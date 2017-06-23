Холмские дети узнали, что инспекторы ГИБДД не только стоят не дороге

22 июня в здании Холмской госавтоинспекции провели ознакомительную экскурсию для детей, посещающих лагерь школы № 9, рассказали ТИА «Острова» в городской администрации.

- Многие дети представляют инспектора ГИБДД в виде человека, который стоит на дороге с жезлом, останавливает автомобили и проверяет водителей. В ходе экскурсии при личном участии начальника городской госавтоинспекции школьники узнали, что инспекторы ГИБДД не только стоят на дороге, - рассказали организаторы мероприятия

В кабинете инспектора по исполнению административного законодательства дети увидели, какие материалы составляются на нарушителей Правил дорожного движения, как нарушения заносятся в базу. Наибольший интерес в этом кабинете у них вызвал прибор, который используется при освидетельствовании водителя на состояние алкогольного опьянения.

В экзаменационном классе все участники экскурсии проверили свои знания ПДД на компьютерах для сдачи экзаменов. Несмотря на то, что экзамен ими был не сдан, все остались довольны, рассказывают организаторы экскурсии.

Следующим этапом был кабинет государственного инспектора дорожного надзора, где ребята с интересом рассматривали дислокацию дорожных знаков Холмского района. Дети узнали, что дорожные знаки устанавливаются не просто так, как хотелось бы жителям, а только в соответствии с нормативными документами. Здесь же они убедились, что улица Советская является наиболее аварийной.

Экскурсия продолжилась посещением кабинета инспектора, занимающегося расследованием дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали или погибли люди. Участники ознакомились с особенностями ведения анализа аварийности, основными видами и причинами ДТП, в том числе и случаями детского травматизма.

В кабинете и помещении, где проводится регистрационные действия с транспортными средствами, ребятам показали и разъяснили, каким образом проходит постановка на учет транспортных средств, какие виды регистрационных знаков бывают, какие документы выдаются. Бурю эмоций у мальчишек вызвал прибор по уничтожению государственных регистрационных знаков.

Экскурсия закончилась знакомством со служебным автомобилем дорожно-патрульной службы. Каждый школьник смог опробовать в действии звуковые и световые сигналы, а также посидеть на месте инспектора ДПС. Показали подросткам и степень защиты, которую получают инспектора ДПС при заступлении на службу.