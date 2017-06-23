23 июня 2017 г., 14:26

Сахалинцы призывают сделать регион «Флагманом Олимпийской страны»

В рамках XXVIII Всероссийского олимпийского дня Олимпийский Комитет России объявил конкурс «Флагман Олимпийской страны». Островитян призывают не оставаться в стороне, сообщили ТИА «Острова» в министерства спорта Сахалинской области.

Победитель конкурса будет определяться на основе данных о числе участников Олимпийского дня в каждом регионе, зарегистрировавшихся на сайте ОлимпийскаяСтрана.рф. Регион с наибольшим количеством участников получает почетное звание «Флагман Олимпийской страны». Из числа зарегистрированных участников Всероссийского олимпийского дня региона - победителя конкурса будут выбраны два волонтера (при наличии загранпаспорта и достижения на момент поездки 18-летнего возраста) на Олимпийские зимние игры 2018 года в городе Пхенчхан (Республика Корея).

Регистрация участников олимпийского дня будет открыта с 24 июня по 10 июля 2017 года. Зарегистрироваться можно по ссылке https://konkurs.olympicstrana.ru/

Для участия в конкурсе нужно:

1 шаг - прийти на Олимпийский день, получить диплом участника Всероссийского Олимпийского дня у организаторов.

2 шаг - сделать свою фотографию с дипломом в месте проведения Олимпийского дня.

3 шаг - зарегистрироваться на сайте http://olympicstrana.ru/ и разместить свое фото с дипломом.