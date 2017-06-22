На Холмском перевале прошел митинг памяти и скорби

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Новости
16:44   В Сахалинском областном онкологическом диспансере реформируют отделение лучевой диагностики
                 В Сахалинском областном онкологическом диспансере меняется структура одного из основных подразделений. Для совершенствования процесса обследования пациентов начинается процесс реформирования отделения лучевой диагностики - оно объединяет подразделения диагностической службы. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве здравоохранения региона.

16:22   На Курилах у вулкана пропали двое туристов
                 В районе вулкана Баранского, расположенного на острове Итуруп Большой Курильской гряды, ищут двух туристов. Информация о пропаже людей поступила оперативному дежурному 21 июня в 12 часов, рассказали ТИА «Острова» в управлении МЧС по Сахалинской области.

16:08   В исправительной колонии на Сахалине работал парикмахер без медосмотра
                 Исправительную колонию № 2 управления ФСИН России по Сахалинской области привлекли к административной ответственности за нарушения законодательства об охране труда. Об этом ТИА «Острова» сообщили в прокуратуре региона.

15:54   Дальневосточные таможенники встретились на Сахалине на сборах по водолазной подготовке
                 На Сахалине начались сборы по водолазной подготовке среди таможен Дальнего Востока. В них участвуют сотрудники СОБР из Хабаровска, Благовещенска, Владивостока и Южно-Сахалинска, рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе Сахалинской таможни.

15:43   В Корсакове 22 июня прошла колонна «памяти» 
                 Ранним утром 22 июня в портовом городе прошла акция «Зажжем свечу памяти». В День всенародной памяти жертв ВОВ все неравнодушные жители собрались на городской площади имени Ленина, сообщили ТИА «Острова» в администрации Корсакова.

15:38   Библиотека села Поречье претендует на грант от правительства Сахалина
                 Углегорская межпоселенческая библиотека подала заявку на предоставление гранта правительства Сахалинской области на поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности. Инициатором проекта стала библиотека села Поречье, сообщили ТИА «Острова» в администрации Углегорска.

15:23   Добросовестные «управляйки» на Сахалине получат субсидии 
                 На Сахалине управляющие компании увеличат объемы ремонта многоквартирных домов. Как сообщили ТИА «Острова» в областном правительстве, в регионе вводят новую систему взаимодействия с организациями, занимающимися управлением жилфондом.

15:16   На Холмском перевале прошел митинг памяти и скорби 
                 22 июня - трагичный день в современной истории страны. Сегодня на улицы российских сёл и городов вышли миллионы людей, чтобы почтить память погибших и продемонстрировать уважение к поколению победителей. Памятные мероприятия прошли и в Холмском городском округе, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе администрации.

15:10   Сахалинские медики сыграют в футбол
                 В субботу, 24 июня, на поле стадиона «Спартак» в Южно-Сахалинске пройдут соревнования по мини-футболу в рамках летней профсоюзной комплексной спартакиады медработников Сахалинской области. Об этом ТИА «Острова» сообщили в областном союзе организаций профсоюзов.

15:05   В ЦИК высоко оценили подготовку сахалинского облизбиркома к выборам 
                 Доклад председателя избирательной комиссии Сахалинской области Виктории Черкасовой о подготовке к осенним выборам депутатов Сахалинской областной Думы и выборам в органы местного самоуправления стал одним из вопросов заседания ЦИК РФ. Об этом ТИА «Острова» сообщили в областном избиркоме.

14:54   Буйный углегорец довел друзей до больницы
                 Углегорские полицейские 22 июня задержали подозреваемого, избившего знакомых. Стражам порядка ранее сообщили из районной больницы о поступлении женщины и мужчины с серьезными травмами, сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД России по Сахалинской области.

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14:26   В Южно-Сахалинске почтили память погибших героев войны 
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12:41   На Сахалине офицера осудили за взятки
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12:10   В Невельском районе заработает «Социальное такси»
                 С 1 июля в Невельском городском округе заработает служба «Социальное такси», сообщили ТИА «Острова» в администрации населенного пункта. Заявки на оказание услуги будут принимать в ЕДДС по телефону 60-939 не позднее чем за сутки и не ранее чем за трое суток до срока выполнения.

11:46   Сахалинцы могут рассказать минобру о серых зарплатах
                 При министерстве образования Сахалинской области заработала горячая линия по вопросам выплаты серой зарплаты. Обращения принимаются в рабочие дни с 9 до 17 часов (обед с 13 до 14) по телефону: 8(4242) 46-59-07, сообщили ТИА «Острова» в ведомстве.

11:13   22 июня сахалинцы встретили рассвет в музее под песни о войне
                 Ранним утром 22 июня в Сахалинском областном краеведческом музее прошла акция «На рассвете» в память о начале Великой Отечественной войны. Как сообщили ТИА «Острова» в культурном учреждении, такое мероприятие в нем состоялось в третий раз.

10:55   Специалисты Роспотребнадзора в сезон отпусков ждут звонков от сахалинцев с вопросами об инфекциях
                 С 26 июня по 10 июля управление Роспотребнадзора по Сахалинской области по горячей линии проконсультирует островитян по вопросам оказания туристических услуг и инфекционным угрозам за рубежом, сообщили ТИА «Острова» в ведомстве.

10:36   Глава Сахалинстата 5 июля проведет прием граждан
                 5 июля руководитель Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Сахалинской области проведет личный прием граждан в приемной президента РФ. Об этом ТИА «Острова» сообщили в Сахалинстате.

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22 июня 2017 г., 15:16

На Холмском перевале прошел митинг памяти и скорби

22 июня - трагичный день в современной истории страны. Сегодня на улицы российских сёл и городов вышли миллионы людей, чтобы почтить память погибших и продемонстрировать уважение к поколению победителей. Памятные мероприятия прошли и в Холмском городском округе, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе администрации.

Их открыл траурный митинг на мемориальном комплексе Холмского перевала. Здесь собрались жители города - ветераны, дети войны, официальные лица, представители партийных организаций, молодёжь и школьники, а также делегация старшеклассников и ветеранов из села Синегорск.

Перед собравшимися выступили глава администрации округа Андрей Сухомесов, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Игорь Осипенко, председатель совета правления Холмского местного отделения СРО ООО «Дети войны» Алла Наумова и другие участники митинга.

В память бойцов, что погибли на перевале, были зажжены именные свечи, а затем руководство и жители города возложили венки и цветы к мемориалу.

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Автор: Острова


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16:44   В Сахалинском областном онкологическом диспансере реформируют отделение лучевой диагностики
                 В Сахалинском областном онкологическом диспансере меняется структура одного из основных подразделений. Для совершенствования процесса обследования пациентов начинается процесс реформирования отделения лучевой диагностики - оно объединяет подразделения диагностической службы. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве здравоохранения региона.

16:22   На Курилах у вулкана пропали двое туристов
                 В районе вулкана Баранского, расположенного на острове Итуруп Большой Курильской гряды, ищут двух туристов. Информация о пропаже людей поступила оперативному дежурному 21 июня в 12 часов, рассказали ТИА «Острова» в управлении МЧС по Сахалинской области.

16:08   В исправительной колонии на Сахалине работал парикмахер без медосмотра
                 Исправительную колонию № 2 управления ФСИН России по Сахалинской области привлекли к административной ответственности за нарушения законодательства об охране труда. Об этом ТИА «Острова» сообщили в прокуратуре региона.

15:54   Дальневосточные таможенники встретились на Сахалине на сборах по водолазной подготовке
                 На Сахалине начались сборы по водолазной подготовке среди таможен Дальнего Востока. В них участвуют сотрудники СОБР из Хабаровска, Благовещенска, Владивостока и Южно-Сахалинска, рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе Сахалинской таможни.

15:43   В Корсакове 22 июня прошла колонна «памяти» 
                 Ранним утром 22 июня в портовом городе прошла акция «Зажжем свечу памяти». В День всенародной памяти жертв ВОВ все неравнодушные жители собрались на городской площади имени Ленина, сообщили ТИА «Острова» в администрации Корсакова.

15:38   Библиотека села Поречье претендует на грант от правительства Сахалина
                 Углегорская межпоселенческая библиотека подала заявку на предоставление гранта правительства Сахалинской области на поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности. Инициатором проекта стала библиотека села Поречье, сообщили ТИА «Острова» в администрации Углегорска.

15:23   Добросовестные «управляйки» на Сахалине получат субсидии 
                 На Сахалине управляющие компании увеличат объемы ремонта многоквартирных домов. Как сообщили ТИА «Острова» в областном правительстве, в регионе вводят новую систему взаимодействия с организациями, занимающимися управлением жилфондом.

15:16   На Холмском перевале прошел митинг памяти и скорби 
                 22 июня - трагичный день в современной истории страны. Сегодня на улицы российских сёл и городов вышли миллионы людей, чтобы почтить память погибших и продемонстрировать уважение к поколению победителей. Памятные мероприятия прошли и в Холмском городском округе, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе администрации.

15:10   Сахалинские медики сыграют в футбол
                 В субботу, 24 июня, на поле стадиона «Спартак» в Южно-Сахалинске пройдут соревнования по мини-футболу в рамках летней профсоюзной комплексной спартакиады медработников Сахалинской области. Об этом ТИА «Острова» сообщили в областном союзе организаций профсоюзов.

15:05   В ЦИК высоко оценили подготовку сахалинского облизбиркома к выборам 
                 Доклад председателя избирательной комиссии Сахалинской области Виктории Черкасовой о подготовке к осенним выборам депутатов Сахалинской областной Думы и выборам в органы местного самоуправления стал одним из вопросов заседания ЦИК РФ. Об этом ТИА «Острова» сообщили в областном избиркоме.

14:54   Буйный углегорец довел друзей до больницы
                 Углегорские полицейские 22 июня задержали подозреваемого, избившего знакомых. Стражам порядка ранее сообщили из районной больницы о поступлении женщины и мужчины с серьезными травмами, сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД России по Сахалинской области.

14:48   На Курилах произошло землетрясение
                 22 июня в 13:41 на Курильских островах зарегистрировано ощутимое землетрясение. Оно произошло в 193 километрах юго-восточнее Курильска, сообщили ТИА «Острова» в управлении МЧС России по Сахалинской области.

14:26   В Южно-Сахалинске почтили память погибших героев войны 
                 22 июня в России - День памяти и скорби. В 1941 году в этот день германские войска перешли границу СССР и атаковали советские вооруженные силы на всем ее протяжении. Сегодня Сахалин одним из первых регионов России зажег символическую «Свечу памяти», сообщили ТИА «Острова» в областном правительстве.

12:41   На Сахалине офицера осудили за взятки
                 Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд приговорил офицера к трем года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, сообщили ТИА «Острова» в главном военном следственном управлении СКР.

12:22   «Казачий сполох» объединит две сотни юных сахалинцев 
                 С 25 июня по 5 июля в Южно-Сахалинске пройдет региональный этап всероссийской военно-спортивной игры «Казачий сполох». Открытие состоится в воскресенье в 11:00 на базе лагеря «Юбилейный» в селе Березняки. Об этом ТИА «Острова» рассказали в министерстве образования Сахалинской области.

12:10   В Невельском районе заработает «Социальное такси»
                 С 1 июля в Невельском городском округе заработает служба «Социальное такси», сообщили ТИА «Острова» в администрации населенного пункта. Заявки на оказание услуги будут принимать в ЕДДС по телефону 60-939 не позднее чем за сутки и не ранее чем за трое суток до срока выполнения.

11:46   Сахалинцы могут рассказать минобру о серых зарплатах
                 При министерстве образования Сахалинской области заработала горячая линия по вопросам выплаты серой зарплаты. Обращения принимаются в рабочие дни с 9 до 17 часов (обед с 13 до 14) по телефону: 8(4242) 46-59-07, сообщили ТИА «Острова» в ведомстве.

11:13   22 июня сахалинцы встретили рассвет в музее под песни о войне
                 Ранним утром 22 июня в Сахалинском областном краеведческом музее прошла акция «На рассвете» в память о начале Великой Отечественной войны. Как сообщили ТИА «Острова» в культурном учреждении, такое мероприятие в нем состоялось в третий раз.

10:55   Специалисты Роспотребнадзора в сезон отпусков ждут звонков от сахалинцев с вопросами об инфекциях
                 С 26 июня по 10 июля управление Роспотребнадзора по Сахалинской области по горячей линии проконсультирует островитян по вопросам оказания туристических услуг и инфекционным угрозам за рубежом, сообщили ТИА «Острова» в ведомстве.

10:36   Глава Сахалинстата 5 июля проведет прием граждан
                 5 июля руководитель Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Сахалинской области проведет личный прием граждан в приемной президента РФ. Об этом ТИА «Острова» сообщили в Сахалинстате.

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