава Сахалинской области Олег Кожемяко выступил с обращением в связи с Днем памяти и скорби, сообщили ТИА «Острова» в областном правительстве.
В Корсакове ужесточат меры борьбы с должниками по услугам ЖКХ. Имена злостных неплательщиков узнают все соседи - такому решению пришли сегодня на совещании в администрации муниципального образования, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе.
Житель Южно-Сахалинска оплатил многотысячную задолженность лишь из-за риска сорвать запланированную поездку за границу, сообщили ТИА «Острова» в управлении ФССП по Сахалинской области. В отношении горожанина были возбуждены 4 исполнительных производства о взыскании различных платежей на 260 тысяч рублей.
Реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в Сахалинской области набирает обороты. В мероприятиях по благоустройству территорий задействованы три района - Невельский, Корсаковский и Южно-Сахалинск. Об этом ТИА «Острова» сообщили в правительстве региона.
22 июня - День памяти и скорби, 76-я годовщина начала Великой Отечественной войны. Как сообщили ТИА «Острова» в отделении Пенсионного фонда РФ по Сахалинской области, в регионе проживает 1 472 ветерана ВОВ. Это те, кто воевал на фронтах в 1941-1945 годах, а также блокадники, несовершеннолетние узники фашистских концлагерей, труженики тыла.
Региональное отделение Общероссийского народного фронта в Сахалинской области провело совместное заседание с министерством строительства региона по поводу исполнения программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Мониторинг программы осуществляется в рамках контроля за исполнением «майского указа» главы государства, сообщили ТИА «Острова» в организации.
Сахалинские власти добиваются передачи жилья и котельной Хомутово на баланс Южно-Сахалинска
Вопрос о передаче военных земель в Сахалинской области будет подниматься на уровне министра обороны России. Об этом рассказал глава региона жителям Хомутово-1, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе правительства.
Южносахалинка с ограниченными возможностями здоровья получила особенный подарок. Мечту Надежды Шаховской, проживающей в городском доме-интернате, помогли осуществить органы социальной защиты, сообщили ТИА «Острова» в министерстве соцзащиты Сахалинской области.
В управлении Роспотребнадзора по Сахалинской области подвели итоги экологического конкурса детских рисунков и поделок «Чистые острова - здоровые дети». Как сообщили ТИА «Острова» в ведомстве, всего в конкурсе в трех возрастных группах участвовали 84 автора.
В Сахалинском государственном университете прошла встреча с представителями Цукубского университета. Университет Цукубы - это один из ведущих вузов Японии, история которого насчитывает более 140 лет, сообщили ТИА «Острова» в островном вузе.
В Южно-Сахалинске впервые в истории состоялся Кубок островного региона по легкой атлетике. В состязаниях приняли участие около 200 спортсменов из Корсакова, Холмска, Анивы, Макарова и областного центра. Об этом ТИА «Острова» рассказал в министерстве спорта Сахалинской области.
В Сахалинской области завершился региональный этап всероссийского конкурса «Семья года». В результате отбора определены четверо победителей в разных номинациях, сообщили ТИА «Острова» в региональном министерстве социальной защиты населения.
Следственным отделом по Долинску следственного управления Следственного комитета РФ по Сахалинской области разыскивается Федотов Сергей Владимирович, 27.05.1975 года рождения. Мужчина пропал 25 июля 2015 года и до сих пор о нем ничего не известно, сообщили ТИА «Острова» в сахалинском следственном управлении.
21 июня глава Холмска встретился с горожанами, проживающими в разных районах. Темой встреч стало множество наболевших вопросов, которые обсуждали еще в мае, а также планы на перспективу.
Сахалинский международный театральный центр имени А.П.Чехова приглашает зрителей принять участие в голосовании на лучшую роль 86-го театрального сезона, сообщили ТИА «Острова» в культурном учреждении.
25 июня в Сахалинском областном художественном музее откроется выставка «Декоративно-прикладное искусство мастеров Хоккайдо». Об этом ТИА «Острова» сообщили в культурном учреждении.
В Сахалинском государственном университете прошел тренинг для преподавателей Технического нефтегазового института по работе со специализированным программным обеспечением Petrel и ECLIPSE. Об этом ТИА «Острова» сообщили в вузе.
Много не правельных фактов в вашей статье. Во первых не у ...
Много не правельных фактов в вашей статье. Во первых не у ...
Кому можно обратиться на счёт киосков ?(работать)
Очень приятно, что Олег Кожемяка побывал в нашем районе. ...
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