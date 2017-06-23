В южно-сахалинском детсаду заложили аллею выпускников

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В рамках XXVIII Всероссийского олимпийского дня Олимпийский Комитет России объявил конкурс «Флагман Олимпийской страны». Островитян призывают не оставаться в стороне, сообщили ТИА «Острова» в министерства спорта Сахалинской области.
Полицейские в Южно-Курильске остановили в районе улицы Океанской мужчину, управлявшего скутером китайского производства. Он сильно «вилял» по дороге, кроме этого на транспорте отсутствовал госномер.
24 июня в сахалинском зоопарке пройдет театрализованная программа «В Африке реки вот такой ширины». Гостей ждут веселые песни, яркие аниматоры и увлекательные конкурсы, сообщили ТИА «Острова» в учреждении.
На территории детского сада № 8 Южно-Сахалинска появилась новая аллея - аллея выпускников. Деревья станут долгой памятью о годах детства, проведенных дошколятами в «Журавленке». 23 июня дети, воспитатели, мамы собрались, чтобы высадить саженцы. Им помогли сахалинские молодогвардейцы.
Сахалинские спортсмены с ограничениями по слуху вернулись с открытого турнира по керлингу из Новосибирска. Островная команда заняла пятое место, сообщили ТИА «Острова» в министерстве социальной защиты Сахалинской области.
Состоялось заседание нового состава Консультационного совета акционеров ВТБ (КСА). В мероприятии приняли участие президент-председатель правления банка Андрей Костин и первый заместитель президента-председателя правления Василий Титов, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе группы ВТБ в ДФО.
В августе в островном регионе во второй раз пройдет самое ожидаемое спортивное событие лета - «Сахалинский триатлон». В прошлом году соревнования собрали более 100 участников из разных регионов нашей страны и зарубежья, сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта Сахалинской области.
Прокуратура Южно-Сахалинска провела проверку исполнения земельного и градостроительного законодательств при строительстве и подготовке к вводу в эксплуатацию перинатального центра Сахалинской областной больницы. В итоге выявлен ряд нарушений, сообщили ТИА «Острова» в надзорном органе.
В Москве прошел Генеральный совет «Единой России», где обсудили итоги предварительного голосования и подготовку к предстоящей выборной кампании 10 сентября 2017 года, сообщили ТИА «Острова» в региональном исполкоме партии. Сахалинская область - один из шести регионов, в которых будут избирать региональные парламенты.
Заместитель министра спорта и молодежной политики Сахалинской области Егор Умнов побывал в православном реабилитационном центре, где людям оказывают помощь в избавлении от алкогольной и наркотической зависимости, сообщили ТИА «Острова» в спортивном ведомстве.
На склонах вулкана Вилючинский на Камчатке стартовали Всероссийские соревнования по сноуборду «Дальний Восток – 2017». В турнире участвуют спортсмены из Москвы, Приморского и Камчатского краев, Свердловской, Челябинской, Новосибирской, Сахалинской, Магаданской областей, сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта Сахалинской области.
В Корсаковском округе частные инвесторы намерены построить три завода, стройцех, складскую базу и туристический кемпинг. В городе прошла презентация новых проектов. Об этом ТИА «Острова» рассказали в правительстве Сахалинской области.
22 июня в здании Холмской госавтоинспекции провели ознакомительную экскурсию для детей, посещающих лагерь школы № 9, рассказали ТИА «Острова» в городской администрации.
В правительстве Сахалинской области прошло рабочее совещание под руководством губернатора Олега Кожемяко. В мероприятии приняли участие представители региональных органов власти, полиции, прокуратуры, рыбоохраны, федеральной пограничной службы, рассказали ТИА «Острова» в правительстве региона.
Прокуратура Макаровского района проверяет исполнение законодательства в отношении Макаровской центральной районной больницы, сообщили ТИА «Острова» в надзорном органе.
22 июня в 9 часов вечера в Холмске в сквере Героев собрались местные жители и гости города. На могилах бойцов, погибших за освобождение южного Сахалина, состоялся траурный митинг, посвящённый началу Великой Отечественной войны. Об этом ТИА «Острова» сообщили в городской администрации.
У двух граждан Вьетнама в аэропорту Южно-Сахалинска обнаружили в личных вещах останки животного происхождения с остатками мышечной и костной ткани. Мужчины намеревались вылететь в Сеул, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе Сахалинской таможни.
В Южно-Сахалинске возбуждено уголовное дело по факту обнаружения трупа 42-летней женщины с признаками насильственной смерти. Его 21 июня обнаружили в лесном массиве на окраине областного центра завернутым в одеяло, сообщили ТИА «Острова» в сахалинском следственном управлении.
Отделение Пенсионного фонда РФ по Сахалинской области заключило дополнительный государственный контракт для предоставления островным пенсионерам проездных билетов к месту отдыха и обратно, сообщили ТИА «Острова» в ведомстве.
ВАРПЭ: рыбной госпрограмме РФ нужны «аварийно-спасательные работы»
Российский союз промышленников и предпринимателей поддержал позицию Всероссийской ассоциации рыбопромышленников и обратился с письмом к зампреду правительства РФ Аркадию Дворковичу. В отрасли обеспокоены снижением госфинансирования направлений развития рыбохозяйственного комплекса, сообщает РИА «Восток-Медиа».
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На территории детского сада № 8 Южно-Сахалинска появилась новая аллея - аллея выпускников. Деревья станут долгой памятью о годах детства, проведенных дошколятами в «Журавленке». 23 июня дети, воспитатели, мамы собрались, чтобы высадить саженцы. Им помогли сахалинские молодогвардейцы.
Месяц назад коллектив и родители воспитанников садика обратились к депутату Городской Думы Южно-Сахалинска Александру Шарифулину с просьбой помочь в озеленении территории. Он организовал доставку более 20 саженцев - это, прежде всего, самые популярные на Сахалине клены и рябины, а также облепиха и экзотические туи. Кроме того, из питомника в Углегорске приехали саженцы сакуры. Еще для работы была организована доставка земли, инструментария и спецодежды.
- 2017 год - Год экологии в России, и мы вместе с родителями решили отметить его закладкой аллеи с участием детей-выпускников. Таким образом, поддерживается традиция, чтобы дети, покидая садик, оставляли добрую память. Очень рады, что у нас впервые появится сакура, - рассказала заведующая детсадом Ольга Цветкова.
«Журавленку», который посещают триста малышей, уже 45 лет. В принципе его территория стараниями сотрудников благоустроенная и уютная, много деревьев, главным образом, это старые тополя. Но с восточной стороны недалеко от садика недавно была организована парковка, и здесь вдоль ограждения было решено высадить аллею в качестве дополнительной защиты от вредных выхлопов. Но, конечно, при выборе саженцев руководствовались прежде всего эстетическими критериями.
Представитель садоводческого товарищества «Романтик», где были приобретены саженцы, Наталья Бахина отметила, что для посадки выбраны наиболее популярные у сахалинцев деревья. Она проинструктировала работников садика, как ухаживать за туями - ведь они не только красивы, но и капризны. Их надо хорошо поливать и почаще подстригать. От этого туи станут более пушистыми. Ландшафтные дизайнеры любят их за золотистый оттенок, который эффектно контрастирует с общим зеленым фоном. Облепиха с ее голубым отливом и желтыми плодами тоже является сегодня модным декоративным направлением.
У Юлии Мельниковой, которая от имени родительского комитета выступила с инициативой, дочка посещает садик, туда же на очереди и маленький сын Миша, который участвовал по мере сил в субботнике.
- Поэтому я заинтересована, чтобы наш садик стал лучше и краше. Мы посадили клен, сакуру и тую. Очень приятно, что Александр Андреевич так оперативно откликнулся нашу просьбу. И еще мы надеемся на его поддержку в создании небольшой теплицы, где наши дети будут учиться ухаживать за растениями, - отметила горожанка.
На этом останавливаться не собираются, рассказала Ольга Цветкова - депутат поддержал и планы создания спортивной площадки, на которой дети будут играть волейбол, футбол, а также будут проводиться спортивные занятия. Но прежде надо сделать искусственное покрытие на выбранном для этого участке земли. Как планируется, это будет сделано в течение июля-августа, после чего на нем установят спортивное оборудование, появится импровизированная трибуна для маленьких болельщиков.
На высадку собрались дети, воспитатели и родители, главным образом мамы. Поэтому очень кстати пришлась крепкая мужская сила от молодогвардейцев, на плечи которых легла самая тяжелая работа. Малыши старались не уступать старшим товарищам, хотя лопаты и ведра им были явно не по росту. Но уж очень хотелось поучаствовать в хорошем деле по преображению родного садика. Все вносили посильный вклад - копали, поливали, утрамбовывали землю. Так в «Журавленке» появился строй зеленых «новичков», которые будут расти вместе с детьми.
- На протяжении длительного времени я встречаюсь с горожанами, которые озвучивают различные проблемы, они в основном касаются разных аспектов улучшения городской среды. Работы много, поэтому, считаю, что они должны решаться комплексно, совместными усилиями власти и неравнодушных общественников, - сказал Александр Шарифулин.
- Южно-Сахалинск сегодня меняется в лучшую сторону. И сейчас основная проблема - это воспитание общей культуры жителей, которой часто не хватает. Отсюда случаи вандализма, которые происходят повсюду. Но если детей с малых лет учат любить и беречь природу, есть надежда, что, встав взрослыми, они сохранят хорошие привычки. И в свою очередь своим детям передадут желание своими руками делать наш город красивым и комфортным для жизни, - сказал руководитель регионального отделения «Молодой Гвардии» Николай Литус.
В рамках XXVIII Всероссийского олимпийского дня Олимпийский Комитет России объявил конкурс «Флагман Олимпийской страны». Островитян призывают не оставаться в стороне, сообщили ТИА «Острова» в министерства спорта Сахалинской области.
Полицейские в Южно-Курильске остановили в районе улицы Океанской мужчину, управлявшего скутером китайского производства. Он сильно «вилял» по дороге, кроме этого на транспорте отсутствовал госномер.
24 июня в сахалинском зоопарке пройдет театрализованная программа «В Африке реки вот такой ширины». Гостей ждут веселые песни, яркие аниматоры и увлекательные конкурсы, сообщили ТИА «Острова» в учреждении.
На территории детского сада № 8 Южно-Сахалинска появилась новая аллея - аллея выпускников. Деревья станут долгой памятью о годах детства, проведенных дошколятами в «Журавленке». 23 июня дети, воспитатели, мамы собрались, чтобы высадить саженцы. Им помогли сахалинские молодогвардейцы.
Сахалинские спортсмены с ограничениями по слуху вернулись с открытого турнира по керлингу из Новосибирска. Островная команда заняла пятое место, сообщили ТИА «Острова» в министерстве социальной защиты Сахалинской области.
Состоялось заседание нового состава Консультационного совета акционеров ВТБ (КСА). В мероприятии приняли участие президент-председатель правления банка Андрей Костин и первый заместитель президента-председателя правления Василий Титов, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе группы ВТБ в ДФО.
В августе в островном регионе во второй раз пройдет самое ожидаемое спортивное событие лета - «Сахалинский триатлон». В прошлом году соревнования собрали более 100 участников из разных регионов нашей страны и зарубежья, сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта Сахалинской области.
Прокуратура Южно-Сахалинска провела проверку исполнения земельного и градостроительного законодательств при строительстве и подготовке к вводу в эксплуатацию перинатального центра Сахалинской областной больницы. В итоге выявлен ряд нарушений, сообщили ТИА «Острова» в надзорном органе.
В Москве прошел Генеральный совет «Единой России», где обсудили итоги предварительного голосования и подготовку к предстоящей выборной кампании 10 сентября 2017 года, сообщили ТИА «Острова» в региональном исполкоме партии. Сахалинская область - один из шести регионов, в которых будут избирать региональные парламенты.
Заместитель министра спорта и молодежной политики Сахалинской области Егор Умнов побывал в православном реабилитационном центре, где людям оказывают помощь в избавлении от алкогольной и наркотической зависимости, сообщили ТИА «Острова» в спортивном ведомстве.
На склонах вулкана Вилючинский на Камчатке стартовали Всероссийские соревнования по сноуборду «Дальний Восток – 2017». В турнире участвуют спортсмены из Москвы, Приморского и Камчатского краев, Свердловской, Челябинской, Новосибирской, Сахалинской, Магаданской областей, сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта Сахалинской области.
В Корсаковском округе частные инвесторы намерены построить три завода, стройцех, складскую базу и туристический кемпинг. В городе прошла презентация новых проектов. Об этом ТИА «Острова» рассказали в правительстве Сахалинской области.
22 июня в здании Холмской госавтоинспекции провели ознакомительную экскурсию для детей, посещающих лагерь школы № 9, рассказали ТИА «Острова» в городской администрации.
В правительстве Сахалинской области прошло рабочее совещание под руководством губернатора Олега Кожемяко. В мероприятии приняли участие представители региональных органов власти, полиции, прокуратуры, рыбоохраны, федеральной пограничной службы, рассказали ТИА «Острова» в правительстве региона.
Прокуратура Макаровского района проверяет исполнение законодательства в отношении Макаровской центральной районной больницы, сообщили ТИА «Острова» в надзорном органе.
22 июня в 9 часов вечера в Холмске в сквере Героев собрались местные жители и гости города. На могилах бойцов, погибших за освобождение южного Сахалина, состоялся траурный митинг, посвящённый началу Великой Отечественной войны. Об этом ТИА «Острова» сообщили в городской администрации.
У двух граждан Вьетнама в аэропорту Южно-Сахалинска обнаружили в личных вещах останки животного происхождения с остатками мышечной и костной ткани. Мужчины намеревались вылететь в Сеул, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе Сахалинской таможни.
В Южно-Сахалинске возбуждено уголовное дело по факту обнаружения трупа 42-летней женщины с признаками насильственной смерти. Его 21 июня обнаружили в лесном массиве на окраине областного центра завернутым в одеяло, сообщили ТИА «Острова» в сахалинском следственном управлении.
Отделение Пенсионного фонда РФ по Сахалинской области заключило дополнительный государственный контракт для предоставления островным пенсионерам проездных билетов к месту отдыха и обратно, сообщили ТИА «Острова» в ведомстве.
ВАРПЭ: рыбной госпрограмме РФ нужны «аварийно-спасательные работы»
Российский союз промышленников и предпринимателей поддержал позицию Всероссийской ассоциации рыбопромышленников и обратился с письмом к зампреду правительства РФ Аркадию Дворковичу. В отрасли обеспокоены снижением госфинансирования направлений развития рыбохозяйственного комплекса, сообщает РИА «Восток-Медиа».
Много не правельных фактов в вашей статье. Во первых не у ...
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