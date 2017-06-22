22 июня 2017 г., 15:38

Библиотека села Поречье претендует на грант от правительства Сахалина

Углегорская межпоселенческая библиотека подала заявку на предоставление гранта правительства Сахалинской области на поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности. Инициатором проекта стала библиотека села Поречье, сообщили ТИА «Острова» в администрации Углегорска.

Проект направлен на благоустройство сквера Памяти.

На протяжении многих лет сквер поддерживается силами активных, неравнодушных жителей. В настоящее время возникла необходимость благоустройства сквера. Разрушаются деревянный забор, центральный цветник, огороженный бетонным кольцом, плиты у основания памятного сооружения. Требуется основательное благоустройство сквера.

- Сквер - это место где односельчане торжественно проводят мероприятия патриотической направленности, мероприятия, посвящённые Дню Победы, Дню окончания Второй мировой войны. Сквер - это единственное место, где жители села имеют возможность отдохнуть, провести досуг семьей и с детьми. Благоустройство сквера будет способствовать улучшению внешнего вида села, так как находится в центральной его части, - говорят в углегорской администрации.

В конкурсе участвуют около 30 проектов с различных уголков Сахалина и Курил. Размер грантовой поддержки, предоставляемой правительством не превышает 500 тысяч рублей. Результаты конкурса станут известны 1 июля и будут доступны на официальном сайте губернатора и правительства Сахалинской области в разделе «Общество и политика».