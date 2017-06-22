Сахалинские медики сыграют в футбол

|Политика
|Закон
|Общество
|Происшествия
|Здоровье
|Культура
|Экономика
|Образование
|Спорт
|Туризм
|18+
В Сахалинском областном онкологическом диспансере меняется структура одного из основных подразделений. Для совершенствования процесса обследования пациентов начинается процесс реформирования отделения лучевой диагностики - оно объединяет подразделения диагностической службы. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве здравоохранения региона.
В районе вулкана Баранского, расположенного на острове Итуруп Большой Курильской гряды, ищут двух туристов. Информация о пропаже людей поступила оперативному дежурному 21 июня в 12 часов, рассказали ТИА «Острова» в управлении МЧС по Сахалинской области.
Исправительную колонию № 2 управления ФСИН России по Сахалинской области привлекли к административной ответственности за нарушения законодательства об охране труда. Об этом ТИА «Острова» сообщили в прокуратуре региона.
На Сахалине начались сборы по водолазной подготовке среди таможен Дальнего Востока. В них участвуют сотрудники СОБР из Хабаровска, Благовещенска, Владивостока и Южно-Сахалинска, рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе Сахалинской таможни.
Ранним утром 22 июня в портовом городе прошла акция «Зажжем свечу памяти». В День всенародной памяти жертв ВОВ все неравнодушные жители собрались на городской площади имени Ленина, сообщили ТИА «Острова» в администрации Корсакова.
Углегорская межпоселенческая библиотека подала заявку на предоставление гранта правительства Сахалинской области на поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности. Инициатором проекта стала библиотека села Поречье, сообщили ТИА «Острова» в администрации Углегорска.
На Сахалине управляющие компании увеличат объемы ремонта многоквартирных домов. Как сообщили ТИА «Острова» в областном правительстве, в регионе вводят новую систему взаимодействия с организациями, занимающимися управлением жилфондом.
22 июня - трагичный день в современной истории страны. Сегодня на улицы российских сёл и городов вышли миллионы людей, чтобы почтить память погибших и продемонстрировать уважение к поколению победителей. Памятные мероприятия прошли и в Холмском городском округе, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе администрации.
В субботу, 24 июня, на поле стадиона «Спартак» в Южно-Сахалинске пройдут соревнования по мини-футболу в рамках летней профсоюзной комплексной спартакиады медработников Сахалинской области. Об этом ТИА «Острова» сообщили в областном союзе организаций профсоюзов.
Доклад председателя избирательной комиссии Сахалинской области Виктории Черкасовой о подготовке к осенним выборам депутатов Сахалинской областной Думы и выборам в органы местного самоуправления стал одним из вопросов заседания ЦИК РФ. Об этом ТИА «Острова» сообщили в областном избиркоме.
Углегорские полицейские 22 июня задержали подозреваемого, избившего знакомых. Стражам порядка ранее сообщили из районной больницы о поступлении женщины и мужчины с серьезными травмами, сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД России по Сахалинской области.
22 июня в 13:41 на Курильских островах зарегистрировано ощутимое землетрясение. Оно произошло в 193 километрах юго-восточнее Курильска, сообщили ТИА «Острова» в управлении МЧС России по Сахалинской области.
22 июня в России - День памяти и скорби. В 1941 году в этот день германские войска перешли границу СССР и атаковали советские вооруженные силы на всем ее протяжении. Сегодня Сахалин одним из первых регионов России зажег символическую «Свечу памяти», сообщили ТИА «Острова» в областном правительстве.
Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд приговорил офицера к трем года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, сообщили ТИА «Острова» в главном военном следственном управлении СКР.
С 25 июня по 5 июля в Южно-Сахалинске пройдет региональный этап всероссийской военно-спортивной игры «Казачий сполох». Открытие состоится в воскресенье в 11:00 на базе лагеря «Юбилейный» в селе Березняки. Об этом ТИА «Острова» рассказали в министерстве образования Сахалинской области.
С 1 июля в Невельском городском округе заработает служба «Социальное такси», сообщили ТИА «Острова» в администрации населенного пункта. Заявки на оказание услуги будут принимать в ЕДДС по телефону 60-939 не позднее чем за сутки и не ранее чем за трое суток до срока выполнения.
При министерстве образования Сахалинской области заработала горячая линия по вопросам выплаты серой зарплаты. Обращения принимаются в рабочие дни с 9 до 17 часов (обед с 13 до 14) по телефону: 8(4242) 46-59-07, сообщили ТИА «Острова» в ведомстве.
Ранним утром 22 июня в Сахалинском областном краеведческом музее прошла акция «На рассвете» в память о начале Великой Отечественной войны. Как сообщили ТИА «Острова» в культурном учреждении, такое мероприятие в нем состоялось в третий раз.
С 26 июня по 10 июля управление Роспотребнадзора по Сахалинской области по горячей линии проконсультирует островитян по вопросам оказания туристических услуг и инфекционным угрозам за рубежом, сообщили ТИА «Острова» в ведомстве.
5 июля руководитель Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Сахалинской области проведет личный прием граждан в приемной президента РФ. Об этом ТИА «Острова» сообщили в Сахалинстате.
|Архив новостей
|
В субботу, 24 июня, на поле стадиона «Спартак» в Южно-Сахалинске пройдут соревнования по мини-футболу в рамках летней профсоюзной комплексной спартакиады медработников Сахалинской области. Об этом ТИА «Острова» сообщили в областном союзе организаций профсоюзов.
Открытие турнира и начало соревнований назначены на 10:00. В борьбу за главный приз соревнований вступят представители трудовых коллективов учреждений здравоохранения из Южно-Сахалинска и муниципальных образований региона.
В Сахалинском областном онкологическом диспансере меняется структура одного из основных подразделений. Для совершенствования процесса обследования пациентов начинается процесс реформирования отделения лучевой диагностики - оно объединяет подразделения диагностической службы. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве здравоохранения региона.
В районе вулкана Баранского, расположенного на острове Итуруп Большой Курильской гряды, ищут двух туристов. Информация о пропаже людей поступила оперативному дежурному 21 июня в 12 часов, рассказали ТИА «Острова» в управлении МЧС по Сахалинской области.
Исправительную колонию № 2 управления ФСИН России по Сахалинской области привлекли к административной ответственности за нарушения законодательства об охране труда. Об этом ТИА «Острова» сообщили в прокуратуре региона.
На Сахалине начались сборы по водолазной подготовке среди таможен Дальнего Востока. В них участвуют сотрудники СОБР из Хабаровска, Благовещенска, Владивостока и Южно-Сахалинска, рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе Сахалинской таможни.
Ранним утром 22 июня в портовом городе прошла акция «Зажжем свечу памяти». В День всенародной памяти жертв ВОВ все неравнодушные жители собрались на городской площади имени Ленина, сообщили ТИА «Острова» в администрации Корсакова.
Углегорская межпоселенческая библиотека подала заявку на предоставление гранта правительства Сахалинской области на поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности. Инициатором проекта стала библиотека села Поречье, сообщили ТИА «Острова» в администрации Углегорска.
На Сахалине управляющие компании увеличат объемы ремонта многоквартирных домов. Как сообщили ТИА «Острова» в областном правительстве, в регионе вводят новую систему взаимодействия с организациями, занимающимися управлением жилфондом.
22 июня - трагичный день в современной истории страны. Сегодня на улицы российских сёл и городов вышли миллионы людей, чтобы почтить память погибших и продемонстрировать уважение к поколению победителей. Памятные мероприятия прошли и в Холмском городском округе, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе администрации.
В субботу, 24 июня, на поле стадиона «Спартак» в Южно-Сахалинске пройдут соревнования по мини-футболу в рамках летней профсоюзной комплексной спартакиады медработников Сахалинской области. Об этом ТИА «Острова» сообщили в областном союзе организаций профсоюзов.
Доклад председателя избирательной комиссии Сахалинской области Виктории Черкасовой о подготовке к осенним выборам депутатов Сахалинской областной Думы и выборам в органы местного самоуправления стал одним из вопросов заседания ЦИК РФ. Об этом ТИА «Острова» сообщили в областном избиркоме.
Углегорские полицейские 22 июня задержали подозреваемого, избившего знакомых. Стражам порядка ранее сообщили из районной больницы о поступлении женщины и мужчины с серьезными травмами, сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД России по Сахалинской области.
22 июня в 13:41 на Курильских островах зарегистрировано ощутимое землетрясение. Оно произошло в 193 километрах юго-восточнее Курильска, сообщили ТИА «Острова» в управлении МЧС России по Сахалинской области.
22 июня в России - День памяти и скорби. В 1941 году в этот день германские войска перешли границу СССР и атаковали советские вооруженные силы на всем ее протяжении. Сегодня Сахалин одним из первых регионов России зажег символическую «Свечу памяти», сообщили ТИА «Острова» в областном правительстве.
Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд приговорил офицера к трем года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, сообщили ТИА «Острова» в главном военном следственном управлении СКР.
С 25 июня по 5 июля в Южно-Сахалинске пройдет региональный этап всероссийской военно-спортивной игры «Казачий сполох». Открытие состоится в воскресенье в 11:00 на базе лагеря «Юбилейный» в селе Березняки. Об этом ТИА «Острова» рассказали в министерстве образования Сахалинской области.
С 1 июля в Невельском городском округе заработает служба «Социальное такси», сообщили ТИА «Острова» в администрации населенного пункта. Заявки на оказание услуги будут принимать в ЕДДС по телефону 60-939 не позднее чем за сутки и не ранее чем за трое суток до срока выполнения.
При министерстве образования Сахалинской области заработала горячая линия по вопросам выплаты серой зарплаты. Обращения принимаются в рабочие дни с 9 до 17 часов (обед с 13 до 14) по телефону: 8(4242) 46-59-07, сообщили ТИА «Острова» в ведомстве.
Ранним утром 22 июня в Сахалинском областном краеведческом музее прошла акция «На рассвете» в память о начале Великой Отечественной войны. Как сообщили ТИА «Острова» в культурном учреждении, такое мероприятие в нем состоялось в третий раз.
С 26 июня по 10 июля управление Роспотребнадзора по Сахалинской области по горячей линии проконсультирует островитян по вопросам оказания туристических услуг и инфекционным угрозам за рубежом, сообщили ТИА «Острова» в ведомстве.
5 июля руководитель Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Сахалинской области проведет личный прием граждан в приемной президента РФ. Об этом ТИА «Острова» сообщили в Сахалинстате.
Много не правельных фактов в вашей статье. Во первых не у ...
Много не правельных фактов в вашей статье. Во первых не у ...
Кому можно обратиться на счёт киосков ?(работать)
Очень приятно, что Олег Кожемяка побывал в нашем районе. ...
ТИА Острова
Новости Сахалина и Курильских островов
|
© 2006—2017, ТИА "Острова". Редакция: redaktor@tia-ostrova.ru