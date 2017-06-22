22 июня 2017 г., 10:55

Специалисты Роспотребнадзора в сезон отпусков ждут звонков от сахалинцев с вопросами об инфекциях

С 26 июня по 10 июля управление Роспотребнадзора по Сахалинской области по горячей линии проконсультирует островитян по вопросам оказания туристических услуг и инфекционным угрозам за рубежом, сообщили ТИА «Острова» в ведомстве.

Так, в будние дни с 26 июня по 10 июля, с 15:00 до 16:30, специалисты отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Сахалинской области будут ждать звонков по телефонам 8(4242) 49-52-05 и 8(4242) 49-52-78.

С понедельника по четверг с 9 до 10 часов и в пятницу с 10 до 13 часов консультации можно получить у специалистов отдела защиты прав потребителей. Телефонный номер: 8(4242) 49-52-96.

Звонки примут и по номеру 8(4242) 49-52-82 в общественной приемной ведомства с понедельника по пятницу с 10 до 13 и с 14 до 16 часов.

Также обращения примут в территориальных отделах управления Роспотребнадзора по Сахалинской области в муниципальных образованиях 29 июня и 6 июля с 15 до 17 часов по телефонам: