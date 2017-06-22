В ЦИК высоко оценили подготовку сахалинского облизбиркома к выборам

Доклад председателя избирательной комиссии Сахалинской области Виктории Черкасовой о подготовке к осенним выборам депутатов Сахалинской областной Думы и выборам в органы местного самоуправления стал одним из вопросов заседания ЦИК РФ. Об этом ТИА «Острова» сообщили в областном избиркоме.

Виктория Черкасова сообщила о готовности избирательной системы Сахалинской области к проведению выборов. Единый день голосования назначен на 10 сентября.

- Нами своевременно подготовлены и приняты все необходимые документы, порядки, инструкции, календарный план, доведены до сведения участников избирательного процесса. Также сформированы окружные комиссии, все рабочие группы, необходимые для сопровождения избирательной кампании, с 1 июля начнет работать горячая линия комиссии. В ежедневном режиме специалистами аппарата проводятся консультации участников избирательного процесса как в телефоном формате, так и в ходе личного приема, - отметила она.

Важным элементом работы избирательной комиссии Сахалинской области в этот период является подготовка к реализации нового порядка голосования граждан по месту нахождения, в соответствии с которым, каждый избиратель, находящийся в день голосования вне места своего жительства (в командировке, отпуске и т.п.), сможет заблаговременно определить тот избирательный участок, на котором сможет реализовать свое конституционное право.

- 20 июня 2017 года заключено соглашение с региональным «Многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг» (МФЦ) о реализации нового порядка приема заявлений, разработан порядок взаимодействия. В ближайшие дни состоится обучение операторов МФЦ, будет налажено взаимодействие МФЦ и территориальных избирательных комиссий по приему-передаче заявлений. Всего будет задействовано 25 отделений МФЦ во всех муниципальных образованиях области, в том числе на островах Кунашир, Шикотан, Итуруп, - отметила Виктория Черкасова.

Для реализации всего намеченного комиссией ведется активное обучение всех участников избирательного процесса. Это и члены территориальных и участковых комиссий, и сотрудники банков, и представители политических партий, представленных в регионе. О политических партиях председатель облизбиркома сказала отдельно.

- Уже начался процесс выдвижения партиями списков кандидатов, состоялись конференции «Коммунистической партии Коммунисты России», «Российской объединенной демократической партии «Яблоко», в ближайшее время пройдет еще несколько партийных мероприятий, о которых уведомлена избирательная комиссия области. С представителями партий мы провели уже два семинара. Интерес к семинарам высокий, охвачено порядка 15 региональных отделений политических партий. Все советы, замечания адекватно воспринимаем, ведем совместную работу, - сказала Виктория Черкасова.

Избирательные комиссии готовятся к проведению голосования в труднодоступных районах Сахалинской области, отдельно учитывается возможность голосования на судах, находящихся в плавании, в воинских частях, расположенных в областном регионе.

- Несмотря на то, что у вас молодой состав комиссии, вы очень грамотно, профессионально и инициативно работаете, не ждете погоды у моря и даже опережаете то, что делает ЦИК, и это дорогого стоит, - председатель ЦИК России Элла Памфилова высоко оценила усилия Сахалинского облизбиркома по подготовке к выборам.