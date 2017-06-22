22 июня 2017 г., 15:54

Дальневосточные таможенники встретились на Сахалине на сборах по водолазной подготовке

На Сахалине начались сборы по водолазной подготовке среди таможен Дальнего Востока. В них участвуют сотрудники СОБР из Хабаровска, Благовещенска, Владивостока и Южно-Сахалинска, рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе Сахалинской таможни.

Практика таможенных погружений с аквалангом на базе клуба «Сахалин-Дайвинг» идет с 2008 года. Каждый раз собровцы совершенствуют знания и преумножают опыт. Все тренировки проходят под личным руководством и участием Владимира Бардина - руководителя клуба, профессионального водолаза-глубоководника, у которого за плечами большой практический опыт.

Для таможенного контроля водолазная практика необходима сотрудникам СОБР в ситуациях, когда нужно обследовать морское дно или днище судна - ту область, которая находится ниже ватерлинии. Эти навыки сотрудникам необходимы, учитывая, что основная задача отряда связана с обеспечением экономической безопасности на морской границе - а для островной области это особенно актуально.

В процессе тренировок отработают правила поведения водолазов в воде, в том числе в нештатных ситуациях, ориентирование на местности днем, в условиях плохой видимости и ночью, поиск предметов под водой.