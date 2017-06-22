Игры на втором этапе Кубка Сахалина по пейнтболу порой превращались в триллер

В Южно-Сахалинске прошел II этап Кубка Сахалинской области по спортивному пейнтболу-2017. Всего в нем приняло участие 14 команд, сообщили ТИА «Острова» в областном министерстве спорта.

- Этап должен был проходить в Смирных, но из-за технических проблем пришлось переносить соревнования в областной центр. К сожалению, готовность площадки комплекса «Легион» также оставляла желать лучшего - из-за работ по выравниванию организаторы приступили к установке поля лишь за несколько часов до начала соревнований, - рассказали в федерации пейнтбола Сахалинской области.

Тем не менее, проблемы не помешали участникам показать красивые геймы и определить победителей в двух дивизионах - Д3 (2 группы по три команды) и Д4 (две группы по четыре команды). Всего в этапе приняло участие 14 команд.

- I этап позволил получить представление о приблизительной расстановке сил в Кубке, но не было сомнений, что вслед за фаворитами должны подтянуться и их ближайшие преследователи. В частности это касалось, команд ENERGY и RAIDERS из дивизиона Д-3, чьи игроки, очевидно, превосходно мотивированы и заряжены на борьбу, - отметил главный судья соревнований Квон Сан Те.

В итоге хорошую подготовку ко II этапу продемонстрировали игроки из Холмска - убедительная победа 3:1 над Barbarians позволила им выйти из группы. Для «Варваров» же этот этап стал настоящим разочарованием - в другой своей игре против Desperados они потерпели поражение со счетом 3:0.

В группе Б подобных откровений не произошло - Mercenaries, набравшие отличную форму по ходу I этапа, сумели перенести ее и на эти соревнования, убедительно переиграв обоих своих соперников. В очном противостоянии INVADERS и RAIDERS победителями вышли первые - RAIDERS по-прежнему не хватает уверенности в своей игре.

Одержав две убедительные победы в отборочных играх, Desperados явно не смогли должны образом настроиться на полуфинал. INVADERS же, напротив, продемонстрировали максимально слаженную и дисциплинированную игру, раз за разом перестреливая своих соперников. Итог гейма 0:3 в пользу INVADERS.

Во втором полуфинале встретились Oldskullz Mercenaries и ENERGY. Несмотря на значительно более сильную игру по сравнению с I этапом, ENERGY все еще предстоит раскрыть свой потенциал - в полуфинале им мало что удалось противопоставить Mercenaries, которые, кажется, сейчас находятся на пике своей формы. Итог 0:3 в пользу Oldskullz Mercenaries.

Сумев выйти из группы, ENERGY показали себя командой, против которой нельзя давать слабину. После разочаровывающего поражения в полуфинале, Desperados сумели собраться с духом и одержать верх над командой из Холмска, забрав домой утешительный приз - бронзовые медали.

Несмотря на победу в групповой стадии, Mercenaries нельзя было назвать однозначными фаворитами в противостоянии INVADERS. Тем не менее, судьба финала была решена в первых двух геймах, где в ходе яростных перестрелок победу удалось одержать Mercenaries, INVADERS сумели сократить отставание, но этого оказалось недостаточно для победы. Итоговый счет 3:1. Одержав победу во II этапе подряд, Mercenaries упрочили свое лидерство в Кубке - теперь они опережают ближайшего преследователя на 92 очка.

В дивизионе Д4 отборочные игры превратились в самый настоящий триллер. Battletoads, буквально катком проехавшиеся по своим противникам на I этапе, в этот раз рисковали не выйти из группы - неожиданное поражение от ENERGY-1 поставило их в зависимость от результатов других игр. Холмская команда как никогда была близка к попаданию в плей-офф, но нехватка опыта оставила их без полуфинала. СМЕРШ, ранее продемонстрировавшие на удивление солидную игру для дебютанта спортивных соревнований, стали вторыми представителями своей подгруппы в полуфинале. ENERGY-2 навязать соперникам серьезную борьбу в этот раз не удалось.

Другие финалисты прошлого этапа, «Аврора», напротив, сразу сделали заявку на победу, отдав своим соперникам за 3 игры лишь 1 гейм. В напряженной борьбе за 2-е место в группе удалось ухватиться ДОСААФ-Сахалин, опередив «Легион». Для Mercenaries этот этап стал настоящим кошмаром - блестящее 3-е место I этапа превратилось в последнюю позицию в протоколе прошедших соревнований.

В первом полуфинале сошлись Battletoads и ДОСААФ-Сахалин. Счет встречи 2:1 в пользу Battletoads. Несмотря на не самую убедительную игру в отборах, они сумели собраться и одержать верх над стремительно набирающими форму ДОСААФ-Сахалин.

Во втором полуфинале СМЕРШ демонстрировали хороший уровень игры, но его оказалось недостаточно для противостояния «Авроре». Авиаторы достаточно уверенно переиграли своих соперников, повторяя пару прошлого финала. Итог 2: 0 в пользу «Авроры».

И хотя по отборочным играм казалось, что СМЕРШ выглядит убедительнее, нельзя не заметить, что ДОСААФ-Сахалин заметно прибавили по ходу турнира и особенно 0 по сравнению с I этапом. Бронзовый матч по накалу стал самым напряженным на всем соревновании, и когда пыль от борьбы улеглась, победителем из схватки вышел СМЕРШ со счетом 1-0.

В финале сошлись «гиганты» Battletoads и Аврора. Играя практически безошибочно на всей дистанции турнира, у «Авроры» был лучший шанс обыграть Battletoads - и они им сполна воспользовались. Финал II этапа стал зеркалом соревнований в Холмске, только противники поменялись местами - в этот раз именно «Аврора» одержала победу. Счет 2:0.

Лучшими игроками II этапа признаны Светлана Холодная (Д3, ENERGY) и Дмитрий Жариков (Д4, СМЕРШ).

За счет победы на втором этапе подряд Oldskullz Mercenaries сейчас являются единоличными лидерами кубкового зачета Д3 - в их активе максимально возможное количество очков. Со значительным отставанием, но все еще не потеряв шансы на победу, за ними следуют Oldskullz Desperados и INVADERS.

В Д4 главными претендентами на победу являются «Аврора» и Battletoads - между ними имеется чисто символическая разница. В то же время остальные соперники значительно отстают от них, и лишь команде СМЕРШ под силу вмешаться в борьбу за кубок. Впрочем, позади лишь половина сезона, и расклады еще могут измениться.

Следующий этап Кубка состоится 22 июля в Ногликах.