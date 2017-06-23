Южносахалинцев приглашают на «Чеховские скверы»

29 июня в сквере рядом с музеем «Остров Сахалин» откроется сезон массовых мероприятий. Проектом «Чеховский сквер» горожане и гости Южно-Сахалинска смогут насладиться по сентябрь, дважды в месяц по четвергам с 16 до 19 часов. Об этом ТИА «Острова» сообщили в культурном учреждении.

- Наступил теплый сезон, и мы снова приглашаем всех к нам в сквер на массовые мероприятия. С июня по сентябрь 2017 года, два раза в месяц по четвергам вы сможете покататься в конном экипаже, принять участие в поисковой программе и экскурсии, поиграть в напольную игру и посетить ярмарку рукодельных изделий, - сообщили в музее.

Программа первого «Чеховского сквера» включает такие мероприятия:

«По страницам чеховских произведений»:

Поисковая программа для детей и взрослых с занимательными заданиями, вопросами и викториной по рассказам А.П. Чехова.

Время: 16:00-19:00

«Перекресток времени»:

Экскурсия по скверу в фаэтоне.

Знакомство с историей музея книги А. П. Чехова «Остров Сахалин» и Сахалинского международного театрального центра им. А.П. Чехова, рассказ о скульптурных композициях чеховского сквера.

Время: 16:00-19:00

«Маршрутом Чехова»

Напольная интеллектуально-познавательная игра.

Игроки кидают кубики, отвечают на вопросы и проходят маршрут А. П. Чехова на Сахалин и обратно.

«На улице Купеческой»

Ярмарка, где посетители сквера смогут приобрести на память сувениры и рукодельные изделия сахалинских мастеров.

Время: 12:00-19:00

Фото на память

Все желающие могут сфотографироваться на фоне тантамаресок (стендов с изображением фигур в костюмах XIX в.)

Время: 16:00 до 19:00.