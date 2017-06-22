Игры на втором этапе Кубка Сахалина по пейнтболу порой превращались в триллер

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В Южно-Сахалинске прошел II этап Кубка Сахалинской области по спортивному пейнтболу-2017. Всего в нем приняло участие 14 команд, сообщили ТИА «Острова» в областном министерстве спорта.
Полицейские в Южно-Сахалинске задержали подозреваемого в разбое. К стражам порядка обратился горожанин, сообщив, что у него под угрозой применения ножа требовали деньги. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД по Сахалинской области.
В Сахалинском областном онкологическом диспансере меняется структура одного из основных подразделений. Для совершенствования процесса обследования пациентов начинается процесс реформирования отделения лучевой диагностики - оно объединяет подразделения диагностической службы. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве здравоохранения региона.
В районе вулкана Баранского, расположенного на острове Итуруп Большой Курильской гряды, ищут двух туристов. Информация о пропаже людей поступила оперативному дежурному 21 июня в 12 часов, рассказали ТИА «Острова» в управлении МЧС по Сахалинской области.
Исправительную колонию № 2 управления ФСИН России по Сахалинской области привлекли к административной ответственности за нарушения законодательства об охране труда. Об этом ТИА «Острова» сообщили в прокуратуре региона.
На Сахалине начались сборы по водолазной подготовке среди таможен Дальнего Востока. В них участвуют сотрудники СОБР из Хабаровска, Благовещенска, Владивостока и Южно-Сахалинска, рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе Сахалинской таможни.
Ранним утром 22 июня в портовом городе прошла акция «Зажжем свечу памяти». В День всенародной памяти жертв ВОВ все неравнодушные жители собрались на городской площади имени Ленина, сообщили ТИА «Острова» в администрации Корсакова.
Углегорская межпоселенческая библиотека подала заявку на предоставление гранта правительства Сахалинской области на поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности. Инициатором проекта стала библиотека села Поречье, сообщили ТИА «Острова» в администрации Углегорска.
На Сахалине управляющие компании увеличат объемы ремонта многоквартирных домов. Как сообщили ТИА «Острова» в областном правительстве, в регионе вводят новую систему взаимодействия с организациями, занимающимися управлением жилфондом.
22 июня - трагичный день в современной истории страны. Сегодня на улицы российских сёл и городов вышли миллионы людей, чтобы почтить память погибших и продемонстрировать уважение к поколению победителей. Памятные мероприятия прошли и в Холмском городском округе, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе администрации.
В субботу, 24 июня, на поле стадиона «Спартак» в Южно-Сахалинске пройдут соревнования по мини-футболу в рамках летней профсоюзной комплексной спартакиады медработников Сахалинской области. Об этом ТИА «Острова» сообщили в областном союзе организаций профсоюзов.
Доклад председателя избирательной комиссии Сахалинской области Виктории Черкасовой о подготовке к осенним выборам депутатов Сахалинской областной Думы и выборам в органы местного самоуправления стал одним из вопросов заседания ЦИК РФ. Об этом ТИА «Острова» сообщили в областном избиркоме.
Углегорские полицейские 22 июня задержали подозреваемого, избившего знакомых. Стражам порядка ранее сообщили из районной больницы о поступлении женщины и мужчины с серьезными травмами, сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД России по Сахалинской области.
22 июня в 13:41 на Курильских островах зарегистрировано ощутимое землетрясение. Оно произошло в 193 километрах юго-восточнее Курильска, сообщили ТИА «Острова» в управлении МЧС России по Сахалинской области.
22 июня в России - День памяти и скорби. В 1941 году в этот день германские войска перешли границу СССР и атаковали советские вооруженные силы на всем ее протяжении. Сегодня Сахалин одним из первых регионов России зажег символическую «Свечу памяти», сообщили ТИА «Острова» в областном правительстве.
Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд приговорил офицера к трем года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, сообщили ТИА «Острова» в главном военном следственном управлении СКР.
С 25 июня по 5 июля в Южно-Сахалинске пройдет региональный этап всероссийской военно-спортивной игры «Казачий сполох». Открытие состоится в воскресенье в 11:00 на базе лагеря «Юбилейный» в селе Березняки. Об этом ТИА «Острова» рассказали в министерстве образования Сахалинской области.
С 1 июля в Невельском городском округе заработает служба «Социальное такси», сообщили ТИА «Острова» в администрации населенного пункта. Заявки на оказание услуги будут принимать в ЕДДС по телефону 60-939 не позднее чем за сутки и не ранее чем за трое суток до срока выполнения.
При министерстве образования Сахалинской области заработала горячая линия по вопросам выплаты серой зарплаты. Обращения принимаются в рабочие дни с 9 до 17 часов (обед с 13 до 14) по телефону: 8(4242) 46-59-07, сообщили ТИА «Острова» в ведомстве.
Ранним утром 22 июня в Сахалинском областном краеведческом музее прошла акция «На рассвете» в память о начале Великой Отечественной войны. Как сообщили ТИА «Острова» в культурном учреждении, такое мероприятие в нем состоялось в третий раз.
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В Южно-Сахалинске прошел II этап Кубка Сахалинской области по спортивному пейнтболу-2017. Всего в нем приняло участие 14 команд, сообщили ТИА «Острова» в областном министерстве спорта.
- Этап должен был проходить в Смирных, но из-за технических проблем пришлось переносить соревнования в областной центр. К сожалению, готовность площадки комплекса «Легион» также оставляла желать лучшего - из-за работ по выравниванию организаторы приступили к установке поля лишь за несколько часов до начала соревнований, - рассказали в федерации пейнтбола Сахалинской области.
Тем не менее, проблемы не помешали участникам показать красивые геймы и определить победителей в двух дивизионах - Д3 (2 группы по три команды) и Д4 (две группы по четыре команды). Всего в этапе приняло участие 14 команд.
- I этап позволил получить представление о приблизительной расстановке сил в Кубке, но не было сомнений, что вслед за фаворитами должны подтянуться и их ближайшие преследователи. В частности это касалось, команд ENERGY и RAIDERS из дивизиона Д-3, чьи игроки, очевидно, превосходно мотивированы и заряжены на борьбу, - отметил главный судья соревнований Квон Сан Те.
В итоге хорошую подготовку ко II этапу продемонстрировали игроки из Холмска - убедительная победа 3:1 над Barbarians позволила им выйти из группы. Для «Варваров» же этот этап стал настоящим разочарованием - в другой своей игре против Desperados они потерпели поражение со счетом 3:0.
В группе Б подобных откровений не произошло - Mercenaries, набравшие отличную форму по ходу I этапа, сумели перенести ее и на эти соревнования, убедительно переиграв обоих своих соперников. В очном противостоянии INVADERS и RAIDERS победителями вышли первые - RAIDERS по-прежнему не хватает уверенности в своей игре.
Одержав две убедительные победы в отборочных играх, Desperados явно не смогли должны образом настроиться на полуфинал. INVADERS же, напротив, продемонстрировали максимально слаженную и дисциплинированную игру, раз за разом перестреливая своих соперников. Итог гейма 0:3 в пользу INVADERS.
Во втором полуфинале встретились Oldskullz Mercenaries и ENERGY. Несмотря на значительно более сильную игру по сравнению с I этапом, ENERGY все еще предстоит раскрыть свой потенциал - в полуфинале им мало что удалось противопоставить Mercenaries, которые, кажется, сейчас находятся на пике своей формы. Итог 0:3 в пользу Oldskullz Mercenaries.
Сумев выйти из группы, ENERGY показали себя командой, против которой нельзя давать слабину. После разочаровывающего поражения в полуфинале, Desperados сумели собраться с духом и одержать верх над командой из Холмска, забрав домой утешительный приз - бронзовые медали.
Несмотря на победу в групповой стадии, Mercenaries нельзя было назвать однозначными фаворитами в противостоянии INVADERS. Тем не менее, судьба финала была решена в первых двух геймах, где в ходе яростных перестрелок победу удалось одержать Mercenaries, INVADERS сумели сократить отставание, но этого оказалось недостаточно для победы. Итоговый счет 3:1. Одержав победу во II этапе подряд, Mercenaries упрочили свое лидерство в Кубке - теперь они опережают ближайшего преследователя на 92 очка.
В дивизионе Д4 отборочные игры превратились в самый настоящий триллер. Battletoads, буквально катком проехавшиеся по своим противникам на I этапе, в этот раз рисковали не выйти из группы - неожиданное поражение от ENERGY-1 поставило их в зависимость от результатов других игр. Холмская команда как никогда была близка к попаданию в плей-офф, но нехватка опыта оставила их без полуфинала. СМЕРШ, ранее продемонстрировавшие на удивление солидную игру для дебютанта спортивных соревнований, стали вторыми представителями своей подгруппы в полуфинале. ENERGY-2 навязать соперникам серьезную борьбу в этот раз не удалось.
Другие финалисты прошлого этапа, «Аврора», напротив, сразу сделали заявку на победу, отдав своим соперникам за 3 игры лишь 1 гейм. В напряженной борьбе за 2-е место в группе удалось ухватиться ДОСААФ-Сахалин, опередив «Легион». Для Mercenaries этот этап стал настоящим кошмаром - блестящее 3-е место I этапа превратилось в последнюю позицию в протоколе прошедших соревнований.
В первом полуфинале сошлись Battletoads и ДОСААФ-Сахалин. Счет встречи 2:1 в пользу Battletoads. Несмотря на не самую убедительную игру в отборах, они сумели собраться и одержать верх над стремительно набирающими форму ДОСААФ-Сахалин.
Во втором полуфинале СМЕРШ демонстрировали хороший уровень игры, но его оказалось недостаточно для противостояния «Авроре». Авиаторы достаточно уверенно переиграли своих соперников, повторяя пару прошлого финала. Итог 2: 0 в пользу «Авроры».
И хотя по отборочным играм казалось, что СМЕРШ выглядит убедительнее, нельзя не заметить, что ДОСААФ-Сахалин заметно прибавили по ходу турнира и особенно 0 по сравнению с I этапом. Бронзовый матч по накалу стал самым напряженным на всем соревновании, и когда пыль от борьбы улеглась, победителем из схватки вышел СМЕРШ со счетом 1-0.
В финале сошлись «гиганты» Battletoads и Аврора. Играя практически безошибочно на всей дистанции турнира, у «Авроры» был лучший шанс обыграть Battletoads - и они им сполна воспользовались. Финал II этапа стал зеркалом соревнований в Холмске, только противники поменялись местами - в этот раз именно «Аврора» одержала победу. Счет 2:0.
Лучшими игроками II этапа признаны Светлана Холодная (Д3, ENERGY) и Дмитрий Жариков (Д4, СМЕРШ).
За счет победы на втором этапе подряд Oldskullz Mercenaries сейчас являются единоличными лидерами кубкового зачета Д3 - в их активе максимально возможное количество очков. Со значительным отставанием, но все еще не потеряв шансы на победу, за ними следуют Oldskullz Desperados и INVADERS.
В Д4 главными претендентами на победу являются «Аврора» и Battletoads - между ними имеется чисто символическая разница. В то же время остальные соперники значительно отстают от них, и лишь команде СМЕРШ под силу вмешаться в борьбу за кубок. Впрочем, позади лишь половина сезона, и расклады еще могут измениться.
Следующий этап Кубка состоится 22 июля в Ногликах.
В Южно-Сахалинске прошел II этап Кубка Сахалинской области по спортивному пейнтболу-2017. Всего в нем приняло участие 14 команд, сообщили ТИА «Острова» в областном министерстве спорта.
Полицейские в Южно-Сахалинске задержали подозреваемого в разбое. К стражам порядка обратился горожанин, сообщив, что у него под угрозой применения ножа требовали деньги. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД по Сахалинской области.
В Сахалинском областном онкологическом диспансере меняется структура одного из основных подразделений. Для совершенствования процесса обследования пациентов начинается процесс реформирования отделения лучевой диагностики - оно объединяет подразделения диагностической службы. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве здравоохранения региона.
В районе вулкана Баранского, расположенного на острове Итуруп Большой Курильской гряды, ищут двух туристов. Информация о пропаже людей поступила оперативному дежурному 21 июня в 12 часов, рассказали ТИА «Острова» в управлении МЧС по Сахалинской области.
Исправительную колонию № 2 управления ФСИН России по Сахалинской области привлекли к административной ответственности за нарушения законодательства об охране труда. Об этом ТИА «Острова» сообщили в прокуратуре региона.
На Сахалине начались сборы по водолазной подготовке среди таможен Дальнего Востока. В них участвуют сотрудники СОБР из Хабаровска, Благовещенска, Владивостока и Южно-Сахалинска, рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе Сахалинской таможни.
Ранним утром 22 июня в портовом городе прошла акция «Зажжем свечу памяти». В День всенародной памяти жертв ВОВ все неравнодушные жители собрались на городской площади имени Ленина, сообщили ТИА «Острова» в администрации Корсакова.
Углегорская межпоселенческая библиотека подала заявку на предоставление гранта правительства Сахалинской области на поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности. Инициатором проекта стала библиотека села Поречье, сообщили ТИА «Острова» в администрации Углегорска.
На Сахалине управляющие компании увеличат объемы ремонта многоквартирных домов. Как сообщили ТИА «Острова» в областном правительстве, в регионе вводят новую систему взаимодействия с организациями, занимающимися управлением жилфондом.
22 июня - трагичный день в современной истории страны. Сегодня на улицы российских сёл и городов вышли миллионы людей, чтобы почтить память погибших и продемонстрировать уважение к поколению победителей. Памятные мероприятия прошли и в Холмском городском округе, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе администрации.
В субботу, 24 июня, на поле стадиона «Спартак» в Южно-Сахалинске пройдут соревнования по мини-футболу в рамках летней профсоюзной комплексной спартакиады медработников Сахалинской области. Об этом ТИА «Острова» сообщили в областном союзе организаций профсоюзов.
Доклад председателя избирательной комиссии Сахалинской области Виктории Черкасовой о подготовке к осенним выборам депутатов Сахалинской областной Думы и выборам в органы местного самоуправления стал одним из вопросов заседания ЦИК РФ. Об этом ТИА «Острова» сообщили в областном избиркоме.
Углегорские полицейские 22 июня задержали подозреваемого, избившего знакомых. Стражам порядка ранее сообщили из районной больницы о поступлении женщины и мужчины с серьезными травмами, сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД России по Сахалинской области.
22 июня в 13:41 на Курильских островах зарегистрировано ощутимое землетрясение. Оно произошло в 193 километрах юго-восточнее Курильска, сообщили ТИА «Острова» в управлении МЧС России по Сахалинской области.
22 июня в России - День памяти и скорби. В 1941 году в этот день германские войска перешли границу СССР и атаковали советские вооруженные силы на всем ее протяжении. Сегодня Сахалин одним из первых регионов России зажег символическую «Свечу памяти», сообщили ТИА «Острова» в областном правительстве.
Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд приговорил офицера к трем года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, сообщили ТИА «Острова» в главном военном следственном управлении СКР.
С 25 июня по 5 июля в Южно-Сахалинске пройдет региональный этап всероссийской военно-спортивной игры «Казачий сполох». Открытие состоится в воскресенье в 11:00 на базе лагеря «Юбилейный» в селе Березняки. Об этом ТИА «Острова» рассказали в министерстве образования Сахалинской области.
С 1 июля в Невельском городском округе заработает служба «Социальное такси», сообщили ТИА «Острова» в администрации населенного пункта. Заявки на оказание услуги будут принимать в ЕДДС по телефону 60-939 не позднее чем за сутки и не ранее чем за трое суток до срока выполнения.
При министерстве образования Сахалинской области заработала горячая линия по вопросам выплаты серой зарплаты. Обращения принимаются в рабочие дни с 9 до 17 часов (обед с 13 до 14) по телефону: 8(4242) 46-59-07, сообщили ТИА «Острова» в ведомстве.
Ранним утром 22 июня в Сахалинском областном краеведческом музее прошла акция «На рассвете» в память о начале Великой Отечественной войны. Как сообщили ТИА «Острова» в культурном учреждении, такое мероприятие в нем состоялось в третий раз.
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