Холмские дети узнали, что инспекторы ГИБДД не только стоят не дороге

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На склонах вулкана Вилючинский на Камчатке стартовали Всероссийские соревнования по сноуборду «Дальний Восток – 2017». В турнире участвуют спортсмены из Москвы, Приморского и Камчатского краев, Свердловской, Челябинской, Новосибирской, Сахалинской, Магаданской областей, сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта Сахалинской области.
В Корсаковском округе частные инвесторы намерены построить три завода, стройцех, складскую базу и туристический кемпинг. В городе прошла презентация новых проектов. Об этом ТИА «Острова» рассказали в правительстве Сахалинской области.
22 июня в здании Холмской госавтоинспекции провели ознакомительную экскурсию для детей, посещающих лагерь школы № 9, рассказали ТИА «Острова» в городской администрации.
В правительстве Сахалинской области прошло рабочее совещание под руководством губернатора Олега Кожемяко. В мероприятии приняли участие представители региональных органов власти, полиции, прокуратуры, рыбоохраны, федеральной пограничной службы, рассказали ТИА «Острова» в правительстве региона.
Прокуратура Макаровского района проверяет исполнение законодательства в отношении Макаровской центральной районной больницы, сообщили ТИА «Острова» в надзорном органе.
22 июня в 9 часов вечера в Холмске в сквере Героев собрались местные жители и гости города. На могилах бойцов, погибших за освобождение южного Сахалина, состоялся траурный митинг, посвящённый началу Великой Отечественной войны. Об этом ТИА «Острова» сообщили в городской администрации.
У двух граждан Вьетнама в аэропорту Южно-Сахалинска обнаружили в личных вещах останки животного происхождения с остатками мышечной и костной ткани. Мужчины намеревались вылететь в Сеул, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе Сахалинской таможни.
В Южно-Сахалинске возбуждено уголовное дело по факту обнаружения трупа 42-летней женщины с признаками насильственной смерти. Его 21 июня обнаружили в лесном массиве на окраине областного центра завернутым в одеяло, сообщили ТИА «Острова» в сахалинском следственном управлении.
Отделение Пенсионного фонда РФ по Сахалинской области заключило дополнительный государственный контракт для предоставления островным пенсионерам проездных билетов к месту отдыха и обратно, сообщили ТИА «Острова» в ведомстве.
ВАРПЭ: рыбной госпрограмме РФ нужны «аварийно-спасательные работы»
Российский союз промышленников и предпринимателей поддержал позицию Всероссийской ассоциации рыбопромышленников и обратился с письмом к зампреду правительства РФ Аркадию Дворковичу. В отрасли обеспокоены снижением госфинансирования направлений развития рыбохозяйственного комплекса, сообщает РИА «Восток-Медиа».
В Южно-Сахалинске прошел II этап Кубка Сахалинской области по спортивному пейнтболу-2017. Всего в нем приняло участие 14 команд, сообщили ТИА «Острова» в областном министерстве спорта.
Полицейские в Южно-Сахалинске задержали подозреваемого в разбое. К стражам порядка обратился горожанин, сообщив, что у него под угрозой применения ножа требовали деньги. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД по Сахалинской области.
В Сахалинском областном онкологическом диспансере меняется структура одного из основных подразделений. Для совершенствования процесса обследования пациентов начинается процесс реформирования отделения лучевой диагностики - оно объединяет подразделения диагностической службы. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве здравоохранения региона.
В районе вулкана Баранского, расположенного на острове Итуруп Большой Курильской гряды, ищут двух туристов. Информация о пропаже людей поступила оперативному дежурному 21 июня в 12 часов, рассказали ТИА «Острова» в управлении МЧС по Сахалинской области.
Исправительную колонию № 2 управления ФСИН России по Сахалинской области привлекли к административной ответственности за нарушения законодательства об охране труда. Об этом ТИА «Острова» сообщили в прокуратуре региона.
На Сахалине начались сборы по водолазной подготовке среди таможен Дальнего Востока. В них участвуют сотрудники СОБР из Хабаровска, Благовещенска, Владивостока и Южно-Сахалинска, рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе Сахалинской таможни.
Ранним утром 22 июня в портовом городе прошла акция «Зажжем свечу памяти». В День всенародной памяти жертв ВОВ все неравнодушные жители собрались на городской площади имени Ленина, сообщили ТИА «Острова» в администрации Корсакова.
Углегорская межпоселенческая библиотека подала заявку на предоставление гранта правительства Сахалинской области на поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности. Инициатором проекта стала библиотека села Поречье, сообщили ТИА «Острова» в администрации Углегорска.
На Сахалине управляющие компании увеличат объемы ремонта многоквартирных домов. Как сообщили ТИА «Острова» в областном правительстве, в регионе вводят новую систему взаимодействия с организациями, занимающимися управлением жилфондом.
22 июня - трагичный день в современной истории страны. Сегодня на улицы российских сёл и городов вышли миллионы людей, чтобы почтить память погибших и продемонстрировать уважение к поколению победителей. Памятные мероприятия прошли и в Холмском городском округе, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе администрации.
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22 июня в здании Холмской госавтоинспекции провели ознакомительную экскурсию для детей, посещающих лагерь школы № 9, рассказали ТИА «Острова» в городской администрации.
- Многие дети представляют инспектора ГИБДД в виде человека, который стоит на дороге с жезлом, останавливает автомобили и проверяет водителей. В ходе экскурсии при личном участии начальника городской госавтоинспекции школьники узнали, что инспекторы ГИБДД не только стоят на дороге, - рассказали организаторы мероприятия
В кабинете инспектора по исполнению административного законодательства дети увидели, какие материалы составляются на нарушителей Правил дорожного движения, как нарушения заносятся в базу. Наибольший интерес в этом кабинете у них вызвал прибор, который используется при освидетельствовании водителя на состояние алкогольного опьянения.
В экзаменационном классе все участники экскурсии проверили свои знания ПДД на компьютерах для сдачи экзаменов. Несмотря на то, что экзамен ими был не сдан, все остались довольны, рассказывают организаторы экскурсии.
Следующим этапом был кабинет государственного инспектора дорожного надзора, где ребята с интересом рассматривали дислокацию дорожных знаков Холмского района. Дети узнали, что дорожные знаки устанавливаются не просто так, как хотелось бы жителям, а только в соответствии с нормативными документами. Здесь же они убедились, что улица Советская является наиболее аварийной.
Экскурсия продолжилась посещением кабинета инспектора, занимающегося расследованием дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали или погибли люди. Участники ознакомились с особенностями ведения анализа аварийности, основными видами и причинами ДТП, в том числе и случаями детского травматизма.
В кабинете и помещении, где проводится регистрационные действия с транспортными средствами, ребятам показали и разъяснили, каким образом проходит постановка на учет транспортных средств, какие виды регистрационных знаков бывают, какие документы выдаются. Бурю эмоций у мальчишек вызвал прибор по уничтожению государственных регистрационных знаков.
Экскурсия закончилась знакомством со служебным автомобилем дорожно-патрульной службы. Каждый школьник смог опробовать в действии звуковые и световые сигналы, а также посидеть на месте инспектора ДПС. Показали подросткам и степень защиты, которую получают инспектора ДПС при заступлении на службу.
На склонах вулкана Вилючинский на Камчатке стартовали Всероссийские соревнования по сноуборду «Дальний Восток – 2017». В турнире участвуют спортсмены из Москвы, Приморского и Камчатского краев, Свердловской, Челябинской, Новосибирской, Сахалинской, Магаданской областей, сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта Сахалинской области.
В Корсаковском округе частные инвесторы намерены построить три завода, стройцех, складскую базу и туристический кемпинг. В городе прошла презентация новых проектов. Об этом ТИА «Острова» рассказали в правительстве Сахалинской области.
22 июня в здании Холмской госавтоинспекции провели ознакомительную экскурсию для детей, посещающих лагерь школы № 9, рассказали ТИА «Острова» в городской администрации.
В правительстве Сахалинской области прошло рабочее совещание под руководством губернатора Олега Кожемяко. В мероприятии приняли участие представители региональных органов власти, полиции, прокуратуры, рыбоохраны, федеральной пограничной службы, рассказали ТИА «Острова» в правительстве региона.
Прокуратура Макаровского района проверяет исполнение законодательства в отношении Макаровской центральной районной больницы, сообщили ТИА «Острова» в надзорном органе.
22 июня в 9 часов вечера в Холмске в сквере Героев собрались местные жители и гости города. На могилах бойцов, погибших за освобождение южного Сахалина, состоялся траурный митинг, посвящённый началу Великой Отечественной войны. Об этом ТИА «Острова» сообщили в городской администрации.
У двух граждан Вьетнама в аэропорту Южно-Сахалинска обнаружили в личных вещах останки животного происхождения с остатками мышечной и костной ткани. Мужчины намеревались вылететь в Сеул, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе Сахалинской таможни.
В Южно-Сахалинске возбуждено уголовное дело по факту обнаружения трупа 42-летней женщины с признаками насильственной смерти. Его 21 июня обнаружили в лесном массиве на окраине областного центра завернутым в одеяло, сообщили ТИА «Острова» в сахалинском следственном управлении.
Отделение Пенсионного фонда РФ по Сахалинской области заключило дополнительный государственный контракт для предоставления островным пенсионерам проездных билетов к месту отдыха и обратно, сообщили ТИА «Острова» в ведомстве.
ВАРПЭ: рыбной госпрограмме РФ нужны «аварийно-спасательные работы»
Российский союз промышленников и предпринимателей поддержал позицию Всероссийской ассоциации рыбопромышленников и обратился с письмом к зампреду правительства РФ Аркадию Дворковичу. В отрасли обеспокоены снижением госфинансирования направлений развития рыбохозяйственного комплекса, сообщает РИА «Восток-Медиа».
В Южно-Сахалинске прошел II этап Кубка Сахалинской области по спортивному пейнтболу-2017. Всего в нем приняло участие 14 команд, сообщили ТИА «Острова» в областном министерстве спорта.
Полицейские в Южно-Сахалинске задержали подозреваемого в разбое. К стражам порядка обратился горожанин, сообщив, что у него под угрозой применения ножа требовали деньги. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД по Сахалинской области.
В Сахалинском областном онкологическом диспансере меняется структура одного из основных подразделений. Для совершенствования процесса обследования пациентов начинается процесс реформирования отделения лучевой диагностики - оно объединяет подразделения диагностической службы. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве здравоохранения региона.
В районе вулкана Баранского, расположенного на острове Итуруп Большой Курильской гряды, ищут двух туристов. Информация о пропаже людей поступила оперативному дежурному 21 июня в 12 часов, рассказали ТИА «Острова» в управлении МЧС по Сахалинской области.
Исправительную колонию № 2 управления ФСИН России по Сахалинской области привлекли к административной ответственности за нарушения законодательства об охране труда. Об этом ТИА «Острова» сообщили в прокуратуре региона.
На Сахалине начались сборы по водолазной подготовке среди таможен Дальнего Востока. В них участвуют сотрудники СОБР из Хабаровска, Благовещенска, Владивостока и Южно-Сахалинска, рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе Сахалинской таможни.
Ранним утром 22 июня в портовом городе прошла акция «Зажжем свечу памяти». В День всенародной памяти жертв ВОВ все неравнодушные жители собрались на городской площади имени Ленина, сообщили ТИА «Острова» в администрации Корсакова.
Углегорская межпоселенческая библиотека подала заявку на предоставление гранта правительства Сахалинской области на поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности. Инициатором проекта стала библиотека села Поречье, сообщили ТИА «Острова» в администрации Углегорска.
На Сахалине управляющие компании увеличат объемы ремонта многоквартирных домов. Как сообщили ТИА «Острова» в областном правительстве, в регионе вводят новую систему взаимодействия с организациями, занимающимися управлением жилфондом.
22 июня - трагичный день в современной истории страны. Сегодня на улицы российских сёл и городов вышли миллионы людей, чтобы почтить память погибших и продемонстрировать уважение к поколению победителей. Памятные мероприятия прошли и в Холмском городском округе, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе администрации.
Много не правельных фактов в вашей статье. Во первых не у ...
Много не правельных фактов в вашей статье. Во первых не у ...
Кому можно обратиться на счёт киосков ?(работать)
Очень приятно, что Олег Кожемяка побывал в нашем районе. ...
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