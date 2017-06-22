«Казачий сполох» объединит две сотни юных сахалинцев

С 25 июня по 5 июля в Южно-Сахалинске пройдет региональный этап всероссийской военно-спортивной игры «Казачий сполох». Открытие состоится в воскресенье в 11:00 на базе лагеря «Юбилейный» в селе Березняки. Об этом ТИА «Острова» рассказали в министерстве образования Сахалинской области.

Мероприятие проводится третий год подряд. В этом году в игре поучаствуют 180 школьников из 15 районов Сахалинской области, среди них представители казачьих объединений образовательных организаций островного региона.

Основная цель игры - определение лучших команд образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность с использованием культурно-исторических традиций казачества, добившихся наилучших результатов в военно-патриотическом воспитании казачьей молодежи, в сохранении и развитии исторических, культурных и духовных традиций казачества.

В течение 10 дней юные казаки будут демонстрировать свое мастерство в следующих конкурсах: «Визитная карточка команды», «У походного костра», «Строевая подготовка», «Огневая подготовка», «Ориентирование на местности», «Казачий боевой листок», кросс по пересеченной местности, преодоление казачьей полосы препятствий, знание материальной части стрелкового оружия, военно-спортивная эстафета.

5 июля в 15:00 состоится торжественное закрытие регионального этапа военно-спортивной игры «Казачий сполох» на стадионе ОДЦ «Юбилейный». Команда-победительница регионального этапа игры представит Сахалинскую область на Всероссийском этапе, который состоится со 2 по 16 октября 2017 года во Всероссийском детском центре «Смена» города Анапа.