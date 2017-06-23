В Корсаковском округе инвесторы хотят реализовать шесть проектов

В Корсаковском округе частные инвесторы намерены построить три завода, стройцех, складскую базу и туристический кемпинг. В городе прошла презентация новых проектов. Об этом ТИА «Острова» рассказали в правительстве Сахалинской области.

На территории района сегодня действует режим свободного порта Владивосток. О своих инициативах представители компаний рассказали комиссии при наблюдательном совете порта. Доклады были подкреплены расчетными данными о финансовой стоимости начинаний, предполагаемой прибыли, бюджетной эффективности и создании рабочих мест.

Введенный в Корсакове особый режим экономической деятельности позволяет бизнес-структурам получать ряд преференций. Среди них - льготы по налогам на землю, имущество и прибыль. Земельные участки предоставляются без торгов, по кадастровой стоимости. Кроме того, работает режим свободной таможенной зоны - без пошлин и налогов можно ввозить и вывозить продукцию, обрабатываемую на территории порта. Все эти правила распространяются на резидентов. Чтобы ими стать, индивидуальным предпринимателям или компаниям необходимо создать бизнес, а также вложить в него не менее 5 миллионов рублей в течение 3 лет.

Такие условия ведения предпринимательской деятельности накануне сочли привлекательными шесть новых потенциальных резидентов свободного порта. Сразу две компании посчитали целесообразным открыть в Корсакове заводы по производству труб. ООО «Блок» предложило выпускать такую продукцию из стекло- и базальтопластика. Применение ей находят в энергетике, химической, атомной, нефтяной и жилищно-коммунальной сферах. Подобные трубы производят в России с 1990 года, в общей сложности из них смонтировано более 1 000 километров трубопроводов. В частности, широко эта технология используются на Урале.

- Полагаем, что наша продукция будет востребована на Сахалине и в целом на Дальнем Востоке. Для того, чтобы можно было оценить ее преимущества, мы готовы за свой счет смонтировать участок трубопровода в Корсакове. Наши трубы в несколько раз легче стали, монтируются просто и быстро, не требуется грузоподъемная техника, сварка, изоляция, электрохимзащита. Это позволяет ощутимо снизить расходы на монтаж по сравнению с традиционными аналогами. Они легко стыкуются с запорной арматурой и стальными трубами, устойчивы к агрессивным средам и не подвержены коррозии, имеют теплопроводность в 150 раз ниже стали, что дает ресурсо- и энергосберегающий эффект. Подобные трубы можно применять и при благоустройстве - из них получаются долговечные столбы, опоры освещения и светофорные колонки, - сказал представитель компании.

По предварительным расчетам, который сделала организация, завод в Корсаковском районе может ежегодно выпускать до 120 километров труб различного диаметра. Под его размещение сейчас рассматривается площадка у села Соловьевка.

Второе подобное предприятие в городском округе намерена построить компания «Сахалинский трубный завод». Производить трубы различных типов и характеристик - до 1 000 тонн в год - она рассчитывает из полимеров. Сферы применения - нефтегазовая и коммунальная сферы.

В планах у третьего потенциального резидента свободного порта - ООО «Теплострой» - возвести стройцех по производству пенополиуритановой скорлупы для теплоизоляции трубопроводов и шлакоблоков. «Восточная транспортно-экспедиторская компания» рассчитывает организовать открытый склад для труб и контейнеров на незастроенной территории корсаковской нефтебазы. Максимальная вместимость площадки составит 36 20-футовых контейнеров и 256 крупногабаритных труб.

Еще один завод, где будут производить металлоконструкции для сахалинских строек, предложила создать в Корсакове компания из Южной Кореи. Ранее она поставила крупные металлические изделия для монтажа зданий двух детских садов, магазинов «Орбита», «Рояль» и гостиничного комплекса «Панорама» в областном центре.

- Важные конкурентные преимущества, которыми обладает наша продукция - высокое качество при сравнительно низкой стоимости - она примерно на 20 процентов дешевле аналогичной российской, - заявил один из руководителей компании Геннадий Пак. - Здания из металлоконструкций сейсмостойкие, сравнительно легко и быстро возводятся и при необходимости разбираются и переносятся на другие земельные участки. При этом технология позволяет реализовывать различные архитектурные решения.

Зарубежный инвестор намерен получить в Корсакове площадку под размещение производства. С учетом предоставляемых льгот и освобождения от таможенных платежей, оно будет конкурентоспособным, считает Пак.

С выгодой использовать богатый туристко-рекреационный потенциал Корсаковского района решил индивидуальный предприниматель Юрий Дешевый. Его проект связан со строительством комплекса для отдыхающих под названием «Бухта Чайка». Расположится он в районе мыса Трудный - одного из самых живописных мест юга Сахалина. Земельный участок бизнесмен получил здесь по программе «Дальневосточный гектар». На нем планирует построить необычный туристический лагерь из 11 жилых юрт вместимостью до 50 человек.

- Это будут не палатки и не капитальные строения, а некий промежуточный вариант. Задача - чтобы туристы ощутили единение с природой и в то же время находились бы в достаточно комфортных условиях, - отметил инвестор.

Посетителям будущего комплекса он намерен предложить полный комплекс услуг для активного отдыха: увлекательные пеше-водно-автомобильные туристические маршруты с элементами экстрима, питание с рационом из свежих морепродуктов, морскую рыбалку, дайвинг, скалолазание, бассейн и русскую баню. На территории, кроме того, будут оборудованы санузлы и душевые, детская площадка и экопарковка.

Уже разработаны несколько туристских маршрутов: на мысы Трудный, Великан, Евстафия, Анива, Грозный, Острый, Веселый, к лагуне Буссе, на озера Птичье и Баргузинское, а также к мараловой ферме.

- Предприниматель нашел партнеров: южно-сахалинская гостиница «Мега-палас» готова возить в лагерь туристов, - добавила руководитель агентства по туризму Сахалинской области Наталья Осипова.

По итогам заседания все предложенные инвесторами проекты получили одобрение со стороны комиссии. Губернатор Олег Кожемяко, который вел мероприятие, подчеркнул, что сегодня задача органов власти заключается в оказании максимальной поддержки предпринимателям.

- Ключевой посыл в этой работе - помогать, а не препятствовать: информировать бизнес о мерах поддержки, стимулировать к открытию новых предприятий и созданию рабочих мест, своевременно реагировать на просьбы. Помимо преференций и льгот, которые предусматривает режим свободного порта, для его резидентов мы готовы предоставить и иные меры поддержки - например, компенсировать часть лизинговых платежей и затрат на приобретение оборудования. Все это позволит снизить издержки для бизнеса и ускорит реализацию проектов, - сказал глава региона, подводя итоги заседания.

К настоящему времени инвесторы подали в общей сложности 17 заявок на получение статуса резидентов свободного порта Владивосток на территории Корсаковского городского округа. Проекты, которые предложено осуществить, связаны с созданием нового пассажирского терминала и рыбного логистическо-перерабатывающего центра в порту Корсакова, а также ряда начинаний в сферах строительства, коммунального хозяйства, туризма, энергетики и вторичной переработки материалов.