Сахалинский единоросс прокомментировала итоги Генсовета партии

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В августе в островном регионе во второй раз пройдет самое ожидаемое спортивное событие лета - «Сахалинский триатлон». В прошлом году соревнования собрали более 100 участников из разных регионов нашей страны и зарубежья, сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта Сахалинской области.
Прокуратура Южно-Сахалинска провела проверку исполнения земельного и градостроительного законодательств при строительстве и подготовке к вводу в эксплуатацию перинатального центра Сахалинской областной больницы. В итоге выявлен ряд нарушений, сообщили ТИА «Острова» в надзорном органе.
В Москве прошел Генеральный совет «Единой России», где обсудили итоги предварительного голосования и подготовку к предстоящей выборной кампании 10 сентября 2017 года, сообщили ТИА «Острова» в региональном исполкоме партии. Сахалинская область - один из шести регионов, в которых будут избирать региональные парламенты.
Заместитель министра спорта и молодежной политики Сахалинской области Егор Умнов побывал в православном реабилитационном центре, где людям оказывают помощь в избавлении от алкогольной и наркотической зависимости, сообщили ТИА «Острова» в спортивном ведомстве.
На склонах вулкана Вилючинский на Камчатке стартовали Всероссийские соревнования по сноуборду «Дальний Восток – 2017». В турнире участвуют спортсмены из Москвы, Приморского и Камчатского краев, Свердловской, Челябинской, Новосибирской, Сахалинской, Магаданской областей, сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта Сахалинской области.
В Корсаковском округе частные инвесторы намерены построить три завода, стройцех, складскую базу и туристический кемпинг. В городе прошла презентация новых проектов. Об этом ТИА «Острова» рассказали в правительстве Сахалинской области.
22 июня в здании Холмской госавтоинспекции провели ознакомительную экскурсию для детей, посещающих лагерь школы № 9, рассказали ТИА «Острова» в городской администрации.
В правительстве Сахалинской области прошло рабочее совещание под руководством губернатора Олега Кожемяко. В мероприятии приняли участие представители региональных органов власти, полиции, прокуратуры, рыбоохраны, федеральной пограничной службы, рассказали ТИА «Острова» в правительстве региона.
Прокуратура Макаровского района проверяет исполнение законодательства в отношении Макаровской центральной районной больницы, сообщили ТИА «Острова» в надзорном органе.
22 июня в 9 часов вечера в Холмске в сквере Героев собрались местные жители и гости города. На могилах бойцов, погибших за освобождение южного Сахалина, состоялся траурный митинг, посвящённый началу Великой Отечественной войны. Об этом ТИА «Острова» сообщили в городской администрации.
У двух граждан Вьетнама в аэропорту Южно-Сахалинска обнаружили в личных вещах останки животного происхождения с остатками мышечной и костной ткани. Мужчины намеревались вылететь в Сеул, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе Сахалинской таможни.
В Южно-Сахалинске возбуждено уголовное дело по факту обнаружения трупа 42-летней женщины с признаками насильственной смерти. Его 21 июня обнаружили в лесном массиве на окраине областного центра завернутым в одеяло, сообщили ТИА «Острова» в сахалинском следственном управлении.
Отделение Пенсионного фонда РФ по Сахалинской области заключило дополнительный государственный контракт для предоставления островным пенсионерам проездных билетов к месту отдыха и обратно, сообщили ТИА «Острова» в ведомстве.
ВАРПЭ: рыбной госпрограмме РФ нужны «аварийно-спасательные работы»
Российский союз промышленников и предпринимателей поддержал позицию Всероссийской ассоциации рыбопромышленников и обратился с письмом к зампреду правительства РФ Аркадию Дворковичу. В отрасли обеспокоены снижением госфинансирования направлений развития рыбохозяйственного комплекса, сообщает РИА «Восток-Медиа».
В Южно-Сахалинске прошел II этап Кубка Сахалинской области по спортивному пейнтболу-2017. Всего в нем приняло участие 14 команд, сообщили ТИА «Острова» в областном министерстве спорта.
Полицейские в Южно-Сахалинске задержали подозреваемого в разбое. К стражам порядка обратился горожанин, сообщив, что у него под угрозой применения ножа требовали деньги. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД по Сахалинской области.
В Сахалинском областном онкологическом диспансере меняется структура одного из основных подразделений. Для совершенствования процесса обследования пациентов начинается процесс реформирования отделения лучевой диагностики - оно объединяет подразделения диагностической службы. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве здравоохранения региона.
В районе вулкана Баранского, расположенного на острове Итуруп Большой Курильской гряды, ищут двух туристов. Информация о пропаже людей поступила оперативному дежурному 21 июня в 12 часов, рассказали ТИА «Острова» в управлении МЧС по Сахалинской области.
Исправительную колонию № 2 управления ФСИН России по Сахалинской области привлекли к административной ответственности за нарушения законодательства об охране труда. Об этом ТИА «Острова» сообщили в прокуратуре региона.
На Сахалине начались сборы по водолазной подготовке среди таможен Дальнего Востока. В них участвуют сотрудники СОБР из Хабаровска, Благовещенска, Владивостока и Южно-Сахалинска, рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе Сахалинской таможни.
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В Москве прошел Генеральный совет «Единой России», где обсудили итоги предварительного голосования и подготовку к предстоящей выборной кампании 10 сентября 2017 года, сообщили ТИА «Острова» в региональном исполкоме партии. Сахалинская область - один из шести регионов, в которых будут избирать региональные парламенты.
Еще в 11 субъектах России состоятся выборы депутатов административных центров. В заседании приняла участие член Генерального совета партии и регионального политсовета «Единой России» Валентина Баранская.
- Партия поставила для себя задачу достойно выступить в единый день голосования 10 сентября и подтвердить тем самым итоги прошедших выборов в Государственную Думу. Для подобных ожиданий есть все основания. Партия единственная в истории современной России использует предварительное голосование как инструмент выявления перспективных, прежде всего молодых политиков, готовых работать на благо населения. В ходе открытых дебатов и выступлений кандидатов избиратели смогли оценить достоинства потенциальных депутатов и принять решение, за какую кандидатуру они отдадут свои голоса. Предварительное голосование ЕР, основанное на партийных принципах конкурентности, открытости и легитимности, явилось, на мой взгляд, торжеством демократии не на словах, а на деле, - отметила Валентина Баранская.
По ее словам, «Единой России» удалось сделать процесс формирования элиты страны прозрачным, интересным и понятным для избирателей.
- А значит, партия сможет увеличить число своих твердых сторонников, что крайне необходимо для сплочения нации в сложный период жизни, который мы сейчас переживаем. Партия будет поддерживать только тех, кто заслужил доверие избирателей и намерен выполнять их наказы, - сообщила член регионального политсовета партии.
В августе в островном регионе во второй раз пройдет самое ожидаемое спортивное событие лета - «Сахалинский триатлон». В прошлом году соревнования собрали более 100 участников из разных регионов нашей страны и зарубежья, сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта Сахалинской области.
Прокуратура Южно-Сахалинска провела проверку исполнения земельного и градостроительного законодательств при строительстве и подготовке к вводу в эксплуатацию перинатального центра Сахалинской областной больницы. В итоге выявлен ряд нарушений, сообщили ТИА «Острова» в надзорном органе.
В Москве прошел Генеральный совет «Единой России», где обсудили итоги предварительного голосования и подготовку к предстоящей выборной кампании 10 сентября 2017 года, сообщили ТИА «Острова» в региональном исполкоме партии. Сахалинская область - один из шести регионов, в которых будут избирать региональные парламенты.
Заместитель министра спорта и молодежной политики Сахалинской области Егор Умнов побывал в православном реабилитационном центре, где людям оказывают помощь в избавлении от алкогольной и наркотической зависимости, сообщили ТИА «Острова» в спортивном ведомстве.
На склонах вулкана Вилючинский на Камчатке стартовали Всероссийские соревнования по сноуборду «Дальний Восток – 2017». В турнире участвуют спортсмены из Москвы, Приморского и Камчатского краев, Свердловской, Челябинской, Новосибирской, Сахалинской, Магаданской областей, сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта Сахалинской области.
В Корсаковском округе частные инвесторы намерены построить три завода, стройцех, складскую базу и туристический кемпинг. В городе прошла презентация новых проектов. Об этом ТИА «Острова» рассказали в правительстве Сахалинской области.
22 июня в здании Холмской госавтоинспекции провели ознакомительную экскурсию для детей, посещающих лагерь школы № 9, рассказали ТИА «Острова» в городской администрации.
В правительстве Сахалинской области прошло рабочее совещание под руководством губернатора Олега Кожемяко. В мероприятии приняли участие представители региональных органов власти, полиции, прокуратуры, рыбоохраны, федеральной пограничной службы, рассказали ТИА «Острова» в правительстве региона.
Прокуратура Макаровского района проверяет исполнение законодательства в отношении Макаровской центральной районной больницы, сообщили ТИА «Острова» в надзорном органе.
22 июня в 9 часов вечера в Холмске в сквере Героев собрались местные жители и гости города. На могилах бойцов, погибших за освобождение южного Сахалина, состоялся траурный митинг, посвящённый началу Великой Отечественной войны. Об этом ТИА «Острова» сообщили в городской администрации.
У двух граждан Вьетнама в аэропорту Южно-Сахалинска обнаружили в личных вещах останки животного происхождения с остатками мышечной и костной ткани. Мужчины намеревались вылететь в Сеул, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе Сахалинской таможни.
В Южно-Сахалинске возбуждено уголовное дело по факту обнаружения трупа 42-летней женщины с признаками насильственной смерти. Его 21 июня обнаружили в лесном массиве на окраине областного центра завернутым в одеяло, сообщили ТИА «Острова» в сахалинском следственном управлении.
Отделение Пенсионного фонда РФ по Сахалинской области заключило дополнительный государственный контракт для предоставления островным пенсионерам проездных билетов к месту отдыха и обратно, сообщили ТИА «Острова» в ведомстве.
ВАРПЭ: рыбной госпрограмме РФ нужны «аварийно-спасательные работы»
Российский союз промышленников и предпринимателей поддержал позицию Всероссийской ассоциации рыбопромышленников и обратился с письмом к зампреду правительства РФ Аркадию Дворковичу. В отрасли обеспокоены снижением госфинансирования направлений развития рыбохозяйственного комплекса, сообщает РИА «Восток-Медиа».
В Южно-Сахалинске прошел II этап Кубка Сахалинской области по спортивному пейнтболу-2017. Всего в нем приняло участие 14 команд, сообщили ТИА «Острова» в областном министерстве спорта.
Полицейские в Южно-Сахалинске задержали подозреваемого в разбое. К стражам порядка обратился горожанин, сообщив, что у него под угрозой применения ножа требовали деньги. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД по Сахалинской области.
В Сахалинском областном онкологическом диспансере меняется структура одного из основных подразделений. Для совершенствования процесса обследования пациентов начинается процесс реформирования отделения лучевой диагностики - оно объединяет подразделения диагностической службы. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве здравоохранения региона.
В районе вулкана Баранского, расположенного на острове Итуруп Большой Курильской гряды, ищут двух туристов. Информация о пропаже людей поступила оперативному дежурному 21 июня в 12 часов, рассказали ТИА «Острова» в управлении МЧС по Сахалинской области.
Исправительную колонию № 2 управления ФСИН России по Сахалинской области привлекли к административной ответственности за нарушения законодательства об охране труда. Об этом ТИА «Острова» сообщили в прокуратуре региона.
На Сахалине начались сборы по водолазной подготовке среди таможен Дальнего Востока. В них участвуют сотрудники СОБР из Хабаровска, Благовещенска, Владивостока и Южно-Сахалинска, рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе Сахалинской таможни.
Много не правельных фактов в вашей статье. Во первых не у ...
Много не правельных фактов в вашей статье. Во первых не у ...
Кому можно обратиться на счёт киосков ?(работать)
Очень приятно, что Олег Кожемяка побывал в нашем районе. ...
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