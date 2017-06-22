22 июня 2017 г., 16:08

В исправительной колонии на Сахалине работал парикмахер без медосмотра

Исправительную колонию № 2 управления ФСИН России по Сахалинской области привлекли к административной ответственности за нарушения законодательства об охране труда. Об этом ТИА «Острова» сообщили в прокуратуре региона.

Как показала проверка надзорного органа, трудоустроенные и допущенные к работам осужденные на должности парикмахера, машинистов (кочегаров) котельной, машиниста насосных установок при приеме на работу не проходили обязательных предварительных медицинских осмотров.

В связи с этим прокурором возбуждено дело об административном правонарушении.

Государственной инспекцией труда в Сахалинской области исправительная колония оштрафована на 110 тысяч рублей.