22 июня 2017 г., 14:54

Буйный углегорец довел друзей до больницы

Углегорские полицейские 22 июня задержали подозреваемого, избившего знакомых. Стражам порядка ранее сообщили из районной больницы о поступлении женщины и мужчины с серьезными травмами, сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД России по Сахалинской области.

По версии следствия, потерпевший пригласил к себе знакомых, с которыми они вместе распивали спиртное. В какой-то момент возник конфликт и один из гостей стал избивать владельца квартиры. Когда его сожительница стала кричать о помощи, подозреваемый избил и ее, при этом высказав угрозу убийства в том случае, если потерпевшая обратится в полицию.

Потерпевшие сразу не указали на обидчика, но вскоре сыщики все же установили личность подозреваемого и задержали его. Мужчина 1979 года рождения, проживающий в Шахтерске, уже попадал в поле зрения полиции и имеет судимость.

Стражи порядка возбудили уголовное дело.