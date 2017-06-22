ВАРПЭ: рыбной госпрограмме РФ нужны «аварийно-спасательные работы»

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Российский союз промышленников и предпринимателей поддержал позицию Всероссийской ассоциации рыбопромышленников и обратился с письмом к зампреду правительства РФ Аркадию Дворковичу. В отрасли обеспокоены снижением госфинансирования направлений развития рыбохозяйственного комплекса, сообщает РИА «Восток-Медиа».
В Южно-Сахалинске прошел II этап Кубка Сахалинской области по спортивному пейнтболу-2017. Всего в нем приняло участие 14 команд, сообщили ТИА «Острова» в областном министерстве спорта.
Полицейские в Южно-Сахалинске задержали подозреваемого в разбое. К стражам порядка обратился горожанин, сообщив, что у него под угрозой применения ножа требовали деньги. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД по Сахалинской области.
В Сахалинском областном онкологическом диспансере меняется структура одного из основных подразделений. Для совершенствования процесса обследования пациентов начинается процесс реформирования отделения лучевой диагностики - оно объединяет подразделения диагностической службы. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве здравоохранения региона.
В районе вулкана Баранского, расположенного на острове Итуруп Большой Курильской гряды, ищут двух туристов. Информация о пропаже людей поступила оперативному дежурному 21 июня в 12 часов, рассказали ТИА «Острова» в управлении МЧС по Сахалинской области.
Исправительную колонию № 2 управления ФСИН России по Сахалинской области привлекли к административной ответственности за нарушения законодательства об охране труда. Об этом ТИА «Острова» сообщили в прокуратуре региона.
На Сахалине начались сборы по водолазной подготовке среди таможен Дальнего Востока. В них участвуют сотрудники СОБР из Хабаровска, Благовещенска, Владивостока и Южно-Сахалинска, рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе Сахалинской таможни.
Ранним утром 22 июня в портовом городе прошла акция «Зажжем свечу памяти». В День всенародной памяти жертв ВОВ все неравнодушные жители собрались на городской площади имени Ленина, сообщили ТИА «Острова» в администрации Корсакова.
Углегорская межпоселенческая библиотека подала заявку на предоставление гранта правительства Сахалинской области на поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности. Инициатором проекта стала библиотека села Поречье, сообщили ТИА «Острова» в администрации Углегорска.
На Сахалине управляющие компании увеличат объемы ремонта многоквартирных домов. Как сообщили ТИА «Острова» в областном правительстве, в регионе вводят новую систему взаимодействия с организациями, занимающимися управлением жилфондом.
22 июня - трагичный день в современной истории страны. Сегодня на улицы российских сёл и городов вышли миллионы людей, чтобы почтить память погибших и продемонстрировать уважение к поколению победителей. Памятные мероприятия прошли и в Холмском городском округе, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе администрации.
В субботу, 24 июня, на поле стадиона «Спартак» в Южно-Сахалинске пройдут соревнования по мини-футболу в рамках летней профсоюзной комплексной спартакиады медработников Сахалинской области. Об этом ТИА «Острова» сообщили в областном союзе организаций профсоюзов.
Доклад председателя избирательной комиссии Сахалинской области Виктории Черкасовой о подготовке к осенним выборам депутатов Сахалинской областной Думы и выборам в органы местного самоуправления стал одним из вопросов заседания ЦИК РФ. Об этом ТИА «Острова» сообщили в областном избиркоме.
Углегорские полицейские 22 июня задержали подозреваемого, избившего знакомых. Стражам порядка ранее сообщили из районной больницы о поступлении женщины и мужчины с серьезными травмами, сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД России по Сахалинской области.
22 июня в 13:41 на Курильских островах зарегистрировано ощутимое землетрясение. Оно произошло в 193 километрах юго-восточнее Курильска, сообщили ТИА «Острова» в управлении МЧС России по Сахалинской области.
22 июня в России - День памяти и скорби. В 1941 году в этот день германские войска перешли границу СССР и атаковали советские вооруженные силы на всем ее протяжении. Сегодня Сахалин одним из первых регионов России зажег символическую «Свечу памяти», сообщили ТИА «Острова» в областном правительстве.
Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд приговорил офицера к трем года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, сообщили ТИА «Острова» в главном военном следственном управлении СКР.
С 25 июня по 5 июля в Южно-Сахалинске пройдет региональный этап всероссийской военно-спортивной игры «Казачий сполох». Открытие состоится в воскресенье в 11:00 на базе лагеря «Юбилейный» в селе Березняки. Об этом ТИА «Острова» рассказали в министерстве образования Сахалинской области.
С 1 июля в Невельском городском округе заработает служба «Социальное такси», сообщили ТИА «Острова» в администрации населенного пункта. Заявки на оказание услуги будут принимать в ЕДДС по телефону 60-939 не позднее чем за сутки и не ранее чем за трое суток до срока выполнения.
При министерстве образования Сахалинской области заработала горячая линия по вопросам выплаты серой зарплаты. Обращения принимаются в рабочие дни с 9 до 17 часов (обед с 13 до 14) по телефону: 8(4242) 46-59-07, сообщили ТИА «Острова» в ведомстве.
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Российский союз промышленников и предпринимателей поддержал позицию Всероссийской ассоциации рыбопромышленников и обратился с письмом к зампреду правительства РФ Аркадию Дворковичу. В отрасли обеспокоены снижением госфинансирования важных направлений развития рыбохозяйственного комплекса, сообщает РИА «Восток-Медиа».
По данным Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ), в 2017 году произошло сокращение на 7,9 % - 950 миллионов рублей - расходов федерального бюджета на финансирование госпрограммы «Развитие рыбохозяйственного комплекса Российской Федерации». Сокращение продолжится и в 2018-2019 годах на сотни миллионов. В целом общее финансирование госпрограммы сократится по сравнению с 2015 годом на 20 %.
Негативные последствия прогнозируются из-за недостаточного финансирования содержания экспедиционных отрядов аварийно-спасательных работ, в том числе на осуществление ремонта судов-спасателей и ремонта научно-исследовательских судов, а также приоритетных рыбохозяйственных исследований.
Необходимость постоянного присутствия судов аварийно-спасательного флота в районах промысла требует соответствующего финансирования, но в соответствии с плановыми показателями федерального бюджета на 2018 год соответствующие расходы будут сокращены, что увеличит угрозы неоказания необходимой помощи рыбопромысловым судам, говорится в письме.
В ВАРПЭ подсчитали, что недофинансирование рыбохозяйственных исследований может привести к сокращению объёма инвестиционных квот с 600 до 470-480 тысяч тонн и значительно уменьшит инвестиционную активность отрасли.
Позиция Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) и ВАРПЭ такова: недостаточность финансирования государственной программы «Развитие рыбохозяйственного комплекса» особенно очевидна на фоне растущей налоговой и бюджетной отдачи отрасли.
В числе предлагаемых правительству мер - корректировка статей федерального бюджета-2018, в том числе увеличение расходов на содержание экспедиционных отрядов аварийно-спасательных работ, ремонт научно-исследовательских судов и приоритетные рыбохозяйственные исследования.
Президент ВАРПЭ, глава Ассоциации добытчиков минтая Герман Зверев рассчитывает на содействие в данном вопросе Совета Федерации, Госдумы и Росрыболовства, иначе, на его взгляд, начнутся реальные проблемы.
- Бюджетная гильотина грозит техногенными сбоями и параличом науки, - опубликовал Геран Зверев в своем аккаунте в Twitter. И уточнил: предельный уровень финансирования по госпрограмме на содержание аварийно-спасательного флота в 2018 году снизится с 1 миллиарда до 650 миллионов рублей, а по пункту «Рыбохозяйственные исследования» - с 3,2 до 2,7 миллиарда.
Пресс-секретарь зампреда правительства РФ Аркадия Дворковича Алия Самигуллина проинформировала газету «Известия»: письмо от комиссии РСПП получено; «вопрос прорабатывается». В ассоциации «Рыбный союз» заявили, что полностью поддерживают предложения коллег, а также отметили, что финансирование, выделяемое на аварийно-спасательные группы и исследования, к примеру, в Норвегии в 10 раз выше, чем в РФ.
Российский союз промышленников и предпринимателей поддержал позицию Всероссийской ассоциации рыбопромышленников и обратился с письмом к зампреду правительства РФ Аркадию Дворковичу. В отрасли обеспокоены снижением госфинансирования направлений развития рыбохозяйственного комплекса, сообщает РИА «Восток-Медиа».
В Южно-Сахалинске прошел II этап Кубка Сахалинской области по спортивному пейнтболу-2017. Всего в нем приняло участие 14 команд, сообщили ТИА «Острова» в областном министерстве спорта.
Полицейские в Южно-Сахалинске задержали подозреваемого в разбое. К стражам порядка обратился горожанин, сообщив, что у него под угрозой применения ножа требовали деньги. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД по Сахалинской области.
В Сахалинском областном онкологическом диспансере меняется структура одного из основных подразделений. Для совершенствования процесса обследования пациентов начинается процесс реформирования отделения лучевой диагностики - оно объединяет подразделения диагностической службы. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве здравоохранения региона.
В районе вулкана Баранского, расположенного на острове Итуруп Большой Курильской гряды, ищут двух туристов. Информация о пропаже людей поступила оперативному дежурному 21 июня в 12 часов, рассказали ТИА «Острова» в управлении МЧС по Сахалинской области.
Исправительную колонию № 2 управления ФСИН России по Сахалинской области привлекли к административной ответственности за нарушения законодательства об охране труда. Об этом ТИА «Острова» сообщили в прокуратуре региона.
На Сахалине начались сборы по водолазной подготовке среди таможен Дальнего Востока. В них участвуют сотрудники СОБР из Хабаровска, Благовещенска, Владивостока и Южно-Сахалинска, рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе Сахалинской таможни.
Ранним утром 22 июня в портовом городе прошла акция «Зажжем свечу памяти». В День всенародной памяти жертв ВОВ все неравнодушные жители собрались на городской площади имени Ленина, сообщили ТИА «Острова» в администрации Корсакова.
Углегорская межпоселенческая библиотека подала заявку на предоставление гранта правительства Сахалинской области на поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности. Инициатором проекта стала библиотека села Поречье, сообщили ТИА «Острова» в администрации Углегорска.
На Сахалине управляющие компании увеличат объемы ремонта многоквартирных домов. Как сообщили ТИА «Острова» в областном правительстве, в регионе вводят новую систему взаимодействия с организациями, занимающимися управлением жилфондом.
22 июня - трагичный день в современной истории страны. Сегодня на улицы российских сёл и городов вышли миллионы людей, чтобы почтить память погибших и продемонстрировать уважение к поколению победителей. Памятные мероприятия прошли и в Холмском городском округе, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе администрации.
В субботу, 24 июня, на поле стадиона «Спартак» в Южно-Сахалинске пройдут соревнования по мини-футболу в рамках летней профсоюзной комплексной спартакиады медработников Сахалинской области. Об этом ТИА «Острова» сообщили в областном союзе организаций профсоюзов.
Доклад председателя избирательной комиссии Сахалинской области Виктории Черкасовой о подготовке к осенним выборам депутатов Сахалинской областной Думы и выборам в органы местного самоуправления стал одним из вопросов заседания ЦИК РФ. Об этом ТИА «Острова» сообщили в областном избиркоме.
Углегорские полицейские 22 июня задержали подозреваемого, избившего знакомых. Стражам порядка ранее сообщили из районной больницы о поступлении женщины и мужчины с серьезными травмами, сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД России по Сахалинской области.
22 июня в 13:41 на Курильских островах зарегистрировано ощутимое землетрясение. Оно произошло в 193 километрах юго-восточнее Курильска, сообщили ТИА «Острова» в управлении МЧС России по Сахалинской области.
22 июня в России - День памяти и скорби. В 1941 году в этот день германские войска перешли границу СССР и атаковали советские вооруженные силы на всем ее протяжении. Сегодня Сахалин одним из первых регионов России зажег символическую «Свечу памяти», сообщили ТИА «Острова» в областном правительстве.
Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд приговорил офицера к трем года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, сообщили ТИА «Острова» в главном военном следственном управлении СКР.
С 25 июня по 5 июля в Южно-Сахалинске пройдет региональный этап всероссийской военно-спортивной игры «Казачий сполох». Открытие состоится в воскресенье в 11:00 на базе лагеря «Юбилейный» в селе Березняки. Об этом ТИА «Острова» рассказали в министерстве образования Сахалинской области.
С 1 июля в Невельском городском округе заработает служба «Социальное такси», сообщили ТИА «Острова» в администрации населенного пункта. Заявки на оказание услуги будут принимать в ЕДДС по телефону 60-939 не позднее чем за сутки и не ранее чем за трое суток до срока выполнения.
При министерстве образования Сахалинской области заработала горячая линия по вопросам выплаты серой зарплаты. Обращения принимаются в рабочие дни с 9 до 17 часов (обед с 13 до 14) по телефону: 8(4242) 46-59-07, сообщили ТИА «Острова» в ведомстве.
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