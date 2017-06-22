В Южно-Сахалинске почтили память погибших героев войны

|Политика
|Закон
|Общество
|Происшествия
|Здоровье
|Культура
|Экономика
|Образование
|Спорт
|Туризм
|18+
Углегорские полицейские 22 июня задержали подозреваемого, избившего знакомых. Стражам порядка ранее сообщили из районной больницы о поступлении женщины и мужчины с серьезными травмами, сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД России по Сахалинской области.
22 июня в 13:41 на Курильских островах зарегистрировано ощутимое землетрясение. Оно произошло в 193 километрах юго-восточнее Курильска, сообщили ТИА «Острова» в управлении МЧС России по Сахалинской области.
22 июня в России - День памяти и скорби. В 1941 году в этот день германские войска перешли границу СССР и атаковали советские вооруженные силы на всем ее протяжении. Сегодня Сахалин одним из первых регионов России зажег символическую «Свечу памяти», сообщили ТИА «Острова» в областном правительстве.
Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд приговорил офицера к трем года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, сообщили ТИА «Острова» в главном военном следственном управлении СКР.
С 25 июня по 5 июля в Южно-Сахалинске пройдет региональный этап всероссийской военно-спортивной игры «Казачий сполох». Открытие состоится в воскресенье в 11:00 на базе лагеря «Юбилейный» в селе Березняки. Об этом ТИА «Острова» рассказали в министерстве образования Сахалинской области.
С 1 июля в Невельском городском округе заработает служба «Социальное такси», сообщили ТИА «Острова» в администрации населенного пункта. Заявки на оказание услуги будут принимать в ЕДДС по телефону 60-939 не позднее чем за сутки и не ранее чем за трое суток до срока выполнения.
При министерстве образования Сахалинской области заработала горячая линия по вопросам выплаты серой зарплаты. Обращения принимаются в рабочие дни с 9 до 17 часов (обед с 13 до 14) по телефону: 8(4242) 46-59-07, сообщили ТИА «Острова» в ведомстве.
Ранним утром 22 июня в Сахалинском областном краеведческом музее прошла акция «На рассвете» в память о начале Великой Отечественной войны. Как сообщили ТИА «Острова» в культурном учреждении, такое мероприятие в нем состоялось в третий раз.
С 26 июня по 10 июля управление Роспотребнадзора по Сахалинской области по горячей линии проконсультирует островитян по вопросам оказания туристических услуг и инфекционным угрозам за рубежом, сообщили ТИА «Острова» в ведомстве.
5 июля руководитель Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Сахалинской области проведет личный прием граждан в приемной президента РФ. Об этом ТИА «Острова» сообщили в Сахалинстате.
Глава Сахалинской области Олег Кожемяко выступил с обращением в связи с Днем памяти и скорби, сообщили ТИА «Острова» в областном правительстве.
В Корсакове ужесточат меры борьбы с должниками по услугам ЖКХ. Имена злостных неплательщиков узнают все соседи - такому решению пришли сегодня на совещании в администрации муниципального образования, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе.
Житель Южно-Сахалинска оплатил многотысячную задолженность лишь из-за риска сорвать запланированную поездку за границу, сообщили ТИА «Острова» в управлении ФССП по Сахалинской области. В отношении горожанина были возбуждены 4 исполнительных производства о взыскании различных платежей на 260 тысяч рублей.
Реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в Сахалинской области набирает обороты. В мероприятиях по благоустройству территорий задействованы три района - Невельский, Корсаковский и Южно-Сахалинск. Об этом ТИА «Острова» сообщили в правительстве региона.
22 июня - День памяти и скорби, 76-я годовщина начала Великой Отечественной войны. Как сообщили ТИА «Острова» в отделении Пенсионного фонда РФ по Сахалинской области, в регионе проживает 1 472 ветерана ВОВ. Это те, кто воевал на фронтах в 1941-1945 годах, а также блокадники, несовершеннолетние узники фашистских концлагерей, труженики тыла.
Региональное отделение Общероссийского народного фронта в Сахалинской области провело совместное заседание с министерством строительства региона по поводу исполнения программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Мониторинг программы осуществляется в рамках контроля за исполнением «майского указа» главы государства, сообщили ТИА «Острова» в организации.
Сахалинские власти добиваются передачи жилья и котельной Хомутово на баланс Южно-Сахалинска
Вопрос о передаче военных земель в Сахалинской области будет подниматься на уровне министра обороны России. Об этом рассказал глава региона жителям Хомутово-1, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе правительства.
Южносахалинка с ограниченными возможностями здоровья получила особенный подарок. Мечту Надежды Шаховской, проживающей в городском доме-интернате, помогли осуществить органы социальной защиты, сообщили ТИА «Острова» в министерстве соцзащиты Сахалинской области.
В управлении Роспотребнадзора по Сахалинской области подвели итоги экологического конкурса детских рисунков и поделок «Чистые острова - здоровые дети». Как сообщили ТИА «Острова» в ведомстве, всего в конкурсе в трех возрастных группах участвовали 84 автора.
В Сахалинском государственном университете прошла встреча с представителями Цукубского университета. Университет Цукубы - это один из ведущих вузов Японии, история которого насчитывает более 140 лет, сообщили ТИА «Острова» в островном вузе.
|Архив новостей
|
22 июня в России - День памяти и скорби. В 1941 году в этот день германские войска перешли границу СССР и атаковали советские вооруженные силы на всем ее протяжении. Сегодня Сахалин одним из первых регионов России зажег символическую «Свечу памяти», сообщили ТИА «Острова» в областном правительстве.
В день начала войны во всех российских регионах прошли традиционные акции и памятные мероприятия. В столице Сахалинской области в 4 часа утра - именно в это время Германия напала на Советский Союз без объявления войны - сотни островитян встретились у мемориала Славы. Представители разных поколений выложили зажженными свечами звезду вокруг вечного огня.
Участники акции почтили память погибших минутой молчания.
- Дань уважения воинам-освободителям отдали и те, кто принял участие в митинге, посвящённом Дню памяти и скорби. У мемориала Славы прошла лития, затем - торжественная церемония возложения цветов и венков, - сообщили ТИА «Острова» организаторы мероприятия.
- Я до сих пор очень хорошо помню страшное утро 22 июня 1941 года. Мы жили в деревне. Из связи было только радио. И вот оно вещает, что началась война. Помню мамины слезы, суровый взгляд отца. Он почти сразу погиб на фронте. Мама воспитывала нас четверых одна. Сложно было и очень-очень страшно, - поделилась жительница Южно-Сахалинска Мария Попова. Когда началась война, ей было всего восемь лет.
- Огонек моей свечи - это память о солдатах Великой Отечественной войны. Я не могла не прийти сюда сегодня. Наши деды и прадеды воевали за мирную жизнь. Они каждый день совершали подвиг, - поделилась 17-летняя горожанка Мария Гербер.
- Мы вспоминаем о страшной трагедии, которая постигла наш народ 22 июня 1941 года. Тот день перечеркнул все. Мир, спокойствие, счастье. Это известие стало большим потрясением. Но все как один встали на защиту Родины. И сражались за свою землю единым фронтом. Цель был одна - уничтожить врага. Вернуть мир и свободу. Наши деды и прадеды сделали это. В эту ночь мы с вами зажигаем «свечи памяти». Первыми в России. И каждый час эти огоньки будут загораться в тысячах городов по всей стране. Символизируя единство нации. Только когда мы вместе, мы непобедимы. Низкий поклон героям и светлая память павшим! - высказался губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко.
Первый заместитель регионального отделения молодогвардейцев Александр Шарифулин отметил, что каждый год в акции «Свеча памяти» участвует все больше и больше ребят, и к мемориалу приходят не только представители старшего поколения.
Углегорские полицейские 22 июня задержали подозреваемого, избившего знакомых. Стражам порядка ранее сообщили из районной больницы о поступлении женщины и мужчины с серьезными травмами, сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД России по Сахалинской области.
22 июня в 13:41 на Курильских островах зарегистрировано ощутимое землетрясение. Оно произошло в 193 километрах юго-восточнее Курильска, сообщили ТИА «Острова» в управлении МЧС России по Сахалинской области.
22 июня в России - День памяти и скорби. В 1941 году в этот день германские войска перешли границу СССР и атаковали советские вооруженные силы на всем ее протяжении. Сегодня Сахалин одним из первых регионов России зажег символическую «Свечу памяти», сообщили ТИА «Острова» в областном правительстве.
Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд приговорил офицера к трем года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, сообщили ТИА «Острова» в главном военном следственном управлении СКР.
С 25 июня по 5 июля в Южно-Сахалинске пройдет региональный этап всероссийской военно-спортивной игры «Казачий сполох». Открытие состоится в воскресенье в 11:00 на базе лагеря «Юбилейный» в селе Березняки. Об этом ТИА «Острова» рассказали в министерстве образования Сахалинской области.
С 1 июля в Невельском городском округе заработает служба «Социальное такси», сообщили ТИА «Острова» в администрации населенного пункта. Заявки на оказание услуги будут принимать в ЕДДС по телефону 60-939 не позднее чем за сутки и не ранее чем за трое суток до срока выполнения.
При министерстве образования Сахалинской области заработала горячая линия по вопросам выплаты серой зарплаты. Обращения принимаются в рабочие дни с 9 до 17 часов (обед с 13 до 14) по телефону: 8(4242) 46-59-07, сообщили ТИА «Острова» в ведомстве.
Ранним утром 22 июня в Сахалинском областном краеведческом музее прошла акция «На рассвете» в память о начале Великой Отечественной войны. Как сообщили ТИА «Острова» в культурном учреждении, такое мероприятие в нем состоялось в третий раз.
С 26 июня по 10 июля управление Роспотребнадзора по Сахалинской области по горячей линии проконсультирует островитян по вопросам оказания туристических услуг и инфекционным угрозам за рубежом, сообщили ТИА «Острова» в ведомстве.
5 июля руководитель Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Сахалинской области проведет личный прием граждан в приемной президента РФ. Об этом ТИА «Острова» сообщили в Сахалинстате.
Глава Сахалинской области Олег Кожемяко выступил с обращением в связи с Днем памяти и скорби, сообщили ТИА «Острова» в областном правительстве.
В Корсакове ужесточат меры борьбы с должниками по услугам ЖКХ. Имена злостных неплательщиков узнают все соседи - такому решению пришли сегодня на совещании в администрации муниципального образования, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе.
Житель Южно-Сахалинска оплатил многотысячную задолженность лишь из-за риска сорвать запланированную поездку за границу, сообщили ТИА «Острова» в управлении ФССП по Сахалинской области. В отношении горожанина были возбуждены 4 исполнительных производства о взыскании различных платежей на 260 тысяч рублей.
Реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в Сахалинской области набирает обороты. В мероприятиях по благоустройству территорий задействованы три района - Невельский, Корсаковский и Южно-Сахалинск. Об этом ТИА «Острова» сообщили в правительстве региона.
22 июня - День памяти и скорби, 76-я годовщина начала Великой Отечественной войны. Как сообщили ТИА «Острова» в отделении Пенсионного фонда РФ по Сахалинской области, в регионе проживает 1 472 ветерана ВОВ. Это те, кто воевал на фронтах в 1941-1945 годах, а также блокадники, несовершеннолетние узники фашистских концлагерей, труженики тыла.
Региональное отделение Общероссийского народного фронта в Сахалинской области провело совместное заседание с министерством строительства региона по поводу исполнения программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Мониторинг программы осуществляется в рамках контроля за исполнением «майского указа» главы государства, сообщили ТИА «Острова» в организации.
Сахалинские власти добиваются передачи жилья и котельной Хомутово на баланс Южно-Сахалинска
Вопрос о передаче военных земель в Сахалинской области будет подниматься на уровне министра обороны России. Об этом рассказал глава региона жителям Хомутово-1, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе правительства.
Южносахалинка с ограниченными возможностями здоровья получила особенный подарок. Мечту Надежды Шаховской, проживающей в городском доме-интернате, помогли осуществить органы социальной защиты, сообщили ТИА «Острова» в министерстве соцзащиты Сахалинской области.
В управлении Роспотребнадзора по Сахалинской области подвели итоги экологического конкурса детских рисунков и поделок «Чистые острова - здоровые дети». Как сообщили ТИА «Острова» в ведомстве, всего в конкурсе в трех возрастных группах участвовали 84 автора.
В Сахалинском государственном университете прошла встреча с представителями Цукубского университета. Университет Цукубы - это один из ведущих вузов Японии, история которого насчитывает более 140 лет, сообщили ТИА «Острова» в островном вузе.
Много не правельных фактов в вашей статье. Во первых не у ...
Много не правельных фактов в вашей статье. Во первых не у ...
Кому можно обратиться на счёт киосков ?(работать)
Очень приятно, что Олег Кожемяка побывал в нашем районе. ...
ТИА Острова
Новости Сахалина и Курильских островов
|
© 2006—2017, ТИА "Острова". Редакция: redaktor@tia-ostrova.ru