22 июня сахалинцы встретили рассвет в музее под песни о войне

Ранним утром 22 июня в Сахалинском областном краеведческом музее прошла акция «На рассвете» в память о начале Великой Отечественной войны. Как сообщили ТИА «Острова» в культурном учреждении, такое мероприятие в нем состоялось в третий раз.



Ранним утром 22 июня в Сахалинском областном краеведческом музее прошла акция «На рассвете» в память о начале Великой Отечественной войны. Как сообщили ТИА «Острова» в культурном учреждении, такое мероприятие в нем состоялось в третий раз.

Специалисты Роспотребнадзора в сезон отпусков ждут звонков от сахалинцев с вопросами об инфекциях

С 26 июня по 10 июля управление Роспотребнадзора по Сахалинской области по горячей линии проконсультирует островитян по вопросам оказания туристических услуг и инфекционным угрозам за рубежом, сообщили ТИА «Острова» в ведомстве.



С 26 июня по 10 июля управление Роспотребнадзора по Сахалинской области по горячей линии проконсультирует островитян по вопросам оказания туристических услуг и инфекционным угрозам за рубежом, сообщили ТИА «Острова» в ведомстве.

Глава Сахалинстата 5 июля проведет прием граждан

5 июля руководитель Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Сахалинской области проведет личный прием граждан в приемной президента РФ. Об этом ТИА «Острова» сообщили в Сахалинстате.



5 июля руководитель Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Сахалинской области проведет личный прием граждан в приемной президента РФ. Об этом ТИА «Острова» сообщили в Сахалинстате.

В День памяти и скорби глава Сахалинской области обратился к островитянам

Глава Сахалинской области Олег Кожемяко выступил с обращением в связи с Днем памяти и скорби, сообщили ТИА «Острова» в областном правительстве.



Глава Сахалинской области Олег Кожемяко выступил с обращением в связи с Днем памяти и скорби, сообщили ТИА «Острова» в областном правительстве.

Власти Корсакова: имена злостных неплательщиков узнают все соседи

В Корсакове ужесточат меры борьбы с должниками по услугам ЖКХ. Имена злостных неплательщиков узнают все соседи - такому решению пришли сегодня на совещании в администрации муниципального образования, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе.



В Корсакове ужесточат меры борьбы с должниками по услугам ЖКХ. Имена злостных неплательщиков узнают все соседи - такому решению пришли сегодня на совещании в администрации муниципального образования, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе.

Запрет на выезд из России заставил сахалинца оплатить долги

Житель Южно-Сахалинска оплатил многотысячную задолженность лишь из-за риска сорвать запланированную поездку за границу, сообщили ТИА «Острова» в управлении ФССП по Сахалинской области. В отношении горожанина были возбуждены 4 исполнительных производства о взыскании различных платежей на 260 тысяч рублей.



Житель Южно-Сахалинска оплатил многотысячную задолженность лишь из-за риска сорвать запланированную поездку за границу, сообщили ТИА «Острова» в управлении ФССП по Сахалинской области. В отношении горожанина были возбуждены 4 исполнительных производства о взыскании различных платежей на 260 тысяч рублей.

Глава Сахалина посоветовал муниципалитетам не тянуть с программами по формированию комфортной городской среды

Реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в Сахалинской области набирает обороты. В мероприятиях по благоустройству территорий задействованы три района - Невельский, Корсаковский и Южно-Сахалинск. Об этом ТИА «Острова» сообщили в правительстве региона.



Реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в Сахалинской области набирает обороты. В мероприятиях по благоустройству территорий задействованы три района - Невельский, Корсаковский и Южно-Сахалинск. Об этом ТИА «Острова» сообщили в правительстве региона.

В Сахалинской области проживает 1 472 ветерана Великой Отечественной войны

22 июня - День памяти и скорби, 76-я годовщина начала Великой Отечественной войны. Как сообщили ТИА «Острова» в отделении Пенсионного фонда РФ по Сахалинской области, в регионе проживает 1 472 ветерана ВОВ. Это те, кто воевал на фронтах в 1941-1945 годах, а также блокадники, несовершеннолетние узники фашистских концлагерей, труженики тыла.



22 июня - День памяти и скорби, 76-я годовщина начала Великой Отечественной войны. Как сообщили ТИА «Острова» в отделении Пенсионного фонда РФ по Сахалинской области, в регионе проживает 1 472 ветерана ВОВ. Это те, кто воевал на фронтах в 1941-1945 годах, а также блокадники, несовершеннолетние узники фашистских концлагерей, труженики тыла.

ОНФ: Жилье для переселенцев в Дальнем не смогло пройти проверку госэкспертизы

Региональное отделение Общероссийского народного фронта в Сахалинской области провело совместное заседание с министерством строительства региона по поводу исполнения программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Мониторинг программы осуществляется в рамках контроля за исполнением «майского указа» главы государства, сообщили ТИА «Острова» в организации.



Региональное отделение Общероссийского народного фронта в Сахалинской области провело совместное заседание с министерством строительства региона по поводу исполнения программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Мониторинг программы осуществляется в рамках контроля за исполнением «майского указа» главы государства, сообщили ТИА «Острова» в организации.



Сахалинские власти добиваются передачи жилья и котельной Хомутово на баланс Южно-Сахалинска

Вопрос о передаче военных земель в Сахалинской области будет подниматься на уровне министра обороны России. Об этом рассказал глава региона жителям Хомутово-1, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе правительства.



Вопрос о передаче военных земель в Сахалинской области будет подниматься на уровне министра обороны России. Об этом рассказал глава региона жителям Хомутово-1, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе правительства.

Островитянке с ограниченными возможностями по поручению губернатора подарили велосипед

Южносахалинка с ограниченными возможностями здоровья получила особенный подарок. Мечту Надежды Шаховской, проживающей в городском доме-интернате, помогли осуществить органы социальной защиты, сообщили ТИА «Острова» в министерстве соцзащиты Сахалинской области.



Южносахалинка с ограниченными возможностями здоровья получила особенный подарок. Мечту Надежды Шаховской, проживающей в городском доме-интернате, помогли осуществить органы социальной защиты, сообщили ТИА «Острова» в министерстве соцзащиты Сахалинской области.

84 юных сахалинца боролись за победу в конкурсе «Чистые острова - здоровые дети»

В управлении Роспотребнадзора по Сахалинской области подвели итоги экологического конкурса детских рисунков и поделок «Чистые острова - здоровые дети». Как сообщили ТИА «Острова» в ведомстве, всего в конкурсе в трех возрастных группах участвовали 84 автора.



В управлении Роспотребнадзора по Сахалинской области подвели итоги экологического конкурса детских рисунков и поделок «Чистые острова - здоровые дети». Как сообщили ТИА «Острова» в ведомстве, всего в конкурсе в трех возрастных группах участвовали 84 автора.

Японский университет Цукубы и СахГУ налаживают контакт

В Сахалинском государственном университете прошла встреча с представителями Цукубского университета. Университет Цукубы - это один из ведущих вузов Японии, история которого насчитывает более 140 лет, сообщили ТИА «Острова» в островном вузе.



В Сахалинском государственном университете прошла встреча с представителями Цукубского университета. Университет Цукубы - это один из ведущих вузов Японии, история которого насчитывает более 140 лет, сообщили ТИА «Острова» в островном вузе.

Впервые в Южно-Сахалинске прошел Кубок региона по легкой атлетике

В Южно-Сахалинске впервые в истории состоялся Кубок островного региона по легкой атлетике. В состязаниях приняли участие около 200 спортсменов из Корсакова, Холмска, Анивы, Макарова и областного центра. Об этом ТИА «Острова» рассказал в министерстве спорта Сахалинской области.



В Южно-Сахалинске впервые в истории состоялся Кубок островного региона по легкой атлетике. В состязаниях приняли участие около 200 спортсменов из Корсакова, Холмска, Анивы, Макарова и областного центра. Об этом ТИА «Острова» рассказал в министерстве спорта Сахалинской области.

Четыре сахалинских семьи победили в конкурсе «Семья года»

В Сахалинской области завершился региональный этап всероссийского конкурса «Семья года». В результате отбора определены четверо победителей в разных номинациях, сообщили ТИА «Острова» в региональном министерстве социальной защиты населения.



В Сахалинской области завершился региональный этап всероссийского конкурса «Семья года». В результате отбора определены четверо победителей в разных номинациях, сообщили ТИА «Острова» в региональном министерстве социальной защиты населения.

Следователи просят сахалинцев помочь в розыске без вести пропавшего мужчины

Следственным отделом по Долинску следственного управления Следственного комитета РФ по Сахалинской области разыскивается Федотов Сергей Владимирович, 27.05.1975 года рождения. Мужчина пропал 25 июля 2015 года и до сих пор о нем ничего не известно, сообщили ТИА «Острова» в сахалинском следственном управлении.



Следственным отделом по Долинску следственного управления Следственного комитета РФ по Сахалинской области разыскивается Федотов Сергей Владимирович, 27.05.1975 года рождения. Мужчина пропал 25 июля 2015 года и до сих пор о нем ничего не известно, сообщили ТИА «Острова» в сахалинском следственном управлении.

Жители Холмска рассказали главе города, как им живется

21 июня глава Холмска встретился с горожанами, проживающими в разных районах. Темой встреч стало множество наболевших вопросов, которые обсуждали еще в мае, а также планы на перспективу.



21 июня глава Холмска встретился с горожанами, проживающими в разных районах. Темой встреч стало множество наболевших вопросов, которые обсуждали еще в мае, а также планы на перспективу.

Чехов-центр предлагает сахалинцам проголосовать за лучшую роль сезона

Сахалинский международный театральный центр имени А.П.Чехова приглашает зрителей принять участие в голосовании на лучшую роль 86-го театрального сезона, сообщили ТИА «Острова» в культурном учреждении.



Сахалинский международный театральный центр имени А.П.Чехова приглашает зрителей принять участие в голосовании на лучшую роль 86-го театрального сезона, сообщили ТИА «Острова» в культурном учреждении.

Южносахалинцы смогут увидеть сотни работ японских художников

25 июня в Сахалинском областном художественном музее откроется выставка «Декоративно-прикладное искусство мастеров Хоккайдо». Об этом ТИА «Острова» сообщили в культурном учреждении.



25 июня в Сахалинском областном художественном музее откроется выставка «Декоративно-прикладное искусство мастеров Хоккайдо». Об этом ТИА «Острова» сообщили в культурном учреждении.