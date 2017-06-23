23 июня 2017 г., 16:03

27 июня в Сахалинской области будет «безалкогольным» днем

В Сахалинской области установлен запрет на розничную продажу алкогольной продукции (в том числе, пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи) в День молодежи, сообщили ТИА «Острова» в областном министерстве торговли. Таким образом, вторник, 27 июня, станет в регионе «безалкогольным» днем.

Данный запрет не распространяется на розничную продажу алкогольной продукции, осуществляемую организациями и индивидуальными предпринимателями при оказании ими услуг общественного питания, а также розничную продажу алкогольной продукции, осуществляемую магазинами беспошлинной торговли.

В соответствии с частью 3 статьи 14.16 КоАП РФ нарушение вышеуказанных норм влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 5 до 10 тысяч рублей; на юридических лиц - от 50 тысяч до 100 тысяч рублей с конфискацией алкогольной продукции.