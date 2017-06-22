Добросовестные «управляйки» на Сахалине получат субсидии

На Сахалине управляющие компании увеличат объемы ремонта многоквартирных домов. Как сообщили ТИА «Острова» в областном правительстве, в регионе вводят новую систему взаимодействия с организациями, занимающимися управлением жилфондом.

Те из них, которые добросовестно исполняют свои обязанности и направляют значительную часть полученных от людей средств на приведение в порядок общего имущества домов, получат субсидию из регионального бюджета. Использовать ее можно будет на выполнение дополнительных работ. Такой порядок начнет действовать уже с 1 июля.

Накануне инициатива встретила мощную поддержку на состоявшемся в Южно-Сахалинске областном форуме «Наш дом». Его участники - представители государственной жилищной инспекции, регионального министерства ЖКХ, предприятий коммунальной сферы, общественники и члены советов многоквартирных домов из нескольких районов - обсудили наиболее актуальные проблемы сферы жилищно-коммунального хозяйства и выработали пути их решения.

На сегодня в Сахалинской области действует 141 управляющая компания. На ремонт многоквартирных домов собираются значительные средства. Однако количество нареканий граждан на работу этих организаций по-прежнему велико. Касаются они, к примеру, неисполнения заявок, отсутствия ремонтов в подъездах и на придомовой территории, затопленных подвалов.

В большинстве случаев это объясняется тем, что на рынке жилищно-коммунальных услуг работает множество мелких организаций. Практически все собранные с жильцов средства они расходуют на заработную плату, и, в результате, оказываются не в состоянии должным образом обслуживать жилой фонд. Реагируя на ситуацию, власти региона проводят политику укрупнения управляющих компаний. Главное требование к тем, кто намерен продолжить деятельность - направлять значительную часть полученных доходов на обслуживание жилья и ремонт общего имущества.

- В конечном итоге недобросовестные структуры должны уйти. А те компании, которые в полном объеме выполняют взятые на себя обязательства, необходимо поддержать, - подчеркнул принявший участие в мероприятии губернатор Олег Кожемяко. - Речь идет о том, чтобы выделять субсидии из областного бюджета тем организациям, которые действительно качественно работают. Для получения такой помощи им надо соответствовать определенным критериям. Например, собираемость платежей должна быть не менее 85 %. А расходы на заработную плату не могут превышать 60 % от полученных доходов. Будет учитываться количество жалоб от жителей - чем их меньше, тем выше шансы получить субсидию. А также информированность людей о деятельности управляющей компании через собственные сайты - там должны быть прописаны все виды работ, запланированных в многоквартирных домах. Если организация отвечает этим условиям, то она получит господдержку на ремонт жилого фонда. Размер ее будет составлять до 100 %, то есть столько же, сколько структура потратит собственных средств на эти цели. Все эти предложения разработаны совместно с партией «Единая Россия».

Порядок предоставления субсидий управляющим компаниям сейчас формирует областное министерство жилищно-коммунального хозяйства. Ожидается, что он начнет действовать уже со следующего месяца. Важное условие - все виды работ и предварительные сметы на них будут согласовываться с собственниками квартир. Впоследствии организации обяжут отчитаться перед жителями о проделанном ремонте - разместить все данные на сайтах.

Реализация инициативы, по оценкам, позволит заинтересовать организации в увеличении объемов ремонта общего имущества многоквартирных домов и улучшить их обслуживание.

- Считаю, это очень полезное предложение. Управляющим компаниям надо помогать, стимулировать их к лучшей работе. Очевидно, что одной критикой этого не добьешься, - высказал точку зрения один из участников форума Борис Осадец, который на протяжении многих лет является председателем Совета многоквартирного дома в Корсакове.

- Инициатива своевременная. Думаю, в ней заинтересованы все стороны - прежде всего, сахалинцы, чьи дома необходимо приводить в порядок, а также главы местных администраций, с которых, как известно, в этой части постоянно спрашивают вышестоящие руководители, ну, и безусловно, сами управляющие компании - у них появляется стимул для повышения качества работы, - сказала жительница Южно-Сахалинска Евгения Дергач.

- Такое решение для островной «коммуналки» давно назрело, - согласна с этим мнением директор управляющей компании «Троицк-Лавр» из Анивского района Наталья Кост. - Дополнительные средства для нас - это возможности не только отремонтировать общее имущество домов, продуктивнее решить такие первостепенные задачи, как повышение надежности тепло- и водоснабжения, ремонт подъездов, но и уделить большее внимание благоустройству придомовых территорий - привезти земли, высадить цветы, поставить скамейки.

В ходе работы форума получили одобрение и другие предложения. Касаются они поддержки созданных в области территориальных общественных самоуправлений (ТОС), которые также решают вопросы по формированию комфортной среды в населенных пунктах. Идея таких образований заключается в том, чтобы помочь жителям самостоятельно реализовывать инициативы по благоустройству территорий. Например, построить за счет средств гранта детскую или спортивную площадку, зону отдыха или ограду. Зачастую на проведение таких небольших по объемам работ у управляющих компаний не хватает возможностей. А вот у сахалинцев, как показала практика, при всем желании реализовать то или иное начинание возникают трудности с оформлением необходимой документации. Помочь жителям в этом и предложили управляющим компаниям, в штате которых есть и юристы, и бухгалтеры. В результате такого взаимодействия объемы благоустройства в Сахалинской области вырастут.