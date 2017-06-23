23 июня 2017 г., 11:59

Сахалинский единоросс прокомментировала итоги Генсовета партии

В Москве прошел Генеральный совет «Единой России», где обсудили итоги предварительного голосования и подготовку к предстоящей выборной кампании 10 сентября 2017 года, сообщили ТИА «Острова» в региональном исполкоме партии. Сахалинская область - один из шести регионов, в которых будут избирать региональные парламенты.

Еще в 11 субъектах России состоятся выборы депутатов административных центров. В заседании приняла участие член Генерального совета партии и регионального политсовета «Единой России» Валентина Баранская.

- Партия поставила для себя задачу достойно выступить в единый день голосования 10 сентября и подтвердить тем самым итоги прошедших выборов в Государственную Думу. Для подобных ожиданий есть все основания. Партия единственная в истории современной России использует предварительное голосование как инструмент выявления перспективных, прежде всего молодых политиков, готовых работать на благо населения. В ходе открытых дебатов и выступлений кандидатов избиратели смогли оценить достоинства потенциальных депутатов и принять решение, за какую кандидатуру они отдадут свои голоса. Предварительное голосование ЕР, основанное на партийных принципах конкурентности, открытости и легитимности, явилось, на мой взгляд, торжеством демократии не на словах, а на деле, - отметила Валентина Баранская.

По ее словам, «Единой России» удалось сделать процесс формирования элиты страны прозрачным, интересным и понятным для избирателей.

- А значит, партия сможет увеличить число своих твердых сторонников, что крайне необходимо для сплочения нации в сложный период жизни, который мы сейчас переживаем. Партия будет поддерживать только тех, кто заслужил доверие избирателей и намерен выполнять их наказы, - сообщила член регионального политсовета партии.