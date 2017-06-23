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Новости
16:03   27 июня в Сахалинской области будет «безалкогольным» днем
                 В Сахалинской области установлен запрет на розничную продажу алкогольной продукции (в том числе, пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи) в День молодежи, сообщили ТИА «Острова» в областном министерстве торговли. Таким образом, вторник, 27 июня, станет в регионе «безалкогольным» днем.

15:55   Южносахалинцев приглашают на «Чеховские скверы» 
                 29 июня в сквере рядом с музеем «Остров Сахалин» откроется сезон массовых мероприятий. Проектом «Чеховский сквер» горожане и гости Южно-Сахалинска смогут насладиться по сентябрь, дважды в месяц по четвергам с 16 до 19 часов. Об этом ТИА «Острова» сообщили в культурном учреждении.

15:46   28 июня в Южно-Сахалинске в приемной Медведева пройдет прием граждан
                 28 июня в Южно-Сахалинске в общественной приемной Д. А. Медведева пройдет тематический прием граждан по вопросам благоустройства и ремонта дворовых и придомовых территорий.

14:26   Сахалинцы призывают сделать регион «Флагманом Олимпийской страны»
                 В рамках XXVIII Всероссийского олимпийского дня Олимпийский Комитет России объявил конкурс «Флагман Олимпийской страны». Островитян призывают не оставаться в стороне, сообщили ТИА «Острова» в министерства спорта Сахалинской области.

14:20   Южнокурильца поймали пьяным за рулем скутера
                 Полицейские в Южно-Курильске остановили в районе улицы Океанской мужчину, управлявшего скутером китайского производства. Он сильно «вилял» по дороге, кроме этого на транспорте отсутствовал госномер.

14:06   Сахалинский зоопарк готовит на выходные яркую программу для детей и взрослых
                 24 июня в сахалинском зоопарке пройдет театрализованная программа «В Африке реки вот такой ширины». Гостей ждут веселые песни, яркие аниматоры и увлекательные конкурсы, сообщили ТИА «Острова» в учреждении.

14:00   В южно-сахалинском детсаду заложили аллею выпускников
                 На территории детского сада № 8 Южно-Сахалинска появилась новая аллея - аллея выпускников. Деревья станут долгой памятью о годах детства, проведенных дошколятами в «Журавленке». 23 июня дети, воспитатели, мамы собрались, чтобы высадить саженцы. Им помогли сахалинские молодогвардейцы.

13:38   Сахалинские спортсмены с ограниченными возможностями здоровья вернулись с открытого турнира по керлингу 
                 Сахалинские спортсмены с ограничениями по слуху вернулись с открытого турнира по керлингу из Новосибирска. Островная команда заняла пятое место, сообщили ТИА «Острова» в министерстве социальной защиты Сахалинской области.

13:31   Новый состав Консультационного совета акционеров ВТБ провел первое заседание
                 Состоялось заседание нового состава Консультационного совета акционеров ВТБ (КСА). В мероприятии приняли участие президент-председатель правления банка Андрей Костин и первый заместитель президента-председателя правления Василий Титов, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе группы ВТБ в ДФО.

12:12   13 августа состоится «Сахалинский триатлон - 2017»
                 В августе в островном регионе во второй раз пройдет самое ожидаемое спортивное событие лета - «Сахалинский триатлон». В прошлом году соревнования собрали более 100 участников из разных регионов нашей страны и зарубежья, сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта Сахалинской области.

12:06   При строительстве сахалинского перинатального центра выявлены нарушения
                 Прокуратура Южно-Сахалинска провела проверку исполнения земельного и градостроительного законодательств при строительстве и подготовке к вводу в эксплуатацию перинатального центра Сахалинской областной больницы. В итоге выявлен ряд нарушений, сообщили ТИА «Острова» в надзорном органе.

11:59   Сахалинский единоросс прокомментировала итоги Генсовета партии
                 В Москве прошел Генеральный совет «Единой России», где обсудили итоги предварительного голосования и подготовку к предстоящей выборной кампании 10 сентября 2017 года, сообщили ТИА «Острова» в региональном исполкоме партии. Сахалинская область - один из шести регионов, в которых будут избирать региональные парламенты.

11:41   Наркозависимые сахалинцы могут избавиться от недуга с помощью спорта 
                 Заместитель министра спорта и молодежной политики Сахалинской области Егор Умнов побывал в православном реабилитационном центре, где людям оказывают помощь в избавлении от алкогольной и наркотической зависимости, сообщили ТИА «Острова» в спортивном ведомстве.

11:29   Сахалинцы победили во Всероссийских соревнованиях по сноуборду на Камчатке 
                 На склонах вулкана Вилючинский на Камчатке стартовали Всероссийские соревнования по сноуборду «Дальний Восток – 2017». В турнире участвуют спортсмены из Москвы, Приморского и Камчатского краев, Свердловской, Челябинской, Новосибирской, Сахалинской, Магаданской областей, сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта Сахалинской области.

11:23   В Корсаковском округе инвесторы хотят реализовать шесть проектов 
                 В Корсаковском округе частные инвесторы намерены построить три завода, стройцех, складскую базу и туристический кемпинг. В городе прошла презентация новых проектов. Об этом ТИА «Острова» рассказали в правительстве Сахалинской области.

11:02   Холмские дети узнали, что инспекторы ГИБДД не только стоят не дороге 
                 22 июня в здании Холмской госавтоинспекции провели ознакомительную экскурсию для детей, посещающих лагерь школы № 9, рассказали ТИА «Острова» в городской администрации.

10:38   На Сахалине ужесточат меры по охране рыбных ресурсов
                 В правительстве Сахалинской области прошло рабочее совещание под руководством губернатора Олега Кожемяко. В мероприятии приняли участие представители региональных органов власти, полиции, прокуратуры, рыбоохраны, федеральной пограничной службы, рассказали ТИА «Острова» в правительстве региона.

10:30   Прокуратура проверяет Макаровскую районную больницу
                 Прокуратура Макаровского района проверяет исполнение законодательства в отношении Макаровской центральной районной больницы, сообщили ТИА «Острова» в надзорном органе.

10:12   Вечером 22 июня в Холмске прошел памятный митинг 
                 22 июня в 9 часов вечера в Холмске в сквере Героев собрались местные жители и гости города. На могилах бойцов, погибших за освобождение южного Сахалина, состоялся траурный митинг, посвящённый началу Великой Отечественной войны. Об этом ТИА «Острова» сообщили в городской администрации.

09:56   На Сахалинской таможне задержали лапы для приготовления каши
                 У двух граждан Вьетнама в аэропорту Южно-Сахалинска обнаружили в личных вещах останки животного происхождения с остатками мышечной и костной ткани. Мужчины намеревались вылететь в Сеул, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе Сахалинской таможни.

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23 июня 2017 г., 15:55

Южносахалинцев приглашают на «Чеховские скверы»

29 июня в сквере рядом с музеем «Остров Сахалин» откроется сезон массовых мероприятий. Проектом «Чеховский сквер» горожане и гости Южно-Сахалинска смогут насладиться по сентябрь, дважды в месяц по четвергам с 16 до 19 часов. Об этом ТИА «Острова» сообщили в культурном учреждении.

- Наступил теплый сезон, и мы снова приглашаем всех к нам в сквер на массовые мероприятия. С июня по сентябрь 2017 года, два раза в месяц по четвергам вы сможете покататься в конном экипаже, принять участие в поисковой программе и экскурсии, поиграть в напольную игру и посетить ярмарку рукодельных изделий, - сообщили в музее.

Программа первого «Чеховского сквера» включает такие мероприятия:

«По страницам чеховских произведений»:

Поисковая программа для детей и взрослых с занимательными заданиями, вопросами и викториной по рассказам А.П. Чехова.

Время: 16:00-19:00

«Перекресток времени»:

Экскурсия по скверу в фаэтоне.

Знакомство с историей музея книги А. П. Чехова «Остров Сахалин» и Сахалинского международного театрального центра им. А.П. Чехова, рассказ о скульптурных композициях чеховского сквера.

Время: 16:00-19:00

«Маршрутом Чехова»

Напольная интеллектуально-познавательная игра.

Игроки кидают кубики, отвечают на вопросы и проходят маршрут А. П. Чехова на Сахалин и обратно.

«На улице Купеческой»

Ярмарка, где посетители сквера смогут приобрести на память сувениры и рукодельные изделия сахалинских мастеров.

Время: 12:00-19:00

Фото на память

Все желающие могут сфотографироваться на фоне тантамаресок (стендов с изображением фигур в костюмах XIX в.)

Время: 16:00 до 19:00.

Просмотров: 42
Автор: Острова


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16:03   27 июня в Сахалинской области будет «безалкогольным» днем
                 В Сахалинской области установлен запрет на розничную продажу алкогольной продукции (в том числе, пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи) в День молодежи, сообщили ТИА «Острова» в областном министерстве торговли. Таким образом, вторник, 27 июня, станет в регионе «безалкогольным» днем.

15:55   Южносахалинцев приглашают на «Чеховские скверы» 
                 29 июня в сквере рядом с музеем «Остров Сахалин» откроется сезон массовых мероприятий. Проектом «Чеховский сквер» горожане и гости Южно-Сахалинска смогут насладиться по сентябрь, дважды в месяц по четвергам с 16 до 19 часов. Об этом ТИА «Острова» сообщили в культурном учреждении.

15:46   28 июня в Южно-Сахалинске в приемной Медведева пройдет прием граждан
                 28 июня в Южно-Сахалинске в общественной приемной Д. А. Медведева пройдет тематический прием граждан по вопросам благоустройства и ремонта дворовых и придомовых территорий.

14:26   Сахалинцы призывают сделать регион «Флагманом Олимпийской страны»
                 В рамках XXVIII Всероссийского олимпийского дня Олимпийский Комитет России объявил конкурс «Флагман Олимпийской страны». Островитян призывают не оставаться в стороне, сообщили ТИА «Острова» в министерства спорта Сахалинской области.

14:20   Южнокурильца поймали пьяным за рулем скутера
                 Полицейские в Южно-Курильске остановили в районе улицы Океанской мужчину, управлявшего скутером китайского производства. Он сильно «вилял» по дороге, кроме этого на транспорте отсутствовал госномер.

14:06   Сахалинский зоопарк готовит на выходные яркую программу для детей и взрослых
                 24 июня в сахалинском зоопарке пройдет театрализованная программа «В Африке реки вот такой ширины». Гостей ждут веселые песни, яркие аниматоры и увлекательные конкурсы, сообщили ТИА «Острова» в учреждении.

14:00   В южно-сахалинском детсаду заложили аллею выпускников
                 На территории детского сада № 8 Южно-Сахалинска появилась новая аллея - аллея выпускников. Деревья станут долгой памятью о годах детства, проведенных дошколятами в «Журавленке». 23 июня дети, воспитатели, мамы собрались, чтобы высадить саженцы. Им помогли сахалинские молодогвардейцы.

13:38   Сахалинские спортсмены с ограниченными возможностями здоровья вернулись с открытого турнира по керлингу 
                 Сахалинские спортсмены с ограничениями по слуху вернулись с открытого турнира по керлингу из Новосибирска. Островная команда заняла пятое место, сообщили ТИА «Острова» в министерстве социальной защиты Сахалинской области.

13:31   Новый состав Консультационного совета акционеров ВТБ провел первое заседание
                 Состоялось заседание нового состава Консультационного совета акционеров ВТБ (КСА). В мероприятии приняли участие президент-председатель правления банка Андрей Костин и первый заместитель президента-председателя правления Василий Титов, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе группы ВТБ в ДФО.

12:12   13 августа состоится «Сахалинский триатлон - 2017»
                 В августе в островном регионе во второй раз пройдет самое ожидаемое спортивное событие лета - «Сахалинский триатлон». В прошлом году соревнования собрали более 100 участников из разных регионов нашей страны и зарубежья, сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта Сахалинской области.

12:06   При строительстве сахалинского перинатального центра выявлены нарушения
                 Прокуратура Южно-Сахалинска провела проверку исполнения земельного и градостроительного законодательств при строительстве и подготовке к вводу в эксплуатацию перинатального центра Сахалинской областной больницы. В итоге выявлен ряд нарушений, сообщили ТИА «Острова» в надзорном органе.

11:59   Сахалинский единоросс прокомментировала итоги Генсовета партии
                 В Москве прошел Генеральный совет «Единой России», где обсудили итоги предварительного голосования и подготовку к предстоящей выборной кампании 10 сентября 2017 года, сообщили ТИА «Острова» в региональном исполкоме партии. Сахалинская область - один из шести регионов, в которых будут избирать региональные парламенты.

11:41   Наркозависимые сахалинцы могут избавиться от недуга с помощью спорта 
                 Заместитель министра спорта и молодежной политики Сахалинской области Егор Умнов побывал в православном реабилитационном центре, где людям оказывают помощь в избавлении от алкогольной и наркотической зависимости, сообщили ТИА «Острова» в спортивном ведомстве.

11:29   Сахалинцы победили во Всероссийских соревнованиях по сноуборду на Камчатке 
                 На склонах вулкана Вилючинский на Камчатке стартовали Всероссийские соревнования по сноуборду «Дальний Восток – 2017». В турнире участвуют спортсмены из Москвы, Приморского и Камчатского краев, Свердловской, Челябинской, Новосибирской, Сахалинской, Магаданской областей, сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта Сахалинской области.

11:23   В Корсаковском округе инвесторы хотят реализовать шесть проектов 
                 В Корсаковском округе частные инвесторы намерены построить три завода, стройцех, складскую базу и туристический кемпинг. В городе прошла презентация новых проектов. Об этом ТИА «Острова» рассказали в правительстве Сахалинской области.

11:02   Холмские дети узнали, что инспекторы ГИБДД не только стоят не дороге 
                 22 июня в здании Холмской госавтоинспекции провели ознакомительную экскурсию для детей, посещающих лагерь школы № 9, рассказали ТИА «Острова» в городской администрации.

10:38   На Сахалине ужесточат меры по охране рыбных ресурсов
                 В правительстве Сахалинской области прошло рабочее совещание под руководством губернатора Олега Кожемяко. В мероприятии приняли участие представители региональных органов власти, полиции, прокуратуры, рыбоохраны, федеральной пограничной службы, рассказали ТИА «Острова» в правительстве региона.

10:30   Прокуратура проверяет Макаровскую районную больницу
                 Прокуратура Макаровского района проверяет исполнение законодательства в отношении Макаровской центральной районной больницы, сообщили ТИА «Острова» в надзорном органе.

10:12   Вечером 22 июня в Холмске прошел памятный митинг 
                 22 июня в 9 часов вечера в Холмске в сквере Героев собрались местные жители и гости города. На могилах бойцов, погибших за освобождение южного Сахалина, состоялся траурный митинг, посвящённый началу Великой Отечественной войны. Об этом ТИА «Острова» сообщили в городской администрации.

09:56   На Сахалинской таможне задержали лапы для приготовления каши
                 У двух граждан Вьетнама в аэропорту Южно-Сахалинска обнаружили в личных вещах останки животного происхождения с остатками мышечной и костной ткани. Мужчины намеревались вылететь в Сеул, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе Сахалинской таможни.

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