Сахалинские спортсмены с ограниченными возможностями здоровья вернулись с открытого турнира по керлингу

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В рамках XXVIII Всероссийского олимпийского дня Олимпийский Комитет России объявил конкурс «Флагман Олимпийской страны». Островитян призывают не оставаться в стороне, сообщили ТИА «Острова» в министерства спорта Сахалинской области.
Полицейские в Южно-Курильске остановили в районе улицы Океанской мужчину, управлявшего скутером китайского производства. Он сильно «вилял» по дороге, кроме этого на транспорте отсутствовал госномер.
24 июня в сахалинском зоопарке пройдет театрализованная программа «В Африке реки вот такой ширины». Гостей ждут веселые песни, яркие аниматоры и увлекательные конкурсы, сообщили ТИА «Острова» в учреждении.
На территории детского сада № 8 Южно-Сахалинска появилась новая аллея - аллея выпускников. Деревья станут долгой памятью о годах детства, проведенных дошколятами в «Журавленке». 23 июня дети, воспитатели, мамы собрались, чтобы высадить саженцы. Им помогли сахалинские молодогвардейцы.
Сахалинские спортсмены с ограничениями по слуху вернулись с открытого турнира по керлингу из Новосибирска. Островная команда заняла пятое место, сообщили ТИА «Острова» в министерстве социальной защиты Сахалинской области.
Состоялось заседание нового состава Консультационного совета акционеров ВТБ (КСА). В мероприятии приняли участие президент-председатель правления банка Андрей Костин и первый заместитель президента-председателя правления Василий Титов, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе группы ВТБ в ДФО.
В августе в островном регионе во второй раз пройдет самое ожидаемое спортивное событие лета - «Сахалинский триатлон». В прошлом году соревнования собрали более 100 участников из разных регионов нашей страны и зарубежья, сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта Сахалинской области.
Прокуратура Южно-Сахалинска провела проверку исполнения земельного и градостроительного законодательств при строительстве и подготовке к вводу в эксплуатацию перинатального центра Сахалинской областной больницы. В итоге выявлен ряд нарушений, сообщили ТИА «Острова» в надзорном органе.
В Москве прошел Генеральный совет «Единой России», где обсудили итоги предварительного голосования и подготовку к предстоящей выборной кампании 10 сентября 2017 года, сообщили ТИА «Острова» в региональном исполкоме партии. Сахалинская область - один из шести регионов, в которых будут избирать региональные парламенты.
Заместитель министра спорта и молодежной политики Сахалинской области Егор Умнов побывал в православном реабилитационном центре, где людям оказывают помощь в избавлении от алкогольной и наркотической зависимости, сообщили ТИА «Острова» в спортивном ведомстве.
На склонах вулкана Вилючинский на Камчатке стартовали Всероссийские соревнования по сноуборду «Дальний Восток – 2017». В турнире участвуют спортсмены из Москвы, Приморского и Камчатского краев, Свердловской, Челябинской, Новосибирской, Сахалинской, Магаданской областей, сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта Сахалинской области.
В Корсаковском округе частные инвесторы намерены построить три завода, стройцех, складскую базу и туристический кемпинг. В городе прошла презентация новых проектов. Об этом ТИА «Острова» рассказали в правительстве Сахалинской области.
22 июня в здании Холмской госавтоинспекции провели ознакомительную экскурсию для детей, посещающих лагерь школы № 9, рассказали ТИА «Острова» в городской администрации.
В правительстве Сахалинской области прошло рабочее совещание под руководством губернатора Олега Кожемяко. В мероприятии приняли участие представители региональных органов власти, полиции, прокуратуры, рыбоохраны, федеральной пограничной службы, рассказали ТИА «Острова» в правительстве региона.
Прокуратура Макаровского района проверяет исполнение законодательства в отношении Макаровской центральной районной больницы, сообщили ТИА «Острова» в надзорном органе.
22 июня в 9 часов вечера в Холмске в сквере Героев собрались местные жители и гости города. На могилах бойцов, погибших за освобождение южного Сахалина, состоялся траурный митинг, посвящённый началу Великой Отечественной войны. Об этом ТИА «Острова» сообщили в городской администрации.
У двух граждан Вьетнама в аэропорту Южно-Сахалинска обнаружили в личных вещах останки животного происхождения с остатками мышечной и костной ткани. Мужчины намеревались вылететь в Сеул, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе Сахалинской таможни.
В Южно-Сахалинске возбуждено уголовное дело по факту обнаружения трупа 42-летней женщины с признаками насильственной смерти. Его 21 июня обнаружили в лесном массиве на окраине областного центра завернутым в одеяло, сообщили ТИА «Острова» в сахалинском следственном управлении.
Отделение Пенсионного фонда РФ по Сахалинской области заключило дополнительный государственный контракт для предоставления островным пенсионерам проездных билетов к месту отдыха и обратно, сообщили ТИА «Острова» в ведомстве.
ВАРПЭ: рыбной госпрограмме РФ нужны «аварийно-спасательные работы»
Российский союз промышленников и предпринимателей поддержал позицию Всероссийской ассоциации рыбопромышленников и обратился с письмом к зампреду правительства РФ Аркадию Дворковичу. В отрасли обеспокоены снижением госфинансирования направлений развития рыбохозяйственного комплекса, сообщает РИА «Восток-Медиа».
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Сахалинские спортсмены с ограничениями по слуху вернулись с открытого турнира по керлингу из Новосибирска. Островная команда заняла пятое место, сообщили ТИА «Острова» в министерстве социальной защиты Сахалинской области.
Марина Гайдамащук, Олег Васюк, Эрика Хабибулина и Артур Журавлев после небольшого перерыва вновь приступили к тренировкам. Открытый турнир в Новосибирске показал, что островные спортсмены достойны выступать на Всероссийских соревнованиях.
Керлингом спортсмены начали заниматься год назад, за помощью обратились к председателю общества глухих Ирине Васюк. Предложение стало большой неожиданностью для руководителя.
- Что? У нас здесь? У нас ничего нет для этого, - рассказала о своей первой реакции Ирина Васюк, - Ни тренера, ни опытных людей, которые бы научили нас, ни оборудования. Но, когда мы все вместе собрались, начали обсуждать, решать. У ребят начало получаться, и мы им во всем помогали.
Эрика Хабибулина мама четверых детей. Керлинг для нее отдушина, где она может посвятить время только себе и тренировкам. Начать заниматься этим видом спорта нелегко - особенно тяжело давалась растяжка.
- Меня в команду пригласил наш капитан Артур Журавлев. Одна, вторая тренировка - и мне понравилось. Игра напоминает шахматы. Думаешь наперед ходы, подбираешь. Немножко черчение. Потому что нужно верно выложить дорожку к дому, - рассказывает Эрика. - Побывав на соревнованиях, нам удалось посмотреть на других спортсменов. Мы, конечно, еще только начинаем. Но боролись с мастерами спорта, кандидатами, а у нас еще даже разрядов нет. И у нас уже пятое место.
- Керлинг - это спорт, а спорт - жизнь. Я чувствую себя гимнасткой. Это командная игра, постоянно происходит обмен. Конечно, для того чтобы попасть в дом, слушаешь капитана. Но перед этим мы тщательно обдумываем каждый ход. И здесь важно отношение. Они должны быть теплыми и спокойными. Если ты нервничаешь, то это передается в твои руки, - рассказывает член команды по керлингу Марина Гайдамащук. - Вспоминаю слова тренера, что можешь и успокаиваешься. Поэтому тут важна поддержка команды.
Помощь в тренировках оказывают еще и тренеры со стороны, они получают советы по скайпу. В планах у общественной организации пригласить тренера по керлингу на Сахалин.
- 4 года назад я был в Челябинске, и меня пригласили на тренировку по керлингу. Тогда-то я и познакомился с людьми, которые играют. Стал вникать в керлинг, теперь сам играю и тренирую, - рассказывает капитан команды Артур Журавлев.
Сейчас ребята тренируются пять раз в неделю. Волейбольный центр «Сахалин» бесплатно предоставляет тренажерный зал для занятий по общей физической подготовке. Управляющий центра хоккейного развития «Дальний Восток - Арена Мастер» Сергей Мелешков организовал для команды бесплатное время на льду. Руководитель компании «Сахалинстройинвест» Эльмир Валитов помог приобрести билеты на соревнования. Сегодня спортсменам необходима помощь в приобретении оборудования. Если есть сахалинцы, которые готовы ее оказать, то можно обратиться в общество глухонемых.
В рамках XXVIII Всероссийского олимпийского дня Олимпийский Комитет России объявил конкурс «Флагман Олимпийской страны». Островитян призывают не оставаться в стороне, сообщили ТИА «Острова» в министерства спорта Сахалинской области.
Полицейские в Южно-Курильске остановили в районе улицы Океанской мужчину, управлявшего скутером китайского производства. Он сильно «вилял» по дороге, кроме этого на транспорте отсутствовал госномер.
24 июня в сахалинском зоопарке пройдет театрализованная программа «В Африке реки вот такой ширины». Гостей ждут веселые песни, яркие аниматоры и увлекательные конкурсы, сообщили ТИА «Острова» в учреждении.
На территории детского сада № 8 Южно-Сахалинска появилась новая аллея - аллея выпускников. Деревья станут долгой памятью о годах детства, проведенных дошколятами в «Журавленке». 23 июня дети, воспитатели, мамы собрались, чтобы высадить саженцы. Им помогли сахалинские молодогвардейцы.
Сахалинские спортсмены с ограничениями по слуху вернулись с открытого турнира по керлингу из Новосибирска. Островная команда заняла пятое место, сообщили ТИА «Острова» в министерстве социальной защиты Сахалинской области.
Состоялось заседание нового состава Консультационного совета акционеров ВТБ (КСА). В мероприятии приняли участие президент-председатель правления банка Андрей Костин и первый заместитель президента-председателя правления Василий Титов, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе группы ВТБ в ДФО.
В августе в островном регионе во второй раз пройдет самое ожидаемое спортивное событие лета - «Сахалинский триатлон». В прошлом году соревнования собрали более 100 участников из разных регионов нашей страны и зарубежья, сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта Сахалинской области.
Прокуратура Южно-Сахалинска провела проверку исполнения земельного и градостроительного законодательств при строительстве и подготовке к вводу в эксплуатацию перинатального центра Сахалинской областной больницы. В итоге выявлен ряд нарушений, сообщили ТИА «Острова» в надзорном органе.
В Москве прошел Генеральный совет «Единой России», где обсудили итоги предварительного голосования и подготовку к предстоящей выборной кампании 10 сентября 2017 года, сообщили ТИА «Острова» в региональном исполкоме партии. Сахалинская область - один из шести регионов, в которых будут избирать региональные парламенты.
Заместитель министра спорта и молодежной политики Сахалинской области Егор Умнов побывал в православном реабилитационном центре, где людям оказывают помощь в избавлении от алкогольной и наркотической зависимости, сообщили ТИА «Острова» в спортивном ведомстве.
На склонах вулкана Вилючинский на Камчатке стартовали Всероссийские соревнования по сноуборду «Дальний Восток – 2017». В турнире участвуют спортсмены из Москвы, Приморского и Камчатского краев, Свердловской, Челябинской, Новосибирской, Сахалинской, Магаданской областей, сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта Сахалинской области.
В Корсаковском округе частные инвесторы намерены построить три завода, стройцех, складскую базу и туристический кемпинг. В городе прошла презентация новых проектов. Об этом ТИА «Острова» рассказали в правительстве Сахалинской области.
22 июня в здании Холмской госавтоинспекции провели ознакомительную экскурсию для детей, посещающих лагерь школы № 9, рассказали ТИА «Острова» в городской администрации.
В правительстве Сахалинской области прошло рабочее совещание под руководством губернатора Олега Кожемяко. В мероприятии приняли участие представители региональных органов власти, полиции, прокуратуры, рыбоохраны, федеральной пограничной службы, рассказали ТИА «Острова» в правительстве региона.
Прокуратура Макаровского района проверяет исполнение законодательства в отношении Макаровской центральной районной больницы, сообщили ТИА «Острова» в надзорном органе.
22 июня в 9 часов вечера в Холмске в сквере Героев собрались местные жители и гости города. На могилах бойцов, погибших за освобождение южного Сахалина, состоялся траурный митинг, посвящённый началу Великой Отечественной войны. Об этом ТИА «Острова» сообщили в городской администрации.
У двух граждан Вьетнама в аэропорту Южно-Сахалинска обнаружили в личных вещах останки животного происхождения с остатками мышечной и костной ткани. Мужчины намеревались вылететь в Сеул, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе Сахалинской таможни.
В Южно-Сахалинске возбуждено уголовное дело по факту обнаружения трупа 42-летней женщины с признаками насильственной смерти. Его 21 июня обнаружили в лесном массиве на окраине областного центра завернутым в одеяло, сообщили ТИА «Острова» в сахалинском следственном управлении.
Отделение Пенсионного фонда РФ по Сахалинской области заключило дополнительный государственный контракт для предоставления островным пенсионерам проездных билетов к месту отдыха и обратно, сообщили ТИА «Острова» в ведомстве.
ВАРПЭ: рыбной госпрограмме РФ нужны «аварийно-спасательные работы»
Российский союз промышленников и предпринимателей поддержал позицию Всероссийской ассоциации рыбопромышленников и обратился с письмом к зампреду правительства РФ Аркадию Дворковичу. В отрасли обеспокоены снижением госфинансирования направлений развития рыбохозяйственного комплекса, сообщает РИА «Восток-Медиа».
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