22 июня 2017 г., 11:13

22 июня сахалинцы встретили рассвет в музее под песни о войне

Ранним утром 22 июня в Сахалинском областном краеведческом музее прошла акция «На рассвете» в память о начале Великой Отечественной войны. Как сообщили ТИА «Острова» в культурном учреждении, такое мероприятие в нем состоялось в третий раз.

В этот раз гости встречали рассвет под выступление камерного ансамбля «Дивертисмент». Солистки ансамбля исполнили известные песни о войне под аккомпанемент скрипки и фортепиано. После концерта все желающие могли прослушать экскурсию по выставкам.

Позже гостям был предложен ранний завтрак, за которым у них была возможность пообщаться за чашкой чая в неформальной обстановке литературной гостиной музея.

Завершилось мероприятие возложением цветом у Вечного огня на площади Славы. К мемориалу гостей доставил автобус.

Интерес к акции растет - в этом году участниками события стали более 100 человек. Все они получили памятные подарки и годовые абонементы на бесплатное посещение музея.