22 июня 2017 г., 18:03

Южносахалинец в гостях у сестры едва не получил удар ножом

Полицейские в Южно-Сахалинске задержали подозреваемого в разбое. К стражам порядка обратился горожанин, сообщив, что у него под угрозой применения ножа требовали деньги. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД по Сахалинской области.

По версии следствия, 16 июня заявитель пришел к своей сестре, где уже находились двое гостей. Вместе они распивали спиртные напитки, но настал момент, когда алкоголь закончился, и злоумышленник стал требовать у потерпевшего деньги на продолжение застолья.

За отказ предоставить денежные средства подозреваемый сначала избил заявителя, после чего, не добившись желаемого, схватил нож и стал требовать деньги, угрожая потерпевшему расправой. Но последнему удалось покинуть квартиру, после чего заявить в полицию.

Подозреваемого задержали полицейские. Возбуждено уголовное дело по признакам разбоя. Санкции данной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.