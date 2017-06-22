22 июня 2017 г., 12:10

В Невельском районе заработает «Социальное такси»

С 1 июля в Невельском городском округе заработает служба «Социальное такси», сообщили ТИА «Острова» в администрации населенного пункта. Заявки на оказание услуги будут принимать в ЕДДС по телефону 60-939 не позднее чем за сутки и не ранее чем за трое суток до срока выполнения.

«Социальное такси» будет оказывать услуги по бесплатной доставке специализированным автотранспортом инвалидов с нарушением функций опорно-двигательного аппарата, в том числе инвалидов-колясочников, детей-инвалидов, инвалидов Великой Отечественной войны, лиц старше 70 лет, имеющих значительные затруднения в передвижении (передвигающиеся при помощи технических средств) для посещения органов местного самоуправления, суда, правоохранительных органов, отделения социальной защиты, отделения Пенсионного фонда Российской Федерации, отделения Фонда социального страхования Российской Федерации, лечебно-профилактических учреждений, физкультурно-оздоровительных учреждений, учреждений образования, организаций культуры и искусства, службы занятости населения, нотариуса, адвоката, автовокзала, МФЦ.

Предоставление транспортной услуги не включает помощь в перемещении внутри квартиры, межэтажном перемещении внутри объекта и жилого дома, а также доставку от (до) подъезда социально значимого объекта (места оказания услуги). Наличие совершеннолетних сопровождающих обязательно. Подробную информацию о порядке работы службы «Социальное такси» можно получить по телефону 60-245.