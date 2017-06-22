Добросовестные «управляйки» на Сахалине получат субсидии

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В Сахалинском областном онкологическом диспансере меняется структура одного из основных подразделений. Для совершенствования процесса обследования пациентов начинается процесс реформирования отделения лучевой диагностики - оно объединяет подразделения диагностической службы. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве здравоохранения региона.
В районе вулкана Баранского, расположенного на острове Итуруп Большой Курильской гряды, ищут двух туристов. Информация о пропаже людей поступила оперативному дежурному 21 июня в 12 часов, рассказали ТИА «Острова» в управлении МЧС по Сахалинской области.
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Ранним утром 22 июня в портовом городе прошла акция «Зажжем свечу памяти». В День всенародной памяти жертв ВОВ все неравнодушные жители собрались на городской площади имени Ленина, сообщили ТИА «Острова» в администрации Корсакова.
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На Сахалине управляющие компании увеличат объемы ремонта многоквартирных домов. Как сообщили ТИА «Острова» в областном правительстве, в регионе вводят новую систему взаимодействия с организациями, занимающимися управлением жилфондом.
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В субботу, 24 июня, на поле стадиона «Спартак» в Южно-Сахалинске пройдут соревнования по мини-футболу в рамках летней профсоюзной комплексной спартакиады медработников Сахалинской области. Об этом ТИА «Острова» сообщили в областном союзе организаций профсоюзов.
Доклад председателя избирательной комиссии Сахалинской области Виктории Черкасовой о подготовке к осенним выборам депутатов Сахалинской областной Думы и выборам в органы местного самоуправления стал одним из вопросов заседания ЦИК РФ. Об этом ТИА «Острова» сообщили в областном избиркоме.
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22 июня в России - День памяти и скорби. В 1941 году в этот день германские войска перешли границу СССР и атаковали советские вооруженные силы на всем ее протяжении. Сегодня Сахалин одним из первых регионов России зажег символическую «Свечу памяти», сообщили ТИА «Острова» в областном правительстве.
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С 25 июня по 5 июля в Южно-Сахалинске пройдет региональный этап всероссийской военно-спортивной игры «Казачий сполох». Открытие состоится в воскресенье в 11:00 на базе лагеря «Юбилейный» в селе Березняки. Об этом ТИА «Острова» рассказали в министерстве образования Сахалинской области.
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При министерстве образования Сахалинской области заработала горячая линия по вопросам выплаты серой зарплаты. Обращения принимаются в рабочие дни с 9 до 17 часов (обед с 13 до 14) по телефону: 8(4242) 46-59-07, сообщили ТИА «Острова» в ведомстве.
Ранним утром 22 июня в Сахалинском областном краеведческом музее прошла акция «На рассвете» в память о начале Великой Отечественной войны. Как сообщили ТИА «Острова» в культурном учреждении, такое мероприятие в нем состоялось в третий раз.
С 26 июня по 10 июля управление Роспотребнадзора по Сахалинской области по горячей линии проконсультирует островитян по вопросам оказания туристических услуг и инфекционным угрозам за рубежом, сообщили ТИА «Острова» в ведомстве.
5 июля руководитель Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Сахалинской области проведет личный прием граждан в приемной президента РФ. Об этом ТИА «Острова» сообщили в Сахалинстате.
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На Сахалине управляющие компании увеличат объемы ремонта многоквартирных домов. Как сообщили ТИА «Острова» в областном правительстве, в регионе вводят новую систему взаимодействия с организациями, занимающимися управлением жилфондом.
Те из них, которые добросовестно исполняют свои обязанности и направляют значительную часть полученных от людей средств на приведение в порядок общего имущества домов, получат субсидию из регионального бюджета. Использовать ее можно будет на выполнение дополнительных работ. Такой порядок начнет действовать уже с 1 июля.
Накануне инициатива встретила мощную поддержку на состоявшемся в Южно-Сахалинске областном форуме «Наш дом». Его участники - представители государственной жилищной инспекции, регионального министерства ЖКХ, предприятий коммунальной сферы, общественники и члены советов многоквартирных домов из нескольких районов - обсудили наиболее актуальные проблемы сферы жилищно-коммунального хозяйства и выработали пути их решения.
На сегодня в Сахалинской области действует 141 управляющая компания. На ремонт многоквартирных домов собираются значительные средства. Однако количество нареканий граждан на работу этих организаций по-прежнему велико. Касаются они, к примеру, неисполнения заявок, отсутствия ремонтов в подъездах и на придомовой территории, затопленных подвалов.
В большинстве случаев это объясняется тем, что на рынке жилищно-коммунальных услуг работает множество мелких организаций. Практически все собранные с жильцов средства они расходуют на заработную плату, и, в результате, оказываются не в состоянии должным образом обслуживать жилой фонд. Реагируя на ситуацию, власти региона проводят политику укрупнения управляющих компаний. Главное требование к тем, кто намерен продолжить деятельность - направлять значительную часть полученных доходов на обслуживание жилья и ремонт общего имущества.
- В конечном итоге недобросовестные структуры должны уйти. А те компании, которые в полном объеме выполняют взятые на себя обязательства, необходимо поддержать, - подчеркнул принявший участие в мероприятии губернатор Олег Кожемяко. - Речь идет о том, чтобы выделять субсидии из областного бюджета тем организациям, которые действительно качественно работают. Для получения такой помощи им надо соответствовать определенным критериям. Например, собираемость платежей должна быть не менее 85 %. А расходы на заработную плату не могут превышать 60 % от полученных доходов. Будет учитываться количество жалоб от жителей - чем их меньше, тем выше шансы получить субсидию. А также информированность людей о деятельности управляющей компании через собственные сайты - там должны быть прописаны все виды работ, запланированных в многоквартирных домах. Если организация отвечает этим условиям, то она получит господдержку на ремонт жилого фонда. Размер ее будет составлять до 100 %, то есть столько же, сколько структура потратит собственных средств на эти цели. Все эти предложения разработаны совместно с партией «Единая Россия».
Порядок предоставления субсидий управляющим компаниям сейчас формирует областное министерство жилищно-коммунального хозяйства. Ожидается, что он начнет действовать уже со следующего месяца. Важное условие - все виды работ и предварительные сметы на них будут согласовываться с собственниками квартир. Впоследствии организации обяжут отчитаться перед жителями о проделанном ремонте - разместить все данные на сайтах.
Реализация инициативы, по оценкам, позволит заинтересовать организации в увеличении объемов ремонта общего имущества многоквартирных домов и улучшить их обслуживание.
- Считаю, это очень полезное предложение. Управляющим компаниям надо помогать, стимулировать их к лучшей работе. Очевидно, что одной критикой этого не добьешься, - высказал точку зрения один из участников форума Борис Осадец, который на протяжении многих лет является председателем Совета многоквартирного дома в Корсакове.
- Инициатива своевременная. Думаю, в ней заинтересованы все стороны - прежде всего, сахалинцы, чьи дома необходимо приводить в порядок, а также главы местных администраций, с которых, как известно, в этой части постоянно спрашивают вышестоящие руководители, ну, и безусловно, сами управляющие компании - у них появляется стимул для повышения качества работы, - сказала жительница Южно-Сахалинска Евгения Дергач.
- Такое решение для островной «коммуналки» давно назрело, - согласна с этим мнением директор управляющей компании «Троицк-Лавр» из Анивского района Наталья Кост. - Дополнительные средства для нас - это возможности не только отремонтировать общее имущество домов, продуктивнее решить такие первостепенные задачи, как повышение надежности тепло- и водоснабжения, ремонт подъездов, но и уделить большее внимание благоустройству придомовых территорий - привезти земли, высадить цветы, поставить скамейки.
В ходе работы форума получили одобрение и другие предложения. Касаются они поддержки созданных в области территориальных общественных самоуправлений (ТОС), которые также решают вопросы по формированию комфортной среды в населенных пунктах. Идея таких образований заключается в том, чтобы помочь жителям самостоятельно реализовывать инициативы по благоустройству территорий. Например, построить за счет средств гранта детскую или спортивную площадку, зону отдыха или ограду. Зачастую на проведение таких небольших по объемам работ у управляющих компаний не хватает возможностей. А вот у сахалинцев, как показала практика, при всем желании реализовать то или иное начинание возникают трудности с оформлением необходимой документации. Помочь жителям в этом и предложили управляющим компаниям, в штате которых есть и юристы, и бухгалтеры. В результате такого взаимодействия объемы благоустройства в Сахалинской области вырастут.
В Сахалинском областном онкологическом диспансере меняется структура одного из основных подразделений. Для совершенствования процесса обследования пациентов начинается процесс реформирования отделения лучевой диагностики - оно объединяет подразделения диагностической службы. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве здравоохранения региона.
В районе вулкана Баранского, расположенного на острове Итуруп Большой Курильской гряды, ищут двух туристов. Информация о пропаже людей поступила оперативному дежурному 21 июня в 12 часов, рассказали ТИА «Острова» в управлении МЧС по Сахалинской области.
Исправительную колонию № 2 управления ФСИН России по Сахалинской области привлекли к административной ответственности за нарушения законодательства об охране труда. Об этом ТИА «Острова» сообщили в прокуратуре региона.
На Сахалине начались сборы по водолазной подготовке среди таможен Дальнего Востока. В них участвуют сотрудники СОБР из Хабаровска, Благовещенска, Владивостока и Южно-Сахалинска, рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе Сахалинской таможни.
Ранним утром 22 июня в портовом городе прошла акция «Зажжем свечу памяти». В День всенародной памяти жертв ВОВ все неравнодушные жители собрались на городской площади имени Ленина, сообщили ТИА «Острова» в администрации Корсакова.
Углегорская межпоселенческая библиотека подала заявку на предоставление гранта правительства Сахалинской области на поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности. Инициатором проекта стала библиотека села Поречье, сообщили ТИА «Острова» в администрации Углегорска.
На Сахалине управляющие компании увеличат объемы ремонта многоквартирных домов. Как сообщили ТИА «Острова» в областном правительстве, в регионе вводят новую систему взаимодействия с организациями, занимающимися управлением жилфондом.
22 июня - трагичный день в современной истории страны. Сегодня на улицы российских сёл и городов вышли миллионы людей, чтобы почтить память погибших и продемонстрировать уважение к поколению победителей. Памятные мероприятия прошли и в Холмском городском округе, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе администрации.
В субботу, 24 июня, на поле стадиона «Спартак» в Южно-Сахалинске пройдут соревнования по мини-футболу в рамках летней профсоюзной комплексной спартакиады медработников Сахалинской области. Об этом ТИА «Острова» сообщили в областном союзе организаций профсоюзов.
Доклад председателя избирательной комиссии Сахалинской области Виктории Черкасовой о подготовке к осенним выборам депутатов Сахалинской областной Думы и выборам в органы местного самоуправления стал одним из вопросов заседания ЦИК РФ. Об этом ТИА «Острова» сообщили в областном избиркоме.
Углегорские полицейские 22 июня задержали подозреваемого, избившего знакомых. Стражам порядка ранее сообщили из районной больницы о поступлении женщины и мужчины с серьезными травмами, сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД России по Сахалинской области.
22 июня в 13:41 на Курильских островах зарегистрировано ощутимое землетрясение. Оно произошло в 193 километрах юго-восточнее Курильска, сообщили ТИА «Острова» в управлении МЧС России по Сахалинской области.
22 июня в России - День памяти и скорби. В 1941 году в этот день германские войска перешли границу СССР и атаковали советские вооруженные силы на всем ее протяжении. Сегодня Сахалин одним из первых регионов России зажег символическую «Свечу памяти», сообщили ТИА «Острова» в областном правительстве.
Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд приговорил офицера к трем года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, сообщили ТИА «Острова» в главном военном следственном управлении СКР.
С 25 июня по 5 июля в Южно-Сахалинске пройдет региональный этап всероссийской военно-спортивной игры «Казачий сполох». Открытие состоится в воскресенье в 11:00 на базе лагеря «Юбилейный» в селе Березняки. Об этом ТИА «Острова» рассказали в министерстве образования Сахалинской области.
С 1 июля в Невельском городском округе заработает служба «Социальное такси», сообщили ТИА «Острова» в администрации населенного пункта. Заявки на оказание услуги будут принимать в ЕДДС по телефону 60-939 не позднее чем за сутки и не ранее чем за трое суток до срока выполнения.
При министерстве образования Сахалинской области заработала горячая линия по вопросам выплаты серой зарплаты. Обращения принимаются в рабочие дни с 9 до 17 часов (обед с 13 до 14) по телефону: 8(4242) 46-59-07, сообщили ТИА «Острова» в ведомстве.
Ранним утром 22 июня в Сахалинском областном краеведческом музее прошла акция «На рассвете» в память о начале Великой Отечественной войны. Как сообщили ТИА «Острова» в культурном учреждении, такое мероприятие в нем состоялось в третий раз.
С 26 июня по 10 июля управление Роспотребнадзора по Сахалинской области по горячей линии проконсультирует островитян по вопросам оказания туристических услуг и инфекционным угрозам за рубежом, сообщили ТИА «Острова» в ведомстве.
5 июля руководитель Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Сахалинской области проведет личный прием граждан в приемной президента РФ. Об этом ТИА «Острова» сообщили в Сахалинстате.
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