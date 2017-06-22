В Корсакове 22 июня прошла колонна «памяти»

Ранним утром 22 июня в портовом городе прошла акция «Зажжем свечу памяти». В День всенародной памяти жертв ВОВ все неравнодушные жители собрались на городской площади имени Ленина, сообщили ТИА «Острова» в администрации Корсакова.

В руках у каждого участника акции горела лампадка, зажженная в память о людях, которые сражались за мирное небо на боевых полях.

22 июня 1941 года в 4:00 без объявления войны фашистская Германия напала на Россию. Началась Великая Отечественная война, которая продолжалась 1 418 дней и ночей, и в которой погибли около 27 миллионов человек. Если в честь каждого из них объявить минуту молчания, то человечество замолчало бы на 50 лет. Значимость трагического события в истории России в своих выступлениях подчеркнули глава Корсаковского городского округа Лариса Атрощенкова, глава администрации Александр Рудаков, а также корсаковцы - Людмила Хмыз и Дмитрий Вдовин.

В полдень в Корсакове продолжили вспоминать события Великой Отечественной войны. Колонну «памяти» в рамках торжественного митинга возглавили ветераны, работники администрации, бюджетных учреждений и школьники, которые возложили цветы к памятнику воинам, павшим при освобождении Корсакова в 1945 году от японских милитаристов, и почтили минутой молчания погибших в самой жесткой и кровопролитной войне.