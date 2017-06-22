Специалисты Роспотребнадзора в сезон отпусков ждут звонков от сахалинцев с вопросами об инфекциях

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Ранним утром 22 июня в Сахалинском областном краеведческом музее прошла акция «На рассвете» в память о начале Великой Отечественной войны. Как сообщили ТИА «Острова» в культурном учреждении, такое мероприятие в нем состоялось в третий раз.
С 26 июня по 10 июля управление Роспотребнадзора по Сахалинской области по горячей линии проконсультирует островитян по вопросам оказания туристических услуг и инфекционным угрозам за рубежом, сообщили ТИА «Острова» в ведомстве.
5 июля руководитель Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Сахалинской области проведет личный прием граждан в приемной президента РФ. Об этом ТИА «Острова» сообщили в Сахалинстате.
Глава Сахалинской области Олег Кожемяко выступил с обращением в связи с Днем памяти и скорби, сообщили ТИА «Острова» в областном правительстве.
В Корсакове ужесточат меры борьбы с должниками по услугам ЖКХ. Имена злостных неплательщиков узнают все соседи - такому решению пришли сегодня на совещании в администрации муниципального образования, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе.
Житель Южно-Сахалинска оплатил многотысячную задолженность лишь из-за риска сорвать запланированную поездку за границу, сообщили ТИА «Острова» в управлении ФССП по Сахалинской области. В отношении горожанина были возбуждены 4 исполнительных производства о взыскании различных платежей на 260 тысяч рублей.
Реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в Сахалинской области набирает обороты. В мероприятиях по благоустройству территорий задействованы три района - Невельский, Корсаковский и Южно-Сахалинск. Об этом ТИА «Острова» сообщили в правительстве региона.
22 июня - День памяти и скорби, 76-я годовщина начала Великой Отечественной войны. Как сообщили ТИА «Острова» в отделении Пенсионного фонда РФ по Сахалинской области, в регионе проживает 1 472 ветерана ВОВ. Это те, кто воевал на фронтах в 1941-1945 годах, а также блокадники, несовершеннолетние узники фашистских концлагерей, труженики тыла.
Региональное отделение Общероссийского народного фронта в Сахалинской области провело совместное заседание с министерством строительства региона по поводу исполнения программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Мониторинг программы осуществляется в рамках контроля за исполнением «майского указа» главы государства, сообщили ТИА «Острова» в организации.
Сахалинские власти добиваются передачи жилья и котельной Хомутово на баланс Южно-Сахалинска
Вопрос о передаче военных земель в Сахалинской области будет подниматься на уровне министра обороны России. Об этом рассказал глава региона жителям Хомутово-1, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе правительства.
Южносахалинка с ограниченными возможностями здоровья получила особенный подарок. Мечту Надежды Шаховской, проживающей в городском доме-интернате, помогли осуществить органы социальной защиты, сообщили ТИА «Острова» в министерстве соцзащиты Сахалинской области.
В управлении Роспотребнадзора по Сахалинской области подвели итоги экологического конкурса детских рисунков и поделок «Чистые острова - здоровые дети». Как сообщили ТИА «Острова» в ведомстве, всего в конкурсе в трех возрастных группах участвовали 84 автора.
В Сахалинском государственном университете прошла встреча с представителями Цукубского университета. Университет Цукубы - это один из ведущих вузов Японии, история которого насчитывает более 140 лет, сообщили ТИА «Острова» в островном вузе.
В Южно-Сахалинске впервые в истории состоялся Кубок островного региона по легкой атлетике. В состязаниях приняли участие около 200 спортсменов из Корсакова, Холмска, Анивы, Макарова и областного центра. Об этом ТИА «Острова» рассказал в министерстве спорта Сахалинской области.
В Сахалинской области завершился региональный этап всероссийского конкурса «Семья года». В результате отбора определены четверо победителей в разных номинациях, сообщили ТИА «Острова» в региональном министерстве социальной защиты населения.
Следственным отделом по Долинску следственного управления Следственного комитета РФ по Сахалинской области разыскивается Федотов Сергей Владимирович, 27.05.1975 года рождения. Мужчина пропал 25 июля 2015 года и до сих пор о нем ничего не известно, сообщили ТИА «Острова» в сахалинском следственном управлении.
21 июня глава Холмска встретился с горожанами, проживающими в разных районах. Темой встреч стало множество наболевших вопросов, которые обсуждали еще в мае, а также планы на перспективу.
Сахалинский международный театральный центр имени А.П.Чехова приглашает зрителей принять участие в голосовании на лучшую роль 86-го театрального сезона, сообщили ТИА «Острова» в культурном учреждении.
25 июня в Сахалинском областном художественном музее откроется выставка «Декоративно-прикладное искусство мастеров Хоккайдо». Об этом ТИА «Острова» сообщили в культурном учреждении.
В Сахалинском государственном университете прошел тренинг для преподавателей Технического нефтегазового института по работе со специализированным программным обеспечением Petrel и ECLIPSE. Об этом ТИА «Острова» сообщили в вузе.
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С 26 июня по 10 июля управление Роспотребнадзора по Сахалинской области по горячей линии проконсультирует островитян по вопросам оказания туристических услуг и инфекционным угрозам за рубежом, сообщили ТИА «Острова» в ведомстве.
Так, в будние дни с 26 июня по 10 июля, с 15:00 до 16:30, специалисты отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Сахалинской области будут ждать звонков по телефонам 8(4242) 49-52-05 и 8(4242) 49-52-78.
С понедельника по четверг с 9 до 10 часов и в пятницу с 10 до 13 часов консультации можно получить у специалистов отдела защиты прав потребителей. Телефонный номер: 8(4242) 49-52-96.
Звонки примут и по номеру 8(4242) 49-52-82 в общественной приемной ведомства с понедельника по пятницу с 10 до 13 и с 14 до 16 часов.
Также обращения примут в территориальных отделах управления Роспотребнадзора по Сахалинской области в муниципальных образованиях 29 июня и 6 июля с 15 до 17 часов по телефонам:
Территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Сахалинской области в Александровск-Сахалинском, Тымовском и Ногликском районах
(42444) 9-61-36; (42434) 4-31-49; (42447) 2-21-59
Территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Сахалинской области в Охинском районе
(42437) 5-03-70
Территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Сахалинской области в Углегорском и Томаринском районах
(42432) 4-36-91; (42446) 2-60-77
Территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Сахалинской области в Поронайском, Смирныховском и Макаровском районах
(42431)5-00-57
Территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Сахалинской области в Корсаковском районе и порту Корсаков
(42435) 4-10-47
Территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Сахалинской области в Холмском и Невельском районах
(42433) 6-29-73; (42436) 6-10-97
Территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Сахалинской области в Анивском районе
(42441) 4-11-52
Территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Сахалинской области в Долинском районе
(42442) 2-86-77
Территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Сахалинской области в Северо-Курильском районе
(42453) 2-11-68
Территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Сахалинской области в Курильском районе
(42454) 4-20-44
Территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Сахалинской области в Южно-Курильском районе
(42455) 2-15-57
Ранним утром 22 июня в Сахалинском областном краеведческом музее прошла акция «На рассвете» в память о начале Великой Отечественной войны. Как сообщили ТИА «Острова» в культурном учреждении, такое мероприятие в нем состоялось в третий раз.
С 26 июня по 10 июля управление Роспотребнадзора по Сахалинской области по горячей линии проконсультирует островитян по вопросам оказания туристических услуг и инфекционным угрозам за рубежом, сообщили ТИА «Острова» в ведомстве.
5 июля руководитель Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Сахалинской области проведет личный прием граждан в приемной президента РФ. Об этом ТИА «Острова» сообщили в Сахалинстате.
Глава Сахалинской области Олег Кожемяко выступил с обращением в связи с Днем памяти и скорби, сообщили ТИА «Острова» в областном правительстве.
В Корсакове ужесточат меры борьбы с должниками по услугам ЖКХ. Имена злостных неплательщиков узнают все соседи - такому решению пришли сегодня на совещании в администрации муниципального образования, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе.
Житель Южно-Сахалинска оплатил многотысячную задолженность лишь из-за риска сорвать запланированную поездку за границу, сообщили ТИА «Острова» в управлении ФССП по Сахалинской области. В отношении горожанина были возбуждены 4 исполнительных производства о взыскании различных платежей на 260 тысяч рублей.
Реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в Сахалинской области набирает обороты. В мероприятиях по благоустройству территорий задействованы три района - Невельский, Корсаковский и Южно-Сахалинск. Об этом ТИА «Острова» сообщили в правительстве региона.
22 июня - День памяти и скорби, 76-я годовщина начала Великой Отечественной войны. Как сообщили ТИА «Острова» в отделении Пенсионного фонда РФ по Сахалинской области, в регионе проживает 1 472 ветерана ВОВ. Это те, кто воевал на фронтах в 1941-1945 годах, а также блокадники, несовершеннолетние узники фашистских концлагерей, труженики тыла.
Региональное отделение Общероссийского народного фронта в Сахалинской области провело совместное заседание с министерством строительства региона по поводу исполнения программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Мониторинг программы осуществляется в рамках контроля за исполнением «майского указа» главы государства, сообщили ТИА «Острова» в организации.
Сахалинские власти добиваются передачи жилья и котельной Хомутово на баланс Южно-Сахалинска
Вопрос о передаче военных земель в Сахалинской области будет подниматься на уровне министра обороны России. Об этом рассказал глава региона жителям Хомутово-1, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе правительства.
Южносахалинка с ограниченными возможностями здоровья получила особенный подарок. Мечту Надежды Шаховской, проживающей в городском доме-интернате, помогли осуществить органы социальной защиты, сообщили ТИА «Острова» в министерстве соцзащиты Сахалинской области.
В управлении Роспотребнадзора по Сахалинской области подвели итоги экологического конкурса детских рисунков и поделок «Чистые острова - здоровые дети». Как сообщили ТИА «Острова» в ведомстве, всего в конкурсе в трех возрастных группах участвовали 84 автора.
В Сахалинском государственном университете прошла встреча с представителями Цукубского университета. Университет Цукубы - это один из ведущих вузов Японии, история которого насчитывает более 140 лет, сообщили ТИА «Острова» в островном вузе.
В Южно-Сахалинске впервые в истории состоялся Кубок островного региона по легкой атлетике. В состязаниях приняли участие около 200 спортсменов из Корсакова, Холмска, Анивы, Макарова и областного центра. Об этом ТИА «Острова» рассказал в министерстве спорта Сахалинской области.
В Сахалинской области завершился региональный этап всероссийского конкурса «Семья года». В результате отбора определены четверо победителей в разных номинациях, сообщили ТИА «Острова» в региональном министерстве социальной защиты населения.
Следственным отделом по Долинску следственного управления Следственного комитета РФ по Сахалинской области разыскивается Федотов Сергей Владимирович, 27.05.1975 года рождения. Мужчина пропал 25 июля 2015 года и до сих пор о нем ничего не известно, сообщили ТИА «Острова» в сахалинском следственном управлении.
21 июня глава Холмска встретился с горожанами, проживающими в разных районах. Темой встреч стало множество наболевших вопросов, которые обсуждали еще в мае, а также планы на перспективу.
Сахалинский международный театральный центр имени А.П.Чехова приглашает зрителей принять участие в голосовании на лучшую роль 86-го театрального сезона, сообщили ТИА «Острова» в культурном учреждении.
25 июня в Сахалинском областном художественном музее откроется выставка «Декоративно-прикладное искусство мастеров Хоккайдо». Об этом ТИА «Острова» сообщили в культурном учреждении.
В Сахалинском государственном университете прошел тренинг для преподавателей Технического нефтегазового института по работе со специализированным программным обеспечением Petrel и ECLIPSE. Об этом ТИА «Острова» сообщили в вузе.
Много не правельных фактов в вашей статье. Во первых не у ...
Много не правельных фактов в вашей статье. Во первых не у ...
Кому можно обратиться на счёт киосков ?(работать)
Очень приятно, что Олег Кожемяка побывал в нашем районе. ...
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