Участники гражданского форума на Сахалине подняли важный вопрос адаптации мигрантов

В Сахалинской области проходит дальневосточный гражданский форум «Народы. Религии. Общество». Обсудить вопросы регулирования межнациональных отношений собрались представители Федерального агентства по делам национальностей, Госдумы РФ, дальневосточных субъектов, общественных организаций и национальных диаспор. Об этом ТИА «Острова» сообщили в правительстве региона.

Гражданский форум открыл окружной семинар-совещание, участники которого обсудили состояние межнациональных отношений в регионах, поделились опытом работы, а также обозначили задачи по реализации Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года.

Как рассказал заместитель руководителя Федерального агентства по делам национальностей Андрей Меженько, одной из проблем, которую сегодня необходимо решать, является социальная и культурная адаптация мигрантов.

- Наша страна испытывает серьезную миграционную нагрузку, но у нас пока нет органа, который бы вел эту работу. Надеемся, что в ближайшее время он будет определен, есть соответствующие поручения. Кроме того, наше агентство вместе с профильным комитетом Госдумы, общественными организациями и экспертами занимается разработкой проекта федерального закона о социальной и культурной адаптации иностранных граждан. Это основной документ, который поможет осуществлять такую деятельность в регионах, и самое главное, на муниципальном уровне, - отметил Андрей Меженько.

На важность своевременного и оперативного решения вопросов в сфере межнациональных отношений на местах обратил внимание председатель комитета по делам национальностей ГД РФ, член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Ильдар Гильмутдинов.

- У нас есть обращение, что у сельских поселений недостаточно полномочий, чтобы заниматься этими вопросами. Мы сейчас обсуждаем, нужно ли на федеральном уровне принять дополнительные нормы, либо это могут сделать сами субъекты. Нам как законодателям очень важно слышать, что говорят в регионах.

Работу форума продолжили круглые столы. На них обсуждались правовые аспекты регулирования отношений в сфере укрепления единства многонационального народа Российской Федерации, реализация основных положений Стратегии государственной национальной политики в дальневосточных регионах, а также вопросы, касающиеся коренных малочисленных народов Севера.

Во второй день гражданского форума его участники посетят Анивский, Невельский и Поронайский районы, где пройдут тематические мероприятия.