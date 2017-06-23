Сахалинцы победили во Всероссийских соревнованиях по сноуборду на Камчатке

На склонах вулкана Вилючинский на Камчатке стартовали Всероссийские соревнования по сноуборду «Дальний Восток - 2017». В турнире участвуют спортсмены из Москвы, Приморского и Камчатского краев, Свердловской, Челябинской, Новосибирской, Сахалинской, Магаданской областей, сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта Сахалинской области.

В первый соревновательный день на старт вышло 62 сноубордиста. Спортсмены состязались в дисциплине параллельный гигантский слалом (PGS). Здесь сахалинцам удалось завоевать сразу 7 медалей - Артем Жмурко, София Надыршина и Мария Кисляк стали обладателями золотых медалей Всероссийских соревнований. Антон Белоусов, Таисия Маясова, И Даниил и Елена Костенко завоевали серебряные медали.

Впереди у спортсменов соревнования в дисциплинах сноуборд-кросс, а также биг-эйр - прыжках с трамплинов.

После завершения соревнований спортсмены останутся на Камчатке для участия в учебно-тренировочных сборах, которые также пройдут на Вилючинском вулкане. Соревнования по сноуборду на летнем снегу проводятся на Камчатке с 2013 года.