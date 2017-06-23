23 июня 2017 г., 10:38

На Сахалине ужесточат меры по охране рыбных ресурсов

В правительстве Сахалинской области прошло рабочее совещание под руководством губернатора Олега Кожемяко. В мероприятии приняли участие представители региональных органов власти, полиции, прокуратуры, рыбоохраны, федеральной пограничной службы, рассказали ТИА «Острова» в правительстве региона.

На совещании подняли вопросы профилактики браконьерства. Участники обсудили меры по обеспечению законности и правопорядка в ходе лососевой путины, оговорили размер сил и средств, которые будут направлены на пресечение фактов браконьерства, а также определили методы взаимодействия власти и силовых структур.

- Проблема многочисленных правонарушений в сфере охраны водных биоресурсов в регионе остается актуальной. В этих условиях важнейшее значение приобретает координация деятельности всех уполномоченных органов власти, - подчеркнул заместитель председателя регионального правительства, курирующий рыбную отрасль Анатолий Макоедов.

По итогам совещания было принято решение активизировать взаимодействие контрольно-надзорных и правоохранительных структур по борьбе с браконьерством. Это позволит объединенными усилиями оперативно выявлять и пресекать факты незаконной добычи водных биоресурсов.