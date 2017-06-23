23 июня 2017 г., 09:56

На Сахалинской таможне задержали лапы для приготовления каши

У двух граждан Вьетнама в аэропорту Южно-Сахалинска обнаружили в личных вещах останки животного происхождения с остатками мышечной и костной ткани. Мужчины намеревались вылететь в Сеул, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе Сахалинской таможни.

Среди останков, предположительно, оказались лапы медведя в количестве 4 штук, желчный пузырь и 31 коготь.

Задержанный товар направили на экспертизу для идентификации. Со слов иностранцев, останки им были нужны для приготовления рисовой каши.

После проведения необходимых экспертиз будет решен вопрос о наличии в действиях иностранных граждан состава административного или уголовного правонарушения.