22 июня 2017 г., 10:05

В День памяти и скорби глава Сахалинской области обратился к островитянам

Глава Сахалинской области Олег Кожемяко выступил с обращением в связи с Днем памяти и скорби, сообщили ТИА «Острова» в областном правительстве.

- Уважаемые сахалинцы и курильчане! Сегодня в России День памяти и скорби. Мы преклоняем головы перед миллионами погибших в Великой Отечественной войне, которая пришла на нашу землю 22 июня 1941 года.

На долю наших дедов и прадедов выпали тяжелейшие испытания. Но они не сломили, а еще больше укрепили в любви к своей Родине, сплотили вокруг единой цели - изгнать вероломного врага и освободить Отечество.

Мы навеки сохраним память о героическом подвиге нашего народа в борьбе с фашизмом, будем беречь правду о событиях военных лет. Это наш святой долг. Ради спокойной и мирной жизни, успешного развития островного региона и всей России.

Светлая память погибшим и низкий поклон!, - высказался губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко.