Сахалинские пенсионеры могут получить талоны на бесплатный проезд в семь городов

Отделение Пенсионного фонда РФ по Сахалинской области заключило дополнительный государственный контракт для предоставления островным пенсионерам проездных билетов к месту отдыха и обратно, сообщили ТИА «Острова» в ведомстве.

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха на территории Российской Федерации и обратно производится неработающим пенсионерам - получателям страховых пенсий по старости и по инвалидности, проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

Компенсация может производиться в виде предоставления специальных талонов на бесплатный проезд либо в виде возмещения фактически произведенных расходов за самостоятельно купленные билеты после возвращения из поездки.

Оба способа возмещения расходов востребованы, но в связи с высоким спросом на первый способ возмещения расходов отделением Пенсионного фонда РФ по Сахалинской области заключен дополнительный государственный контракт для предоставления сахалинским и курильским пенсионерам специальных талонов на бесплатный проезд по семи направлениям:

Южно-Сахалинск - Владивосток - Южно-Сахалинск;

Южно-Сахалинск - Хабаровск - Южно-Сахалинск;

Южно-Сахалинск - Новосибирск - Южно-Сахалинск;

Южно-Сахалинск - Москва - Южно-Сахалинск;

Южно-Сахалинск - Санкт-Петербург - Южно-Сахалинск;

Южно-Сахалинск - Сочи - Южно-Сахалинск;

Южно-Сахалинск - Краснодар - Южно-Сахалинск.

Для того, чтобы получить специальные талоны для дальнейшего их обмена на авиабилеты, пенсионер должен обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда РФ по месту жительства. Основанием для выдачи талона будет являться представленная гражданином путёвка или иной документ, подтверждающий пребывание в доме отдыха, санатории или в ином месте, где предоставляются услуги по организации отдыха.

Чаще всего сахалинцы и курильчане направляются на отдых к родственникам. В этом случае необходимо заранее получить от них документ, подтверждающий, что пенсионер будет находиться на отдыхе именно в этом населённом пункте в конкретный период времени. Таким документом может быть и телеграмма, в которой будут указаны все необходимые данные, заверенная подписью и печатью оператора связи.

В наличии также есть талоны для приобретения железнодорожных билетов для проезда по территории Российской Федерации (в т.ч. по территории Сахалина) и авиабилетов по направлениям: Оха - Южно-Сахалинск - Оха; Курильск - Южно-Сахалинск - Курильск; Южно-Курильск - Южно-Сахалинск - Южно-Курильск.