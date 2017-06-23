23 июня 2017 г., 14:06

Сахалинский зоопарк готовит на выходные яркую программу для детей и взрослых

24 июня в сахалинском зоопарке пройдет театрализованная программа «В Африке реки вот такой ширины». Гостей ждут веселые песни, яркие аниматоры и увлекательные конкурсы, сообщили ТИА «Острова» в учреждении.

Начало мероприятия - 14 часов у центрального входа.

- На таком мероприятии будет интересно и детям, и взрослым, и даже пожилым. Главное, не оставаться в стороне и быть участником всех запланированных этапов праздника, - говорят организаторы.

В воскресенье пройдет экскурсия выходного дня «Землю обитающие такие разные млекопитающие». Познакомиться с миром млекопитающих, увидеть новорождённых питомцев зоопарка и познавательно провести время с семьей - это все можно успеть за один день в зоопарке.

Любителей помастерить своими руками ждет мастер-класс по топиарию (дерево счастья). Посетителям зоопарка предложат попробовать свои силы, проявить фантазию и оригинальность в создании затейливых фигур из деревьев.

Материалы выдаются на месте организаторами мастер-класса. Он назначен на 15 часов в шатре возле водоплавающей птицы.