В Южно-Сахалинске почтили память погибших героев войны

22 июня в России - День памяти и скорби. В 1941 году в этот день германские войска перешли границу СССР и атаковали советские вооруженные силы на всем ее протяжении. Сегодня Сахалин одним из первых регионов России зажег символическую «Свечу памяти», сообщили ТИА «Острова» в областном правительстве.

В день начала войны во всех российских регионах прошли традиционные акции и памятные мероприятия. В столице Сахалинской области в 4 часа утра - именно в это время Германия напала на Советский Союз без объявления войны - сотни островитян встретились у мемориала Славы. Представители разных поколений выложили зажженными свечами звезду вокруг вечного огня.

Участники акции почтили память погибших минутой молчания.

- Дань уважения воинам-освободителям отдали и те, кто принял участие в митинге, посвящённом Дню памяти и скорби. У мемориала Славы прошла лития, затем - торжественная церемония возложения цветов и венков, - сообщили ТИА «Острова» организаторы мероприятия.

- Я до сих пор очень хорошо помню страшное утро 22 июня 1941 года. Мы жили в деревне. Из связи было только радио. И вот оно вещает, что началась война. Помню мамины слезы, суровый взгляд отца. Он почти сразу погиб на фронте. Мама воспитывала нас четверых одна. Сложно было и очень-очень страшно, - поделилась жительница Южно-Сахалинска Мария Попова. Когда началась война, ей было всего восемь лет.

- Огонек моей свечи - это память о солдатах Великой Отечественной войны. Я не могла не прийти сюда сегодня. Наши деды и прадеды воевали за мирную жизнь. Они каждый день совершали подвиг, - поделилась 17-летняя горожанка Мария Гербер.

- Мы вспоминаем о страшной трагедии, которая постигла наш народ 22 июня 1941 года. Тот день перечеркнул все. Мир, спокойствие, счастье. Это известие стало большим потрясением. Но все как один встали на защиту Родины. И сражались за свою землю единым фронтом. Цель был одна - уничтожить врага. Вернуть мир и свободу. Наши деды и прадеды сделали это. В эту ночь мы с вами зажигаем «свечи памяти». Первыми в России. И каждый час эти огоньки будут загораться в тысячах городов по всей стране. Символизируя единство нации. Только когда мы вместе, мы непобедимы. Низкий поклон героям и светлая память павшим! - высказался губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко.

Первый заместитель регионального отделения молодогвардейцев Александр Шарифулин отметил, что каждый год в акции «Свеча памяти» участвует все больше и больше ребят, и к мемориалу приходят не только представители старшего поколения.