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Новости
09:41   На окраине Южно-Сахалинска нашли труп женщины в одеяле
                 В Южно-Сахалинске возбуждено уголовное дело по факту обнаружения трупа 42-летней женщины с признаками насильственной смерти. Его 21 июня обнаружили в лесном массиве на окраине областного центра завернутым в одеяло, сообщили ТИА «Острова» в сахалинском следственном управлении.

09:25   Сахалинские пенсионеры могут получить талоны на бесплатный проезд в семь городов 
                 Отделение Пенсионного фонда РФ по Сахалинской области заключило дополнительный государственный контракт для предоставления островным пенсионерам проездных билетов к месту отдыха и обратно, сообщили ТИА «Острова» в ведомстве.

22 июня
ВАРПЭ: рыбной госпрограмме РФ нужны «аварийно-спасательные работы»
                 Российский союз промышленников и предпринимателей поддержал позицию Всероссийской ассоциации рыбопромышленников и обратился с письмом к зампреду правительства РФ Аркадию Дворковичу. В отрасли обеспокоены снижением госфинансирования направлений развития рыбохозяйственного комплекса, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Игры на втором этапе Кубка Сахалина по пейнтболу порой превращались в триллер 
                 В Южно-Сахалинске прошел II этап Кубка Сахалинской области по спортивному пейнтболу-2017. Всего в нем приняло участие 14 команд, сообщили ТИА «Острова» в областном министерстве спорта.

Южносахалинец в гостях у сестры едва не получил удар ножом
                 Полицейские в Южно-Сахалинске задержали подозреваемого в разбое. К стражам порядка обратился горожанин, сообщив, что у него под угрозой применения ножа требовали деньги. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД по Сахалинской области.

В Сахалинском областном онкодиспансере реформируют отделение лучевой диагностики
                 В Сахалинском областном онкологическом диспансере меняется структура одного из основных подразделений. Для совершенствования процесса обследования пациентов начинается процесс реформирования отделения лучевой диагностики - оно объединяет подразделения диагностической службы. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве здравоохранения региона.

На Курилах у вулкана пропали двое туристов
                 В районе вулкана Баранского, расположенного на острове Итуруп Большой Курильской гряды, ищут двух туристов. Информация о пропаже людей поступила оперативному дежурному 21 июня в 12 часов, рассказали ТИА «Острова» в управлении МЧС по Сахалинской области.

В исправительной колонии на Сахалине работал парикмахер без медосмотра
                 Исправительную колонию № 2 управления ФСИН России по Сахалинской области привлекли к административной ответственности за нарушения законодательства об охране труда. Об этом ТИА «Острова» сообщили в прокуратуре региона.

Дальневосточные таможенники встретились на Сахалине на сборах по водолазной подготовке
                 На Сахалине начались сборы по водолазной подготовке среди таможен Дальнего Востока. В них участвуют сотрудники СОБР из Хабаровска, Благовещенска, Владивостока и Южно-Сахалинска, рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе Сахалинской таможни.

В Корсакове 22 июня прошла колонна «памяти» 
                 Ранним утром 22 июня в портовом городе прошла акция «Зажжем свечу памяти». В День всенародной памяти жертв ВОВ все неравнодушные жители собрались на городской площади имени Ленина, сообщили ТИА «Острова» в администрации Корсакова.

Библиотека села Поречье претендует на грант от правительства Сахалина
                 Углегорская межпоселенческая библиотека подала заявку на предоставление гранта правительства Сахалинской области на поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности. Инициатором проекта стала библиотека села Поречье, сообщили ТИА «Острова» в администрации Углегорска.

Добросовестные «управляйки» на Сахалине получат субсидии 
                 На Сахалине управляющие компании увеличат объемы ремонта многоквартирных домов. Как сообщили ТИА «Острова» в областном правительстве, в регионе вводят новую систему взаимодействия с организациями, занимающимися управлением жилфондом.

На Холмском перевале прошел митинг памяти и скорби 
                 22 июня - трагичный день в современной истории страны. Сегодня на улицы российских сёл и городов вышли миллионы людей, чтобы почтить память погибших и продемонстрировать уважение к поколению победителей. Памятные мероприятия прошли и в Холмском городском округе, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе администрации.

Сахалинские медики сыграют в футбол
                 В субботу, 24 июня, на поле стадиона «Спартак» в Южно-Сахалинске пройдут соревнования по мини-футболу в рамках летней профсоюзной комплексной спартакиады медработников Сахалинской области. Об этом ТИА «Острова» сообщили в областном союзе организаций профсоюзов.

В ЦИК высоко оценили подготовку сахалинского облизбиркома к выборам 
                 Доклад председателя избирательной комиссии Сахалинской области Виктории Черкасовой о подготовке к осенним выборам депутатов Сахалинской областной Думы и выборам в органы местного самоуправления стал одним из вопросов заседания ЦИК РФ. Об этом ТИА «Острова» сообщили в областном избиркоме.

Буйный углегорец довел друзей до больницы
                 Углегорские полицейские 22 июня задержали подозреваемого, избившего знакомых. Стражам порядка ранее сообщили из районной больницы о поступлении женщины и мужчины с серьезными травмами, сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД России по Сахалинской области.

На Курилах произошло землетрясение
                 22 июня в 13:41 на Курильских островах зарегистрировано ощутимое землетрясение. Оно произошло в 193 километрах юго-восточнее Курильска, сообщили ТИА «Острова» в управлении МЧС России по Сахалинской области.

В Южно-Сахалинске почтили память погибших героев войны 
                 22 июня в России - День памяти и скорби. В 1941 году в этот день германские войска перешли границу СССР и атаковали советские вооруженные силы на всем ее протяжении. Сегодня Сахалин одним из первых регионов России зажег символическую «Свечу памяти», сообщили ТИА «Острова» в областном правительстве.

На Сахалине офицера осудили за взятки
                 Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд приговорил офицера к трем года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, сообщили ТИА «Острова» в главном военном следственном управлении СКР.

«Казачий сполох» объединит две сотни юных сахалинцев 
                 С 25 июня по 5 июля в Южно-Сахалинске пройдет региональный этап всероссийской военно-спортивной игры «Казачий сполох». Открытие состоится в воскресенье в 11:00 на базе лагеря «Юбилейный» в селе Березняки. Об этом ТИА «Острова» рассказали в министерстве образования Сахалинской области.

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23 июня 2017 г., 09:41

На окраине Южно-Сахалинска нашли труп женщины в одеяле

В Южно-Сахалинске возбуждено уголовное дело по факту обнаружения трупа 42-летней женщины с признаками насильственной смерти. Его 21 июня обнаружили в лесном массиве на окраине областного центра завернутым в одеяло, сообщили ТИА «Острова» в сахалинском следственном управлении.

В убийстве подозревается 46-летний знакомый потерпевшей. По версии следствия, в ходе произошедшего конфликта подозреваемый нанес удар ножом потерпевшей, и после наступления её смерти принял меры к сокрытию трупа.

В настоящее время следствием направлено в суд ходатайство об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.

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Автор: Острова


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09:41   На окраине Южно-Сахалинска нашли труп женщины в одеяле
                 В Южно-Сахалинске возбуждено уголовное дело по факту обнаружения трупа 42-летней женщины с признаками насильственной смерти. Его 21 июня обнаружили в лесном массиве на окраине областного центра завернутым в одеяло, сообщили ТИА «Острова» в сахалинском следственном управлении.

09:25   Сахалинские пенсионеры могут получить талоны на бесплатный проезд в семь городов 
                 Отделение Пенсионного фонда РФ по Сахалинской области заключило дополнительный государственный контракт для предоставления островным пенсионерам проездных билетов к месту отдыха и обратно, сообщили ТИА «Острова» в ведомстве.

22 июня
ВАРПЭ: рыбной госпрограмме РФ нужны «аварийно-спасательные работы»
                 Российский союз промышленников и предпринимателей поддержал позицию Всероссийской ассоциации рыбопромышленников и обратился с письмом к зампреду правительства РФ Аркадию Дворковичу. В отрасли обеспокоены снижением госфинансирования направлений развития рыбохозяйственного комплекса, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Игры на втором этапе Кубка Сахалина по пейнтболу порой превращались в триллер 
                 В Южно-Сахалинске прошел II этап Кубка Сахалинской области по спортивному пейнтболу-2017. Всего в нем приняло участие 14 команд, сообщили ТИА «Острова» в областном министерстве спорта.

Южносахалинец в гостях у сестры едва не получил удар ножом
                 Полицейские в Южно-Сахалинске задержали подозреваемого в разбое. К стражам порядка обратился горожанин, сообщив, что у него под угрозой применения ножа требовали деньги. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД по Сахалинской области.

В Сахалинском областном онкодиспансере реформируют отделение лучевой диагностики
                 В Сахалинском областном онкологическом диспансере меняется структура одного из основных подразделений. Для совершенствования процесса обследования пациентов начинается процесс реформирования отделения лучевой диагностики - оно объединяет подразделения диагностической службы. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве здравоохранения региона.

На Курилах у вулкана пропали двое туристов
                 В районе вулкана Баранского, расположенного на острове Итуруп Большой Курильской гряды, ищут двух туристов. Информация о пропаже людей поступила оперативному дежурному 21 июня в 12 часов, рассказали ТИА «Острова» в управлении МЧС по Сахалинской области.

В исправительной колонии на Сахалине работал парикмахер без медосмотра
                 Исправительную колонию № 2 управления ФСИН России по Сахалинской области привлекли к административной ответственности за нарушения законодательства об охране труда. Об этом ТИА «Острова» сообщили в прокуратуре региона.

Дальневосточные таможенники встретились на Сахалине на сборах по водолазной подготовке
                 На Сахалине начались сборы по водолазной подготовке среди таможен Дальнего Востока. В них участвуют сотрудники СОБР из Хабаровска, Благовещенска, Владивостока и Южно-Сахалинска, рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе Сахалинской таможни.

В Корсакове 22 июня прошла колонна «памяти» 
                 Ранним утром 22 июня в портовом городе прошла акция «Зажжем свечу памяти». В День всенародной памяти жертв ВОВ все неравнодушные жители собрались на городской площади имени Ленина, сообщили ТИА «Острова» в администрации Корсакова.

Библиотека села Поречье претендует на грант от правительства Сахалина
                 Углегорская межпоселенческая библиотека подала заявку на предоставление гранта правительства Сахалинской области на поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности. Инициатором проекта стала библиотека села Поречье, сообщили ТИА «Острова» в администрации Углегорска.

Добросовестные «управляйки» на Сахалине получат субсидии 
                 На Сахалине управляющие компании увеличат объемы ремонта многоквартирных домов. Как сообщили ТИА «Острова» в областном правительстве, в регионе вводят новую систему взаимодействия с организациями, занимающимися управлением жилфондом.

На Холмском перевале прошел митинг памяти и скорби 
                 22 июня - трагичный день в современной истории страны. Сегодня на улицы российских сёл и городов вышли миллионы людей, чтобы почтить память погибших и продемонстрировать уважение к поколению победителей. Памятные мероприятия прошли и в Холмском городском округе, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе администрации.

Сахалинские медики сыграют в футбол
                 В субботу, 24 июня, на поле стадиона «Спартак» в Южно-Сахалинске пройдут соревнования по мини-футболу в рамках летней профсоюзной комплексной спартакиады медработников Сахалинской области. Об этом ТИА «Острова» сообщили в областном союзе организаций профсоюзов.

В ЦИК высоко оценили подготовку сахалинского облизбиркома к выборам 
                 Доклад председателя избирательной комиссии Сахалинской области Виктории Черкасовой о подготовке к осенним выборам депутатов Сахалинской областной Думы и выборам в органы местного самоуправления стал одним из вопросов заседания ЦИК РФ. Об этом ТИА «Острова» сообщили в областном избиркоме.

Буйный углегорец довел друзей до больницы
                 Углегорские полицейские 22 июня задержали подозреваемого, избившего знакомых. Стражам порядка ранее сообщили из районной больницы о поступлении женщины и мужчины с серьезными травмами, сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД России по Сахалинской области.

На Курилах произошло землетрясение
                 22 июня в 13:41 на Курильских островах зарегистрировано ощутимое землетрясение. Оно произошло в 193 километрах юго-восточнее Курильска, сообщили ТИА «Острова» в управлении МЧС России по Сахалинской области.

В Южно-Сахалинске почтили память погибших героев войны 
                 22 июня в России - День памяти и скорби. В 1941 году в этот день германские войска перешли границу СССР и атаковали советские вооруженные силы на всем ее протяжении. Сегодня Сахалин одним из первых регионов России зажег символическую «Свечу памяти», сообщили ТИА «Острова» в областном правительстве.

На Сахалине офицера осудили за взятки
                 Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд приговорил офицера к трем года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, сообщили ТИА «Острова» в главном военном следственном управлении СКР.

«Казачий сполох» объединит две сотни юных сахалинцев 
                 С 25 июня по 5 июля в Южно-Сахалинске пройдет региональный этап всероссийской военно-спортивной игры «Казачий сполох». Открытие состоится в воскресенье в 11:00 на базе лагеря «Юбилейный» в селе Березняки. Об этом ТИА «Острова» рассказали в министерстве образования Сахалинской области.

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