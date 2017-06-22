22 июня 2017 г., 18:34

ВАРПЭ: рыбной госпрограмме РФ нужны «аварийно-спасательные работы»

Российский союз промышленников и предпринимателей поддержал позицию Всероссийской ассоциации рыбопромышленников и обратился с письмом к зампреду правительства РФ Аркадию Дворковичу. В отрасли обеспокоены снижением госфинансирования важных направлений развития рыбохозяйственного комплекса, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По данным Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ), в 2017 году произошло сокращение на 7,9 % - 950 миллионов рублей - расходов федерального бюджета на финансирование госпрограммы «Развитие рыбохозяйственного комплекса Российской Федерации». Сокращение продолжится и в 2018-2019 годах на сотни миллионов. В целом общее финансирование госпрограммы сократится по сравнению с 2015 годом на 20 %.

Негативные последствия прогнозируются из-за недостаточного финансирования содержания экспедиционных отрядов аварийно-спасательных работ, в том числе на осуществление ремонта судов-спасателей и ремонта научно-исследовательских судов, а также приоритетных рыбохозяйственных исследований.

Необходимость постоянного присутствия судов аварийно-спасательного флота в районах промысла требует соответствующего финансирования, но в соответствии с плановыми показателями федерального бюджета на 2018 год соответствующие расходы будут сокращены, что увеличит угрозы неоказания необходимой помощи рыбопромысловым судам, говорится в письме.

В ВАРПЭ подсчитали, что недофинансирование рыбохозяйственных исследований может привести к сокращению объёма инвестиционных квот с 600 до 470-480 тысяч тонн и значительно уменьшит инвестиционную активность отрасли.

Позиция Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) и ВАРПЭ такова: недостаточность финансирования государственной программы «Развитие рыбохозяйственного комплекса» особенно очевидна на фоне растущей налоговой и бюджетной отдачи отрасли.

В числе предлагаемых правительству мер - корректировка статей федерального бюджета-2018, в том числе увеличение расходов на содержание экспедиционных отрядов аварийно-спасательных работ, ремонт научно-исследовательских судов и приоритетные рыбохозяйственные исследования.

Президент ВАРПЭ, глава Ассоциации добытчиков минтая Герман Зверев рассчитывает на содействие в данном вопросе Совета Федерации, Госдумы и Росрыболовства, иначе, на его взгляд, начнутся реальные проблемы.

- Бюджетная гильотина грозит техногенными сбоями и параличом науки, - опубликовал Геран Зверев в своем аккаунте в Twitter. И уточнил: предельный уровень финансирования по госпрограмме на содержание аварийно-спасательного флота в 2018 году снизится с 1 миллиарда до 650 миллионов рублей, а по пункту «Рыбохозяйственные исследования» - с 3,2 до 2,7 миллиарда.

Пресс-секретарь зампреда правительства РФ Аркадия Дворковича Алия Самигуллина проинформировала газету «Известия»: письмо от комиссии РСПП получено; «вопрос прорабатывается». В ассоциации «Рыбный союз» заявили, что полностью поддерживают предложения коллег, а также отметили, что финансирование, выделяемое на аварийно-спасательные группы и исследования, к примеру, в Норвегии в 10 раз выше, чем в РФ.