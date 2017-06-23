23 июня 2017 г., 09:41

На окраине Южно-Сахалинска нашли труп женщины в одеяле

В Южно-Сахалинске возбуждено уголовное дело по факту обнаружения трупа 42-летней женщины с признаками насильственной смерти. Его 21 июня обнаружили в лесном массиве на окраине областного центра завернутым в одеяло, сообщили ТИА «Острова» в сахалинском следственном управлении.

В убийстве подозревается 46-летний знакомый потерпевшей. По версии следствия, в ходе произошедшего конфликта подозреваемый нанес удар ножом потерпевшей, и после наступления её смерти принял меры к сокрытию трупа.

В настоящее время следствием направлено в суд ходатайство об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.