На Холмском перевале прошел митинг памяти и скорби

22 июня - трагичный день в современной истории страны. Сегодня на улицы российских сёл и городов вышли миллионы людей, чтобы почтить память погибших и продемонстрировать уважение к поколению победителей. Памятные мероприятия прошли и в Холмском городском округе, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе администрации.

Их открыл траурный митинг на мемориальном комплексе Холмского перевала. Здесь собрались жители города - ветераны, дети войны, официальные лица, представители партийных организаций, молодёжь и школьники, а также делегация старшеклассников и ветеранов из села Синегорск.

Перед собравшимися выступили глава администрации округа Андрей Сухомесов, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Игорь Осипенко, председатель совета правления Холмского местного отделения СРО ООО «Дети войны» Алла Наумова и другие участники митинга.

В память бойцов, что погибли на перевале, были зажжены именные свечи, а затем руководство и жители города возложили венки и цветы к мемориалу.