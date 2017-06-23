23 июня 2017 г., 12:12

13 августа состоится «Сахалинский триатлон - 2017»

В августе в островном регионе во второй раз пройдет самое ожидаемое спортивное событие лета - «Сахалинский триатлон». В прошлом году соревнования собрали более 100 участников из разных регионов нашей страны и зарубежья, сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта Сахалинской области.

Триатлон - это комплексный циклический вид спорта, состоящий из плавания, велогонки и бега. 23 июня в министерстве спорта и молодежной политики региона прошло первое рабочее совещание по вопросу проведения соревнований в этом году. В нем приняли участие специалисты минспорта, управления спортивных мероприятий, спортивных федераций: велоспорта и легкой атлетики, представители администрации Корсаковского городского округа, физкультурно-оздоровительного диспансера, силовых структур области, регионального МЧС.

Проплыть дистанцию в озере, прокатиться на велосипеде и пробежаться по федеральной трассе смогут триатлонисты-профессионалы и любители 13 августа. Как рассказали организаторы, принципиальных изменений в ходе организации не будет, неизменными останутся и дистанции триатлона.

- Единственное, на что мы хотим уделить более пристальное внимание, это обеспечение безопасности участников. В прошлом году было все в порядке, происшествий не зафиксировано, но в этот раз нужно усилиться, т.к. ожидается еще большее количество участников, - отметил и.о. начальника управления спортивных мероприятий Максим Зеленин.

Как и прежде, мультигонка начнется с территории санатория-профилактория «Лесное озеро» в селе Охотском Корсаковского района. Именно там расположатся стартовый и финишный городки.

На воде безопасность участников будут обеспечивать сотрудники регионального МЧС и поисково-спасательного отряда имени Полякова. Участников будут сопровождать три плавательных средства: катер МЧС «Кальмар», а также две надувные лодки. Также в этом году на водную дистанцию планируется привлечь каноэ клуба «Бумеранг».

На суше за участниками будет следовать карета скорой помощи, вторая будет дежурить в стартовом городке. Там же организуют палатку для обогрева участников после заплыва и пункты питания.

Вдоль федеральной трассы выставят посты ГИБДД, установят временные знаки ограничения скорости движения для автомобилей. Для участников на каждом контрольном пункте будут находиться пункты питания и волонтеры.