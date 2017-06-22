Сахалинские медики сыграют в футбол

В Сахалинском областном онкологическом диспансере реформируют отделение лучевой диагностики

В Сахалинском областном онкологическом диспансере меняется структура одного из основных подразделений. Для совершенствования процесса обследования пациентов начинается процесс реформирования отделения лучевой диагностики - оно объединяет подразделения диагностической службы. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве здравоохранения региона.



В Сахалинском областном онкологическом диспансере меняется структура одного из основных подразделений. Для совершенствования процесса обследования пациентов начинается процесс реформирования отделения лучевой диагностики - оно объединяет подразделения диагностической службы. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве здравоохранения региона.

На Курилах у вулкана пропали двое туристов

В районе вулкана Баранского, расположенного на острове Итуруп Большой Курильской гряды, ищут двух туристов. Информация о пропаже людей поступила оперативному дежурному 21 июня в 12 часов, рассказали ТИА «Острова» в управлении МЧС по Сахалинской области.



В районе вулкана Баранского, расположенного на острове Итуруп Большой Курильской гряды, ищут двух туристов. Информация о пропаже людей поступила оперативному дежурному 21 июня в 12 часов, рассказали ТИА «Острова» в управлении МЧС по Сахалинской области.

В исправительной колонии на Сахалине работал парикмахер без медосмотра

Исправительную колонию № 2 управления ФСИН России по Сахалинской области привлекли к административной ответственности за нарушения законодательства об охране труда. Об этом ТИА «Острова» сообщили в прокуратуре региона.



Исправительную колонию № 2 управления ФСИН России по Сахалинской области привлекли к административной ответственности за нарушения законодательства об охране труда. Об этом ТИА «Острова» сообщили в прокуратуре региона.

Дальневосточные таможенники встретились на Сахалине на сборах по водолазной подготовке

На Сахалине начались сборы по водолазной подготовке среди таможен Дальнего Востока. В них участвуют сотрудники СОБР из Хабаровска, Благовещенска, Владивостока и Южно-Сахалинска, рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе Сахалинской таможни.



На Сахалине начались сборы по водолазной подготовке среди таможен Дальнего Востока. В них участвуют сотрудники СОБР из Хабаровска, Благовещенска, Владивостока и Южно-Сахалинска, рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе Сахалинской таможни.

В Корсакове 22 июня прошла колонна «памяти»

Ранним утром 22 июня в портовом городе прошла акция «Зажжем свечу памяти». В День всенародной памяти жертв ВОВ все неравнодушные жители собрались на городской площади имени Ленина, сообщили ТИА «Острова» в администрации Корсакова.



Ранним утром 22 июня в портовом городе прошла акция «Зажжем свечу памяти». В День всенародной памяти жертв ВОВ все неравнодушные жители собрались на городской площади имени Ленина, сообщили ТИА «Острова» в администрации Корсакова.

Библиотека села Поречье претендует на грант от правительства Сахалина

Углегорская межпоселенческая библиотека подала заявку на предоставление гранта правительства Сахалинской области на поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности. Инициатором проекта стала библиотека села Поречье, сообщили ТИА «Острова» в администрации Углегорска.



Углегорская межпоселенческая библиотека подала заявку на предоставление гранта правительства Сахалинской области на поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности. Инициатором проекта стала библиотека села Поречье, сообщили ТИА «Острова» в администрации Углегорска.

Добросовестные «управляйки» на Сахалине получат субсидии

На Сахалине управляющие компании увеличат объемы ремонта многоквартирных домов. Как сообщили ТИА «Острова» в областном правительстве, в регионе вводят новую систему взаимодействия с организациями, занимающимися управлением жилфондом.



На Сахалине управляющие компании увеличат объемы ремонта многоквартирных домов. Как сообщили ТИА «Острова» в областном правительстве, в регионе вводят новую систему взаимодействия с организациями, занимающимися управлением жилфондом.

На Холмском перевале прошел митинг памяти и скорби

22 июня - трагичный день в современной истории страны. Сегодня на улицы российских сёл и городов вышли миллионы людей, чтобы почтить память погибших и продемонстрировать уважение к поколению победителей. Памятные мероприятия прошли и в Холмском городском округе, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе администрации.



22 июня - трагичный день в современной истории страны. Сегодня на улицы российских сёл и городов вышли миллионы людей, чтобы почтить память погибших и продемонстрировать уважение к поколению победителей. Памятные мероприятия прошли и в Холмском городском округе, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе администрации.

Сахалинские медики сыграют в футбол

В субботу, 24 июня, на поле стадиона «Спартак» в Южно-Сахалинске пройдут соревнования по мини-футболу в рамках летней профсоюзной комплексной спартакиады медработников Сахалинской области. Об этом ТИА «Острова» сообщили в областном союзе организаций профсоюзов.



В субботу, 24 июня, на поле стадиона «Спартак» в Южно-Сахалинске пройдут соревнования по мини-футболу в рамках летней профсоюзной комплексной спартакиады медработников Сахалинской области. Об этом ТИА «Острова» сообщили в областном союзе организаций профсоюзов.

В ЦИК высоко оценили подготовку сахалинского облизбиркома к выборам

Доклад председателя избирательной комиссии Сахалинской области Виктории Черкасовой о подготовке к осенним выборам депутатов Сахалинской областной Думы и выборам в органы местного самоуправления стал одним из вопросов заседания ЦИК РФ. Об этом ТИА «Острова» сообщили в областном избиркоме.



Доклад председателя избирательной комиссии Сахалинской области Виктории Черкасовой о подготовке к осенним выборам депутатов Сахалинской областной Думы и выборам в органы местного самоуправления стал одним из вопросов заседания ЦИК РФ. Об этом ТИА «Острова» сообщили в областном избиркоме.

Буйный углегорец довел друзей до больницы

Углегорские полицейские 22 июня задержали подозреваемого, избившего знакомых. Стражам порядка ранее сообщили из районной больницы о поступлении женщины и мужчины с серьезными травмами, сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД России по Сахалинской области.



Углегорские полицейские 22 июня задержали подозреваемого, избившего знакомых. Стражам порядка ранее сообщили из районной больницы о поступлении женщины и мужчины с серьезными травмами, сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД России по Сахалинской области.

На Курилах произошло землетрясение

22 июня в 13:41 на Курильских островах зарегистрировано ощутимое землетрясение. Оно произошло в 193 километрах юго-восточнее Курильска, сообщили ТИА «Острова» в управлении МЧС России по Сахалинской области.



22 июня в 13:41 на Курильских островах зарегистрировано ощутимое землетрясение. Оно произошло в 193 километрах юго-восточнее Курильска, сообщили ТИА «Острова» в управлении МЧС России по Сахалинской области.

В Южно-Сахалинске почтили память погибших героев войны

22 июня в России - День памяти и скорби. В 1941 году в этот день германские войска перешли границу СССР и атаковали советские вооруженные силы на всем ее протяжении. Сегодня Сахалин одним из первых регионов России зажег символическую «Свечу памяти», сообщили ТИА «Острова» в областном правительстве.



22 июня в России - День памяти и скорби. В 1941 году в этот день германские войска перешли границу СССР и атаковали советские вооруженные силы на всем ее протяжении. Сегодня Сахалин одним из первых регионов России зажег символическую «Свечу памяти», сообщили ТИА «Острова» в областном правительстве.

На Сахалине офицера осудили за взятки

Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд приговорил офицера к трем года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, сообщили ТИА «Острова» в главном военном следственном управлении СКР.



Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд приговорил офицера к трем года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, сообщили ТИА «Острова» в главном военном следственном управлении СКР.

«Казачий сполох» объединит две сотни юных сахалинцев

С 25 июня по 5 июля в Южно-Сахалинске пройдет региональный этап всероссийской военно-спортивной игры «Казачий сполох». Открытие состоится в воскресенье в 11:00 на базе лагеря «Юбилейный» в селе Березняки. Об этом ТИА «Острова» рассказали в министерстве образования Сахалинской области.



С 25 июня по 5 июля в Южно-Сахалинске пройдет региональный этап всероссийской военно-спортивной игры «Казачий сполох». Открытие состоится в воскресенье в 11:00 на базе лагеря «Юбилейный» в селе Березняки. Об этом ТИА «Острова» рассказали в министерстве образования Сахалинской области.

В Невельском районе заработает «Социальное такси»

С 1 июля в Невельском городском округе заработает служба «Социальное такси», сообщили ТИА «Острова» в администрации населенного пункта. Заявки на оказание услуги будут принимать в ЕДДС по телефону 60-939 не позднее чем за сутки и не ранее чем за трое суток до срока выполнения.



С 1 июля в Невельском городском округе заработает служба «Социальное такси», сообщили ТИА «Острова» в администрации населенного пункта. Заявки на оказание услуги будут принимать в ЕДДС по телефону 60-939 не позднее чем за сутки и не ранее чем за трое суток до срока выполнения.

Сахалинцы могут рассказать минобру о серых зарплатах

При министерстве образования Сахалинской области заработала горячая линия по вопросам выплаты серой зарплаты. Обращения принимаются в рабочие дни с 9 до 17 часов (обед с 13 до 14) по телефону: 8(4242) 46-59-07, сообщили ТИА «Острова» в ведомстве.



При министерстве образования Сахалинской области заработала горячая линия по вопросам выплаты серой зарплаты. Обращения принимаются в рабочие дни с 9 до 17 часов (обед с 13 до 14) по телефону: 8(4242) 46-59-07, сообщили ТИА «Острова» в ведомстве.

22 июня сахалинцы встретили рассвет в музее под песни о войне

Ранним утром 22 июня в Сахалинском областном краеведческом музее прошла акция «На рассвете» в память о начале Великой Отечественной войны. Как сообщили ТИА «Острова» в культурном учреждении, такое мероприятие в нем состоялось в третий раз.



Ранним утром 22 июня в Сахалинском областном краеведческом музее прошла акция «На рассвете» в память о начале Великой Отечественной войны. Как сообщили ТИА «Острова» в культурном учреждении, такое мероприятие в нем состоялось в третий раз.

Специалисты Роспотребнадзора в сезон отпусков ждут звонков от сахалинцев с вопросами об инфекциях

С 26 июня по 10 июля управление Роспотребнадзора по Сахалинской области по горячей линии проконсультирует островитян по вопросам оказания туристических услуг и инфекционным угрозам за рубежом, сообщили ТИА «Острова» в ведомстве.



С 26 июня по 10 июля управление Роспотребнадзора по Сахалинской области по горячей линии проконсультирует островитян по вопросам оказания туристических услуг и инфекционным угрозам за рубежом, сообщили ТИА «Острова» в ведомстве.