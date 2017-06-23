23 июня 2017 г., 14:20

Южнокурильца поймали пьяным за рулем скутера

Полицейские в Южно-Курильске остановили в районе улицы Океанской мужчину, управлявшего скутером китайского производства. Он сильно «вилял» по дороге, кроме этого на транспорте отсутствовал госномер.

Как и предполагали полицейские, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Его отстранили от управления двухколесным транспортом.

При проверке базы данных выяснилось, что данный гражданин является 41-летним местным жителем. В начале года его лишили водительских прав за нарушение правил управления мототехникой.

В соответствии с действующим законодательством, за нарушение ПДД лицом, уже подвергнутым административному наказанию, предусмотрена уголовная ответственность.

В отношении сахалинца возбуждено уголовное дело. Скутер изъят.