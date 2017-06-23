Вечером 22 июня в Холмске прошел памятный митинг

22 июня в 9 часов вечера в Холмске в сквере Героев собрались местные жители и гости города. На могилах бойцов, погибших за освобождение южного Сахалина, состоялся траурный митинг, посвящённый началу Великой Отечественной войны. Об этом ТИА «Острова» сообщили в городской администрации.

В сквере звучали проникновенные стихи, тихие душевные речи. Священники отслужили литию по погибшим. Потом, под чтение имён похороненных в этом месте бойцов, молодые холмчане зажгли поминальные свечи. К ним присоединились и другие горожане. Как и по всей стране, в Холмске запылали маленькие огоньки пламени, символизирующие негасимую память о жертвах страшной войны.