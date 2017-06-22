22 июня 2017 г., 16:22

На Курилах у вулкана пропали двое туристов

В районе вулкана Баранского, расположенного на острове Итуруп Большой Курильской гряды, ищут двух туристов. Информация о пропаже людей поступила оперативному дежурному 21 июня в 12 часов, рассказали ТИА «Острова» в управлении МЧС по Сахалинской области.

Люди не были зарегистрированы в поисково-спасательном подразделении Курильска.

По предварительной информации, мужчина и женщина отправились к подножью вулкана 18 июня. До настоящего времени туристы на связь ни с кем не выходили.

21 и 22 июня окрестности вулкана осмотрели спасатели, сотрудники полиции и волонтеры. Поиски результатов не дали. Всего к поисковым работам привлечены 8 человек и 3 единицы техники.