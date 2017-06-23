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Новости
12:12   13 августа состоится «Сахалинский триатлон - 2017»
                 В августе в островном регионе во второй раз пройдет самое ожидаемое спортивное событие лета - «Сахалинский триатлон». В прошлом году соревнования собрали более 100 участников из разных регионов нашей страны и зарубежья, сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта Сахалинской области.

12:06   При строительстве сахалинского перинатального центра выявлены нарушения
                 Прокуратура Южно-Сахалинска провела проверку исполнения земельного и градостроительного законодательств при строительстве и подготовке к вводу в эксплуатацию перинатального центра Сахалинской областной больницы. В итоге выявлен ряд нарушений, сообщили ТИА «Острова» в надзорном органе.

11:59   Сахалинский единоросс прокомментировала итоги Генсовета партии
                 В Москве прошел Генеральный совет «Единой России», где обсудили итоги предварительного голосования и подготовку к предстоящей выборной кампании 10 сентября 2017 года, сообщили ТИА «Острова» в региональном исполкоме партии. Сахалинская область - один из шести регионов, в которых будут избирать региональные парламенты.

11:41   Наркозависимые сахалинцы могут избавиться от недуга с помощью спорта 
                 Заместитель министра спорта и молодежной политики Сахалинской области Егор Умнов побывал в православном реабилитационном центре, где людям оказывают помощь в избавлении от алкогольной и наркотической зависимости, сообщили ТИА «Острова» в спортивном ведомстве.

11:29   Сахалинцы победили во Всероссийских соревнованиях по сноуборду на Камчатке 
                 На склонах вулкана Вилючинский на Камчатке стартовали Всероссийские соревнования по сноуборду «Дальний Восток – 2017». В турнире участвуют спортсмены из Москвы, Приморского и Камчатского краев, Свердловской, Челябинской, Новосибирской, Сахалинской, Магаданской областей, сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта Сахалинской области.

11:23   В Корсаковском округе инвесторы хотят реализовать шесть проектов 
                 В Корсаковском округе частные инвесторы намерены построить три завода, стройцех, складскую базу и туристический кемпинг. В городе прошла презентация новых проектов. Об этом ТИА «Острова» рассказали в правительстве Сахалинской области.

11:02   Холмские дети узнали, что инспекторы ГИБДД не только стоят не дороге 
                 22 июня в здании Холмской госавтоинспекции провели ознакомительную экскурсию для детей, посещающих лагерь школы № 9, рассказали ТИА «Острова» в городской администрации.

10:38   На Сахалине ужесточат меры по охране рыбных ресурсов
                 В правительстве Сахалинской области прошло рабочее совещание под руководством губернатора Олега Кожемяко. В мероприятии приняли участие представители региональных органов власти, полиции, прокуратуры, рыбоохраны, федеральной пограничной службы, рассказали ТИА «Острова» в правительстве региона.

10:30   Прокуратура проверяет Макаровскую районную больницу
                 Прокуратура Макаровского района проверяет исполнение законодательства в отношении Макаровской центральной районной больницы, сообщили ТИА «Острова» в надзорном органе.

10:12   Вечером 22 июня в Холмске прошел памятный митинг 
                 22 июня в 9 часов вечера в Холмске в сквере Героев собрались местные жители и гости города. На могилах бойцов, погибших за освобождение южного Сахалина, состоялся траурный митинг, посвящённый началу Великой Отечественной войны. Об этом ТИА «Острова» сообщили в городской администрации.

09:56   На Сахалинской таможне задержали лапы для приготовления каши
                 У двух граждан Вьетнама в аэропорту Южно-Сахалинска обнаружили в личных вещах останки животного происхождения с остатками мышечной и костной ткани. Мужчины намеревались вылететь в Сеул, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе Сахалинской таможни.

09:41   На окраине Южно-Сахалинска нашли труп женщины в одеяле
                 В Южно-Сахалинске возбуждено уголовное дело по факту обнаружения трупа 42-летней женщины с признаками насильственной смерти. Его 21 июня обнаружили в лесном массиве на окраине областного центра завернутым в одеяло, сообщили ТИА «Острова» в сахалинском следственном управлении.

09:25   Сахалинские пенсионеры могут получить талоны на бесплатный проезд в семь городов 
                 Отделение Пенсионного фонда РФ по Сахалинской области заключило дополнительный государственный контракт для предоставления островным пенсионерам проездных билетов к месту отдыха и обратно, сообщили ТИА «Острова» в ведомстве.

22 июня
ВАРПЭ: рыбной госпрограмме РФ нужны «аварийно-спасательные работы»
                 Российский союз промышленников и предпринимателей поддержал позицию Всероссийской ассоциации рыбопромышленников и обратился с письмом к зампреду правительства РФ Аркадию Дворковичу. В отрасли обеспокоены снижением госфинансирования направлений развития рыбохозяйственного комплекса, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Игры на втором этапе Кубка Сахалина по пейнтболу порой превращались в триллер 
                 В Южно-Сахалинске прошел II этап Кубка Сахалинской области по спортивному пейнтболу-2017. Всего в нем приняло участие 14 команд, сообщили ТИА «Острова» в областном министерстве спорта.

Южносахалинец в гостях у сестры едва не получил удар ножом
                 Полицейские в Южно-Сахалинске задержали подозреваемого в разбое. К стражам порядка обратился горожанин, сообщив, что у него под угрозой применения ножа требовали деньги. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД по Сахалинской области.

В Сахалинском областном онкодиспансере реформируют отделение лучевой диагностики
                 В Сахалинском областном онкологическом диспансере меняется структура одного из основных подразделений. Для совершенствования процесса обследования пациентов начинается процесс реформирования отделения лучевой диагностики - оно объединяет подразделения диагностической службы. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве здравоохранения региона.

На Курилах у вулкана пропали двое туристов
                 В районе вулкана Баранского, расположенного на острове Итуруп Большой Курильской гряды, ищут двух туристов. Информация о пропаже людей поступила оперативному дежурному 21 июня в 12 часов, рассказали ТИА «Острова» в управлении МЧС по Сахалинской области.

В исправительной колонии на Сахалине работал парикмахер без медосмотра
                 Исправительную колонию № 2 управления ФСИН России по Сахалинской области привлекли к административной ответственности за нарушения законодательства об охране труда. Об этом ТИА «Острова» сообщили в прокуратуре региона.

Дальневосточные таможенники встретились на Сахалине на сборах по водолазной подготовке
                 На Сахалине начались сборы по водолазной подготовке среди таможен Дальнего Востока. В них участвуют сотрудники СОБР из Хабаровска, Благовещенска, Владивостока и Южно-Сахалинска, рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе Сахалинской таможни.

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23 июня 2017 г., 11:59

Сахалинский единоросс прокомментировала итоги Генсовета партии

В Москве прошел Генеральный совет «Единой России», где обсудили итоги предварительного голосования и подготовку к предстоящей выборной кампании 10 сентября 2017 года, сообщили ТИА «Острова» в региональном исполкоме партии. Сахалинская область - один из шести регионов, в которых будут избирать региональные парламенты.

Еще в 11 субъектах России состоятся выборы депутатов административных центров. В заседании приняла участие член Генерального совета партии и регионального политсовета «Единой России» Валентина Баранская.

- Партия поставила для себя задачу достойно выступить в единый день голосования 10 сентября и подтвердить тем самым итоги прошедших выборов в Государственную Думу. Для подобных ожиданий есть все основания. Партия единственная в истории современной России использует предварительное голосование как инструмент выявления перспективных, прежде всего молодых политиков, готовых работать на благо населения. В ходе открытых дебатов и выступлений кандидатов избиратели смогли оценить достоинства потенциальных депутатов и принять решение, за какую кандидатуру они отдадут свои голоса. Предварительное голосование ЕР, основанное на партийных принципах конкурентности, открытости и легитимности, явилось, на мой взгляд, торжеством демократии не на словах, а на деле, - отметила Валентина Баранская.

По ее словам, «Единой России» удалось сделать процесс формирования элиты страны прозрачным, интересным и понятным для избирателей.

- А значит, партия сможет увеличить число своих твердых сторонников, что крайне необходимо для сплочения нации в сложный период жизни, который мы сейчас переживаем. Партия будет поддерживать только тех, кто заслужил доверие избирателей и намерен выполнять их наказы, - сообщила член регионального политсовета партии.

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Автор: Острова


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12:12   13 августа состоится «Сахалинский триатлон - 2017»
                 В августе в островном регионе во второй раз пройдет самое ожидаемое спортивное событие лета - «Сахалинский триатлон». В прошлом году соревнования собрали более 100 участников из разных регионов нашей страны и зарубежья, сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта Сахалинской области.

12:06   При строительстве сахалинского перинатального центра выявлены нарушения
                 Прокуратура Южно-Сахалинска провела проверку исполнения земельного и градостроительного законодательств при строительстве и подготовке к вводу в эксплуатацию перинатального центра Сахалинской областной больницы. В итоге выявлен ряд нарушений, сообщили ТИА «Острова» в надзорном органе.

11:59   Сахалинский единоросс прокомментировала итоги Генсовета партии
                 В Москве прошел Генеральный совет «Единой России», где обсудили итоги предварительного голосования и подготовку к предстоящей выборной кампании 10 сентября 2017 года, сообщили ТИА «Острова» в региональном исполкоме партии. Сахалинская область - один из шести регионов, в которых будут избирать региональные парламенты.

11:41   Наркозависимые сахалинцы могут избавиться от недуга с помощью спорта 
                 Заместитель министра спорта и молодежной политики Сахалинской области Егор Умнов побывал в православном реабилитационном центре, где людям оказывают помощь в избавлении от алкогольной и наркотической зависимости, сообщили ТИА «Острова» в спортивном ведомстве.

11:29   Сахалинцы победили во Всероссийских соревнованиях по сноуборду на Камчатке 
                 На склонах вулкана Вилючинский на Камчатке стартовали Всероссийские соревнования по сноуборду «Дальний Восток – 2017». В турнире участвуют спортсмены из Москвы, Приморского и Камчатского краев, Свердловской, Челябинской, Новосибирской, Сахалинской, Магаданской областей, сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта Сахалинской области.

11:23   В Корсаковском округе инвесторы хотят реализовать шесть проектов 
                 В Корсаковском округе частные инвесторы намерены построить три завода, стройцех, складскую базу и туристический кемпинг. В городе прошла презентация новых проектов. Об этом ТИА «Острова» рассказали в правительстве Сахалинской области.

11:02   Холмские дети узнали, что инспекторы ГИБДД не только стоят не дороге 
                 22 июня в здании Холмской госавтоинспекции провели ознакомительную экскурсию для детей, посещающих лагерь школы № 9, рассказали ТИА «Острова» в городской администрации.

10:38   На Сахалине ужесточат меры по охране рыбных ресурсов
                 В правительстве Сахалинской области прошло рабочее совещание под руководством губернатора Олега Кожемяко. В мероприятии приняли участие представители региональных органов власти, полиции, прокуратуры, рыбоохраны, федеральной пограничной службы, рассказали ТИА «Острова» в правительстве региона.

10:30   Прокуратура проверяет Макаровскую районную больницу
                 Прокуратура Макаровского района проверяет исполнение законодательства в отношении Макаровской центральной районной больницы, сообщили ТИА «Острова» в надзорном органе.

10:12   Вечером 22 июня в Холмске прошел памятный митинг 
                 22 июня в 9 часов вечера в Холмске в сквере Героев собрались местные жители и гости города. На могилах бойцов, погибших за освобождение южного Сахалина, состоялся траурный митинг, посвящённый началу Великой Отечественной войны. Об этом ТИА «Острова» сообщили в городской администрации.

09:56   На Сахалинской таможне задержали лапы для приготовления каши
                 У двух граждан Вьетнама в аэропорту Южно-Сахалинска обнаружили в личных вещах останки животного происхождения с остатками мышечной и костной ткани. Мужчины намеревались вылететь в Сеул, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе Сахалинской таможни.

09:41   На окраине Южно-Сахалинска нашли труп женщины в одеяле
                 В Южно-Сахалинске возбуждено уголовное дело по факту обнаружения трупа 42-летней женщины с признаками насильственной смерти. Его 21 июня обнаружили в лесном массиве на окраине областного центра завернутым в одеяло, сообщили ТИА «Острова» в сахалинском следственном управлении.

09:25   Сахалинские пенсионеры могут получить талоны на бесплатный проезд в семь городов 
                 Отделение Пенсионного фонда РФ по Сахалинской области заключило дополнительный государственный контракт для предоставления островным пенсионерам проездных билетов к месту отдыха и обратно, сообщили ТИА «Острова» в ведомстве.

22 июня
ВАРПЭ: рыбной госпрограмме РФ нужны «аварийно-спасательные работы»
                 Российский союз промышленников и предпринимателей поддержал позицию Всероссийской ассоциации рыбопромышленников и обратился с письмом к зампреду правительства РФ Аркадию Дворковичу. В отрасли обеспокоены снижением госфинансирования направлений развития рыбохозяйственного комплекса, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Игры на втором этапе Кубка Сахалина по пейнтболу порой превращались в триллер 
                 В Южно-Сахалинске прошел II этап Кубка Сахалинской области по спортивному пейнтболу-2017. Всего в нем приняло участие 14 команд, сообщили ТИА «Острова» в областном министерстве спорта.

Южносахалинец в гостях у сестры едва не получил удар ножом
                 Полицейские в Южно-Сахалинске задержали подозреваемого в разбое. К стражам порядка обратился горожанин, сообщив, что у него под угрозой применения ножа требовали деньги. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД по Сахалинской области.

В Сахалинском областном онкодиспансере реформируют отделение лучевой диагностики
                 В Сахалинском областном онкологическом диспансере меняется структура одного из основных подразделений. Для совершенствования процесса обследования пациентов начинается процесс реформирования отделения лучевой диагностики - оно объединяет подразделения диагностической службы. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве здравоохранения региона.

На Курилах у вулкана пропали двое туристов
                 В районе вулкана Баранского, расположенного на острове Итуруп Большой Курильской гряды, ищут двух туристов. Информация о пропаже людей поступила оперативному дежурному 21 июня в 12 часов, рассказали ТИА «Острова» в управлении МЧС по Сахалинской области.

В исправительной колонии на Сахалине работал парикмахер без медосмотра
                 Исправительную колонию № 2 управления ФСИН России по Сахалинской области привлекли к административной ответственности за нарушения законодательства об охране труда. Об этом ТИА «Острова» сообщили в прокуратуре региона.

Дальневосточные таможенники встретились на Сахалине на сборах по водолазной подготовке
                 На Сахалине начались сборы по водолазной подготовке среди таможен Дальнего Востока. В них участвуют сотрудники СОБР из Хабаровска, Благовещенска, Владивостока и Южно-Сахалинска, рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе Сахалинской таможни.

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