Прокуратура проверяет Макаровскую районную больницу

Сахалинцы победили во Всероссийских соревнованиях по сноуборду на Камчатке

На склонах вулкана Вилючинский на Камчатке стартовали Всероссийские соревнования по сноуборду «Дальний Восток – 2017». В турнире участвуют спортсмены из Москвы, Приморского и Камчатского краев, Свердловской, Челябинской, Новосибирской, Сахалинской, Магаданской областей, сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта Сахалинской области.



На склонах вулкана Вилючинский на Камчатке стартовали Всероссийские соревнования по сноуборду «Дальний Восток – 2017». В турнире участвуют спортсмены из Москвы, Приморского и Камчатского краев, Свердловской, Челябинской, Новосибирской, Сахалинской, Магаданской областей, сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта Сахалинской области.

В Корсаковском округе инвесторы хотят реализовать шесть проектов

В Корсаковском округе частные инвесторы намерены построить три завода, стройцех, складскую базу и туристический кемпинг. В городе прошла презентация новых проектов. Об этом ТИА «Острова» рассказали в правительстве Сахалинской области.



В Корсаковском округе частные инвесторы намерены построить три завода, стройцех, складскую базу и туристический кемпинг. В городе прошла презентация новых проектов. Об этом ТИА «Острова» рассказали в правительстве Сахалинской области.

Холмские дети узнали, что инспекторы ГИБДД не только стоят не дороге

22 июня в здании Холмской госавтоинспекции провели ознакомительную экскурсию для детей, посещающих лагерь школы № 9, рассказали ТИА «Острова» в городской администрации.



22 июня в здании Холмской госавтоинспекции провели ознакомительную экскурсию для детей, посещающих лагерь школы № 9, рассказали ТИА «Острова» в городской администрации.

На Сахалине ужесточат меры по охране рыбных ресурсов

В правительстве Сахалинской области прошло рабочее совещание под руководством губернатора Олега Кожемяко. В мероприятии приняли участие представители региональных органов власти, полиции, прокуратуры, рыбоохраны, федеральной пограничной службы, рассказали ТИА «Острова» в правительстве региона.



В правительстве Сахалинской области прошло рабочее совещание под руководством губернатора Олега Кожемяко. В мероприятии приняли участие представители региональных органов власти, полиции, прокуратуры, рыбоохраны, федеральной пограничной службы, рассказали ТИА «Острова» в правительстве региона.

Прокуратура проверяет Макаровскую районную больницу

Прокуратура Макаровского района проверяет исполнение законодательства в отношении Макаровской центральной районной больницы, сообщили ТИА «Острова» в надзорном органе.



Прокуратура Макаровского района проверяет исполнение законодательства в отношении Макаровской центральной районной больницы, сообщили ТИА «Острова» в надзорном органе.

Вечером 22 июня в Холмске прошел памятный митинг

22 июня в 9 часов вечера в Холмске в сквере Героев собрались местные жители и гости города. На могилах бойцов, погибших за освобождение южного Сахалина, состоялся траурный митинг, посвящённый началу Великой Отечественной войны. Об этом ТИА «Острова» сообщили в городской администрации.



22 июня в 9 часов вечера в Холмске в сквере Героев собрались местные жители и гости города. На могилах бойцов, погибших за освобождение южного Сахалина, состоялся траурный митинг, посвящённый началу Великой Отечественной войны. Об этом ТИА «Острова» сообщили в городской администрации.

На Сахалинской таможне задержали лапы для приготовления каши

У двух граждан Вьетнама в аэропорту Южно-Сахалинска обнаружили в личных вещах останки животного происхождения с остатками мышечной и костной ткани. Мужчины намеревались вылететь в Сеул, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе Сахалинской таможни.



У двух граждан Вьетнама в аэропорту Южно-Сахалинска обнаружили в личных вещах останки животного происхождения с остатками мышечной и костной ткани. Мужчины намеревались вылететь в Сеул, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе Сахалинской таможни.

На окраине Южно-Сахалинска нашли труп женщины в одеяле

В Южно-Сахалинске возбуждено уголовное дело по факту обнаружения трупа 42-летней женщины с признаками насильственной смерти. Его 21 июня обнаружили в лесном массиве на окраине областного центра завернутым в одеяло, сообщили ТИА «Острова» в сахалинском следственном управлении.



В Южно-Сахалинске возбуждено уголовное дело по факту обнаружения трупа 42-летней женщины с признаками насильственной смерти. Его 21 июня обнаружили в лесном массиве на окраине областного центра завернутым в одеяло, сообщили ТИА «Острова» в сахалинском следственном управлении.

Сахалинские пенсионеры могут получить талоны на бесплатный проезд в семь городов

Отделение Пенсионного фонда РФ по Сахалинской области заключило дополнительный государственный контракт для предоставления островным пенсионерам проездных билетов к месту отдыха и обратно, сообщили ТИА «Острова» в ведомстве.



Отделение Пенсионного фонда РФ по Сахалинской области заключило дополнительный государственный контракт для предоставления островным пенсионерам проездных билетов к месту отдыха и обратно, сообщили ТИА «Острова» в ведомстве.



ВАРПЭ: рыбной госпрограмме РФ нужны «аварийно-спасательные работы»

Российский союз промышленников и предпринимателей поддержал позицию Всероссийской ассоциации рыбопромышленников и обратился с письмом к зампреду правительства РФ Аркадию Дворковичу. В отрасли обеспокоены снижением госфинансирования направлений развития рыбохозяйственного комплекса, сообщает РИА «Восток-Медиа».



Российский союз промышленников и предпринимателей поддержал позицию Всероссийской ассоциации рыбопромышленников и обратился с письмом к зампреду правительства РФ Аркадию Дворковичу. В отрасли обеспокоены снижением госфинансирования направлений развития рыбохозяйственного комплекса, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Игры на втором этапе Кубка Сахалина по пейнтболу порой превращались в триллер

В Южно-Сахалинске прошел II этап Кубка Сахалинской области по спортивному пейнтболу-2017. Всего в нем приняло участие 14 команд, сообщили ТИА «Острова» в областном министерстве спорта.



В Южно-Сахалинске прошел II этап Кубка Сахалинской области по спортивному пейнтболу-2017. Всего в нем приняло участие 14 команд, сообщили ТИА «Острова» в областном министерстве спорта.

Южносахалинец в гостях у сестры едва не получил удар ножом

Полицейские в Южно-Сахалинске задержали подозреваемого в разбое. К стражам порядка обратился горожанин, сообщив, что у него под угрозой применения ножа требовали деньги. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД по Сахалинской области.



Полицейские в Южно-Сахалинске задержали подозреваемого в разбое. К стражам порядка обратился горожанин, сообщив, что у него под угрозой применения ножа требовали деньги. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД по Сахалинской области.

В Сахалинском областном онкодиспансере реформируют отделение лучевой диагностики

В Сахалинском областном онкологическом диспансере меняется структура одного из основных подразделений. Для совершенствования процесса обследования пациентов начинается процесс реформирования отделения лучевой диагностики - оно объединяет подразделения диагностической службы. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве здравоохранения региона.



В Сахалинском областном онкологическом диспансере меняется структура одного из основных подразделений. Для совершенствования процесса обследования пациентов начинается процесс реформирования отделения лучевой диагностики - оно объединяет подразделения диагностической службы. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве здравоохранения региона.

На Курилах у вулкана пропали двое туристов

В районе вулкана Баранского, расположенного на острове Итуруп Большой Курильской гряды, ищут двух туристов. Информация о пропаже людей поступила оперативному дежурному 21 июня в 12 часов, рассказали ТИА «Острова» в управлении МЧС по Сахалинской области.



В районе вулкана Баранского, расположенного на острове Итуруп Большой Курильской гряды, ищут двух туристов. Информация о пропаже людей поступила оперативному дежурному 21 июня в 12 часов, рассказали ТИА «Острова» в управлении МЧС по Сахалинской области.

В исправительной колонии на Сахалине работал парикмахер без медосмотра

Исправительную колонию № 2 управления ФСИН России по Сахалинской области привлекли к административной ответственности за нарушения законодательства об охране труда. Об этом ТИА «Острова» сообщили в прокуратуре региона.



Исправительную колонию № 2 управления ФСИН России по Сахалинской области привлекли к административной ответственности за нарушения законодательства об охране труда. Об этом ТИА «Острова» сообщили в прокуратуре региона.

Дальневосточные таможенники встретились на Сахалине на сборах по водолазной подготовке

На Сахалине начались сборы по водолазной подготовке среди таможен Дальнего Востока. В них участвуют сотрудники СОБР из Хабаровска, Благовещенска, Владивостока и Южно-Сахалинска, рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе Сахалинской таможни.



На Сахалине начались сборы по водолазной подготовке среди таможен Дальнего Востока. В них участвуют сотрудники СОБР из Хабаровска, Благовещенска, Владивостока и Южно-Сахалинска, рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе Сахалинской таможни.

В Корсакове 22 июня прошла колонна «памяти»

Ранним утром 22 июня в портовом городе прошла акция «Зажжем свечу памяти». В День всенародной памяти жертв ВОВ все неравнодушные жители собрались на городской площади имени Ленина, сообщили ТИА «Острова» в администрации Корсакова.



Ранним утром 22 июня в портовом городе прошла акция «Зажжем свечу памяти». В День всенародной памяти жертв ВОВ все неравнодушные жители собрались на городской площади имени Ленина, сообщили ТИА «Острова» в администрации Корсакова.

Библиотека села Поречье претендует на грант от правительства Сахалина

Углегорская межпоселенческая библиотека подала заявку на предоставление гранта правительства Сахалинской области на поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности. Инициатором проекта стала библиотека села Поречье, сообщили ТИА «Острова» в администрации Углегорска.



Углегорская межпоселенческая библиотека подала заявку на предоставление гранта правительства Сахалинской области на поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности. Инициатором проекта стала библиотека села Поречье, сообщили ТИА «Острова» в администрации Углегорска.

Добросовестные «управляйки» на Сахалине получат субсидии

На Сахалине управляющие компании увеличат объемы ремонта многоквартирных домов. Как сообщили ТИА «Острова» в областном правительстве, в регионе вводят новую систему взаимодействия с организациями, занимающимися управлением жилфондом.



На Сахалине управляющие компании увеличат объемы ремонта многоквартирных домов. Как сообщили ТИА «Острова» в областном правительстве, в регионе вводят новую систему взаимодействия с организациями, занимающимися управлением жилфондом.