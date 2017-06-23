23 июня 2017 г., 12:06

При строительстве сахалинского перинатального центра выявлены нарушения

Прокуратура Южно-Сахалинска провела проверку исполнения земельного и градостроительного законодательств при строительстве и подготовке к вводу в эксплуатацию перинатального центра Сахалинской областной больницы. В итоге выявлен ряд нарушений, сообщили ТИА «Острова» в надзорном органе.

Так, в ходе выездной проверки с привлечением контролирующих органов выявлен ряд нарушений требований проектной документации перинатального центра. Установлено отсутствие огнезадерживающих клапанов в местах пересечения транзитными воздуховодами систем вентиляции, стен, перегородок, нормируемым пределом огнестойкости в этажных коридорах здания; указателей к местам расположения пожарных гидрантов, средствам противопожарной безопасности. Кроме того, выявлены случаи допуска работников к работам с использованием шлейф-машинок и другой техники без средств индивидуальной защиты.

Также, в ходе сверки фактически расположенных на строительной площадке зданий сооружений и стендов с первичными средствами пожарной безопасности, выявлено несоответствие с генеральным планом строительства объекта.

Прокурор город внес представление в адрес руководителя Дирекции по реализации программ строительства Сахалинской области.

Кроме того, в отношении юридического и должностного лица ОКУ «Дирекция по реализации программ строительства Сахалинской области» возбуждены дела об административном правонарушении. Результаты рассмотрения мер прокурорского реагирования и фактическое устранение нарушений закона находятся на контроле прокуратуры города.