22 июня 2017 г., 16:44

В Сахалинском областном онкологическом диспансере реформируют отделение лучевой диагностики

В Сахалинском областном онкологическом диспансере меняется структура одного из основных подразделений. Для совершенствования процесса обследования пациентов начинается процесс реформирования отделения лучевой диагностики - оно объединяет подразделения диагностической службы. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве здравоохранения региона.

Изменения обсудили на встрече сотрудников отделения с руководством министерства здравоохранения Сахалинской области.

- В состав отделения лучевой диагностики входят рентген-кабинет, УЗИ-кабинет и радиоизотопная лаборатория. В таком формате структура действует несколько лет. Мы изучили опыт аналогичных учреждений в других регионах страны и решили подкорректировать организационные моменты. У нас отличная диагностическая база и она должна работать максимально эффективно, - разъяснил исполняющий обязанности главного врача Сахалинского областного онкологического диспансера Виктор Ли.

В результате изменений создаются два подразделения. Первое - отделение рентгендиагностики, второе - отделение ультразвуковых исследований и функциональной диагностики.

В собрании коллектива отделения приняла участие и председатель областной профсоюзной организации работников здравоохранения Наталья Александрова.

- Прозвучали разные мнения. Есть сотрудники, которые считают, что с переменами спешить не стоит. Но окончательное решение принималось в ходе тайного голосования. В результате из 22-х присутствовавших сотрудников за преобразования высказались 17 человек, - отметили в руководстве министерства здравоохранения Сахалинской области.

Преобразования происходят постепенно, чтобы это не отразилось на динамике работы диагностической службы медицинского учреждения. Общий фонд оплаты труда в областном онкологическом диспансере при этом не изменится, не отразится реформа и на зарплатах сотрудников.