Сахалинские спортсмены с ограниченными возможностями здоровья вернулись с открытого турнира по керлингу

Сахалинские спортсмены с ограничениями по слуху вернулись с открытого турнира по керлингу из Новосибирска. Островная команда заняла пятое место, сообщили ТИА «Острова» в министерстве социальной защиты Сахалинской области.

Марина Гайдамащук, Олег Васюк, Эрика Хабибулина и Артур Журавлев после небольшого перерыва вновь приступили к тренировкам. Открытый турнир в Новосибирске показал, что островные спортсмены достойны выступать на Всероссийских соревнованиях.

Керлингом спортсмены начали заниматься год назад, за помощью обратились к председателю общества глухих Ирине Васюк. Предложение стало большой неожиданностью для руководителя.

- Что? У нас здесь? У нас ничего нет для этого, - рассказала о своей первой реакции Ирина Васюк, - Ни тренера, ни опытных людей, которые бы научили нас, ни оборудования. Но, когда мы все вместе собрались, начали обсуждать, решать. У ребят начало получаться, и мы им во всем помогали.

Эрика Хабибулина мама четверых детей. Керлинг для нее отдушина, где она может посвятить время только себе и тренировкам. Начать заниматься этим видом спорта нелегко - особенно тяжело давалась растяжка.

- Меня в команду пригласил наш капитан Артур Журавлев. Одна, вторая тренировка - и мне понравилось. Игра напоминает шахматы. Думаешь наперед ходы, подбираешь. Немножко черчение. Потому что нужно верно выложить дорожку к дому, - рассказывает Эрика. - Побывав на соревнованиях, нам удалось посмотреть на других спортсменов. Мы, конечно, еще только начинаем. Но боролись с мастерами спорта, кандидатами, а у нас еще даже разрядов нет. И у нас уже пятое место.

- Керлинг - это спорт, а спорт - жизнь. Я чувствую себя гимнасткой. Это командная игра, постоянно происходит обмен. Конечно, для того чтобы попасть в дом, слушаешь капитана. Но перед этим мы тщательно обдумываем каждый ход. И здесь важно отношение. Они должны быть теплыми и спокойными. Если ты нервничаешь, то это передается в твои руки, - рассказывает член команды по керлингу Марина Гайдамащук. - Вспоминаю слова тренера, что можешь и успокаиваешься. Поэтому тут важна поддержка команды.

Помощь в тренировках оказывают еще и тренеры со стороны, они получают советы по скайпу. В планах у общественной организации пригласить тренера по керлингу на Сахалин.

- 4 года назад я был в Челябинске, и меня пригласили на тренировку по керлингу. Тогда-то я и познакомился с людьми, которые играют. Стал вникать в керлинг, теперь сам играю и тренирую, - рассказывает капитан команды Артур Журавлев.

Сейчас ребята тренируются пять раз в неделю. Волейбольный центр «Сахалин» бесплатно предоставляет тренажерный зал для занятий по общей физической подготовке. Управляющий центра хоккейного развития «Дальний Восток - Арена Мастер» Сергей Мелешков организовал для команды бесплатное время на льду. Руководитель компании «Сахалинстройинвест» Эльмир Валитов помог приобрести билеты на соревнования. Сегодня спортсменам необходима помощь в приобретении оборудования. Если есть сахалинцы, которые готовы ее оказать, то можно обратиться в общество глухонемых.