23 июня 2017 г., 17:00

Приговор бывшему руководителю МФЦ Сахалинской области вступил в силу

19 июня вступил в силу приговор бывшему главе МФЦ Сахалинской области. В апреле его признали виновным в совершении семи преступлений - мошенничеств с использованием своего служебного положения в особо крупном размере.

Как установлено судом, бывший руководитель регионального МФЦ организовал преступную группу, занимавшуюся в период с 2013-2014 года хищениями бюджетных средств с использованием предоставленных участникам группы полномочий по приобретению помещений для нужд «МФЦ» путем завышения стоимости приобретаемой в собственность области недвижимости.

Ущерб бюджету Сахалинской области от мошеннических действий преступной группы составил более 36 миллионов рублей.

Осужденному назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в государственных органах и органах местного самоуправления, государственных и муниципальных предприятиях, организациях, учреждениях сроком на 3 года, отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

19.06.2017 года Сахалинским областным судом приговор оставлен без изменения и вступил в законную силу.