На Сахалине ужесточат меры по охране рыбных ресурсов

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На склонах вулкана Вилючинский на Камчатке стартовали Всероссийские соревнования по сноуборду «Дальний Восток – 2017». В турнире участвуют спортсмены из Москвы, Приморского и Камчатского краев, Свердловской, Челябинской, Новосибирской, Сахалинской, Магаданской областей, сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта Сахалинской области.
В Корсаковском округе частные инвесторы намерены построить три завода, стройцех, складскую базу и туристический кемпинг. В городе прошла презентация новых проектов. Об этом ТИА «Острова» рассказали в правительстве Сахалинской области.
22 июня в здании Холмской госавтоинспекции провели ознакомительную экскурсию для детей, посещающих лагерь школы № 9, рассказали ТИА «Острова» в городской администрации.
В правительстве Сахалинской области прошло рабочее совещание под руководством губернатора Олега Кожемяко. В мероприятии приняли участие представители региональных органов власти, полиции, прокуратуры, рыбоохраны, федеральной пограничной службы, рассказали ТИА «Острова» в правительстве региона.
Прокуратура Макаровского района проверяет исполнение законодательства в отношении Макаровской центральной районной больницы, сообщили ТИА «Острова» в надзорном органе.
22 июня в 9 часов вечера в Холмске в сквере Героев собрались местные жители и гости города. На могилах бойцов, погибших за освобождение южного Сахалина, состоялся траурный митинг, посвящённый началу Великой Отечественной войны. Об этом ТИА «Острова» сообщили в городской администрации.
У двух граждан Вьетнама в аэропорту Южно-Сахалинска обнаружили в личных вещах останки животного происхождения с остатками мышечной и костной ткани. Мужчины намеревались вылететь в Сеул, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе Сахалинской таможни.
В Южно-Сахалинске возбуждено уголовное дело по факту обнаружения трупа 42-летней женщины с признаками насильственной смерти. Его 21 июня обнаружили в лесном массиве на окраине областного центра завернутым в одеяло, сообщили ТИА «Острова» в сахалинском следственном управлении.
Отделение Пенсионного фонда РФ по Сахалинской области заключило дополнительный государственный контракт для предоставления островным пенсионерам проездных билетов к месту отдыха и обратно, сообщили ТИА «Острова» в ведомстве.
ВАРПЭ: рыбной госпрограмме РФ нужны «аварийно-спасательные работы»
Российский союз промышленников и предпринимателей поддержал позицию Всероссийской ассоциации рыбопромышленников и обратился с письмом к зампреду правительства РФ Аркадию Дворковичу. В отрасли обеспокоены снижением госфинансирования направлений развития рыбохозяйственного комплекса, сообщает РИА «Восток-Медиа».
В Южно-Сахалинске прошел II этап Кубка Сахалинской области по спортивному пейнтболу-2017. Всего в нем приняло участие 14 команд, сообщили ТИА «Острова» в областном министерстве спорта.
Полицейские в Южно-Сахалинске задержали подозреваемого в разбое. К стражам порядка обратился горожанин, сообщив, что у него под угрозой применения ножа требовали деньги. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД по Сахалинской области.
В Сахалинском областном онкологическом диспансере меняется структура одного из основных подразделений. Для совершенствования процесса обследования пациентов начинается процесс реформирования отделения лучевой диагностики - оно объединяет подразделения диагностической службы. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве здравоохранения региона.
В районе вулкана Баранского, расположенного на острове Итуруп Большой Курильской гряды, ищут двух туристов. Информация о пропаже людей поступила оперативному дежурному 21 июня в 12 часов, рассказали ТИА «Острова» в управлении МЧС по Сахалинской области.
Исправительную колонию № 2 управления ФСИН России по Сахалинской области привлекли к административной ответственности за нарушения законодательства об охране труда. Об этом ТИА «Острова» сообщили в прокуратуре региона.
На Сахалине начались сборы по водолазной подготовке среди таможен Дальнего Востока. В них участвуют сотрудники СОБР из Хабаровска, Благовещенска, Владивостока и Южно-Сахалинска, рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе Сахалинской таможни.
Ранним утром 22 июня в портовом городе прошла акция «Зажжем свечу памяти». В День всенародной памяти жертв ВОВ все неравнодушные жители собрались на городской площади имени Ленина, сообщили ТИА «Острова» в администрации Корсакова.
Углегорская межпоселенческая библиотека подала заявку на предоставление гранта правительства Сахалинской области на поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности. Инициатором проекта стала библиотека села Поречье, сообщили ТИА «Острова» в администрации Углегорска.
На Сахалине управляющие компании увеличат объемы ремонта многоквартирных домов. Как сообщили ТИА «Острова» в областном правительстве, в регионе вводят новую систему взаимодействия с организациями, занимающимися управлением жилфондом.
22 июня - трагичный день в современной истории страны. Сегодня на улицы российских сёл и городов вышли миллионы людей, чтобы почтить память погибших и продемонстрировать уважение к поколению победителей. Памятные мероприятия прошли и в Холмском городском округе, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе администрации.
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В правительстве Сахалинской области прошло рабочее совещание под руководством губернатора Олега Кожемяко. В мероприятии приняли участие представители региональных органов власти, полиции, прокуратуры, рыбоохраны, федеральной пограничной службы, рассказали ТИА «Острова» в правительстве региона.
На совещании подняли вопросы профилактики браконьерства. Участники обсудили меры по обеспечению законности и правопорядка в ходе лососевой путины, оговорили размер сил и средств, которые будут направлены на пресечение фактов браконьерства, а также определили методы взаимодействия власти и силовых структур.
- Проблема многочисленных правонарушений в сфере охраны водных биоресурсов в регионе остается актуальной. В этих условиях важнейшее значение приобретает координация деятельности всех уполномоченных органов власти, - подчеркнул заместитель председателя регионального правительства, курирующий рыбную отрасль Анатолий Макоедов.
По итогам совещания было принято решение активизировать взаимодействие контрольно-надзорных и правоохранительных структур по борьбе с браконьерством. Это позволит объединенными усилиями оперативно выявлять и пресекать факты незаконной добычи водных биоресурсов.
На склонах вулкана Вилючинский на Камчатке стартовали Всероссийские соревнования по сноуборду «Дальний Восток – 2017». В турнире участвуют спортсмены из Москвы, Приморского и Камчатского краев, Свердловской, Челябинской, Новосибирской, Сахалинской, Магаданской областей, сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта Сахалинской области.
В Корсаковском округе частные инвесторы намерены построить три завода, стройцех, складскую базу и туристический кемпинг. В городе прошла презентация новых проектов. Об этом ТИА «Острова» рассказали в правительстве Сахалинской области.
22 июня в здании Холмской госавтоинспекции провели ознакомительную экскурсию для детей, посещающих лагерь школы № 9, рассказали ТИА «Острова» в городской администрации.
В правительстве Сахалинской области прошло рабочее совещание под руководством губернатора Олега Кожемяко. В мероприятии приняли участие представители региональных органов власти, полиции, прокуратуры, рыбоохраны, федеральной пограничной службы, рассказали ТИА «Острова» в правительстве региона.
Прокуратура Макаровского района проверяет исполнение законодательства в отношении Макаровской центральной районной больницы, сообщили ТИА «Острова» в надзорном органе.
22 июня в 9 часов вечера в Холмске в сквере Героев собрались местные жители и гости города. На могилах бойцов, погибших за освобождение южного Сахалина, состоялся траурный митинг, посвящённый началу Великой Отечественной войны. Об этом ТИА «Острова» сообщили в городской администрации.
У двух граждан Вьетнама в аэропорту Южно-Сахалинска обнаружили в личных вещах останки животного происхождения с остатками мышечной и костной ткани. Мужчины намеревались вылететь в Сеул, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе Сахалинской таможни.
В Южно-Сахалинске возбуждено уголовное дело по факту обнаружения трупа 42-летней женщины с признаками насильственной смерти. Его 21 июня обнаружили в лесном массиве на окраине областного центра завернутым в одеяло, сообщили ТИА «Острова» в сахалинском следственном управлении.
Отделение Пенсионного фонда РФ по Сахалинской области заключило дополнительный государственный контракт для предоставления островным пенсионерам проездных билетов к месту отдыха и обратно, сообщили ТИА «Острова» в ведомстве.
ВАРПЭ: рыбной госпрограмме РФ нужны «аварийно-спасательные работы»
Российский союз промышленников и предпринимателей поддержал позицию Всероссийской ассоциации рыбопромышленников и обратился с письмом к зампреду правительства РФ Аркадию Дворковичу. В отрасли обеспокоены снижением госфинансирования направлений развития рыбохозяйственного комплекса, сообщает РИА «Восток-Медиа».
В Южно-Сахалинске прошел II этап Кубка Сахалинской области по спортивному пейнтболу-2017. Всего в нем приняло участие 14 команд, сообщили ТИА «Острова» в областном министерстве спорта.
Полицейские в Южно-Сахалинске задержали подозреваемого в разбое. К стражам порядка обратился горожанин, сообщив, что у него под угрозой применения ножа требовали деньги. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД по Сахалинской области.
В Сахалинском областном онкологическом диспансере меняется структура одного из основных подразделений. Для совершенствования процесса обследования пациентов начинается процесс реформирования отделения лучевой диагностики - оно объединяет подразделения диагностической службы. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве здравоохранения региона.
В районе вулкана Баранского, расположенного на острове Итуруп Большой Курильской гряды, ищут двух туристов. Информация о пропаже людей поступила оперативному дежурному 21 июня в 12 часов, рассказали ТИА «Острова» в управлении МЧС по Сахалинской области.
Исправительную колонию № 2 управления ФСИН России по Сахалинской области привлекли к административной ответственности за нарушения законодательства об охране труда. Об этом ТИА «Острова» сообщили в прокуратуре региона.
На Сахалине начались сборы по водолазной подготовке среди таможен Дальнего Востока. В них участвуют сотрудники СОБР из Хабаровска, Благовещенска, Владивостока и Южно-Сахалинска, рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе Сахалинской таможни.
Ранним утром 22 июня в портовом городе прошла акция «Зажжем свечу памяти». В День всенародной памяти жертв ВОВ все неравнодушные жители собрались на городской площади имени Ленина, сообщили ТИА «Острова» в администрации Корсакова.
Углегорская межпоселенческая библиотека подала заявку на предоставление гранта правительства Сахалинской области на поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности. Инициатором проекта стала библиотека села Поречье, сообщили ТИА «Острова» в администрации Углегорска.
На Сахалине управляющие компании увеличат объемы ремонта многоквартирных домов. Как сообщили ТИА «Острова» в областном правительстве, в регионе вводят новую систему взаимодействия с организациями, занимающимися управлением жилфондом.
22 июня - трагичный день в современной истории страны. Сегодня на улицы российских сёл и городов вышли миллионы людей, чтобы почтить память погибших и продемонстрировать уважение к поколению победителей. Памятные мероприятия прошли и в Холмском городском округе, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе администрации.
Много не правельных фактов в вашей статье. Во первых не у ...
Много не правельных фактов в вашей статье. Во первых не у ...
Кому можно обратиться на счёт киосков ?(работать)
Очень приятно, что Олег Кожемяка побывал в нашем районе. ...
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