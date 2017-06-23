Наркозависимые сахалинцы могут избавиться от недуга с помощью спорта

Заместитель министра спорта и молодежной политики Сахалинской области Егор Умнов побывал в православном реабилитационном центре, где людям оказывают помощь в избавлении от алкогольной и наркотической зависимости, сообщили ТИА «Острова» в спортивном ведомстве.

Центр расположен в Невельском городском округе. Сегодня в нем живут 12 человек. Вместе с наставниками, которые сами прошли путь выздоровления, они пытаются отказаться от зависимости.

- В нашем центре больных знакомят с основами православной веры. Объясняют греховную причину заболевания, рассказывают не только о физических последствиях злоупотребления, но и духовной смерти личности, - говорят в реабилитационном центре.

Еще одной важной составляющей выздоровления является специальная программа, ее разработали врачи психиатры, наркологи, психологи совместно со священниками, социальными работниками и просто людьми, которые неравнодушны к этой проблеме. Программа рассчитана на 6 месяцев.

- Сейчас люди, которые живут в реабилитационном центре, становятся на путь выздоровления. Мы пообщались с инструкторами центра, решили, что спортивная площадка им необходима. Обсудили вопрос с руководством администрации. В следующем году у них будет установлена площадка игровых видов спорта. Для зависимых людей спорт - один из методов оздоровления, - отметил Егор Умнов.

Заместитель министра спорта и молодежной политики Сахалинской области Егор Умнов вручил постояльцам волейбольные, баскетбольные и футбольные мячи.

Сегодня с выздоравливающими работают дежурные-консультанты из благотворительного фонда «Диакония» из Санкт-Петербурга. Он приезжают в островной центр для оказания консультаций и работы с больными. Все лечение проводится на безвозмездной основе, в анонимном порядке. Если вам нужна помощь - звоните по телефону: 8(4242)619-119.